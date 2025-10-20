Teleshow

El motivo por el que Wanda Nara y Evangelina Anderson pidieron un aplauso para Maxi López en MasterChef Celebrity

La conductora destacó una actitud de su exmarido y se sumó la modelo a sus elogiosas palabras. El momento

Sol de María

Maxi López se hizo cargo de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson durante el fin de semana, generando aplausos (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La última emisión de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó un momento inesperado que mezcló humor, ternura y sorpresa en el estudio. Durante la apertura del programa del domingo 19 de octubre, que incluyó la primera gala de eliminación de la temporada, Wanda Nara protagonizó un divertido intercambio con su exmarido, Maxi López, quien participa como uno de los concursantes del reality culinario, y con Evangelina Anderson, compañera de ciclo y madre de tres hijos junto a Martín Demichelis.

Mientras Wanda daba la bienvenida a los participantes que llevaban el delantal negro —los que debían cocinar para seguir en competencia—, los que llevaban el delantal blanco observaban desde el balcón. En ese contexto, la conductora hizo una mención espontánea que llamó la atención de todos. “Me encantó que este fin de semana te hiciste cargo de los chicos”, dijo entre risas, mirando a su exmarido. “Este finde se puso la 10 y yo tuve libre”, agregó, en alusión al rol activo del exfutbolista con los hijos que comparte con ella.

La escena tomó un giro aún más inesperado cuando Evangelina Anderson intervino desde su lugar en la cocina y sumó una confesión: “Hasta del mío se hizo cargo también, estuvo Basti, mi hijo mayor, también”. Entre risas, la conductora confirmó lo dicho: “¡Se llevó Maxi a todos los chicos, los de Evangelina, todos!”. El comentario provocó aplausos y carcajadas en el estudio, mientras el propio exfutbolista sonreía, sin desmentirlo. Gracias a la amistad entre sus hijos, que juegan en las inferiores de River Plate, ambas lograron acercarse y dejar atrás viejas tensiones.

Evangelina Anderson revela que Maxi López también cuidó a su hijo durante el fin de semana

El Chino Leunis, otro de los participantes que se encontraba esperando en el balcón, con delantal blanco, intervino para remarcar la actitud del exfutbolista: “Maxi es un padre ejemplar”. Wanda, coincidiendo, cerró el intercambio con una frase que sintetizó el clima cordial del momento: “La verdad que sí... bueno, muchas gracias, Maxi”.

Durante el día del debut, Wanda y Maxi también protagonizaron un intercambio divertido. Apenas ingresó al estudio, la conductora lo recibió con una sonrisa y una frase cargada de picardía: “Maxi, viniste, ¿te animaste?”. Él no tardó en responder, entre risas y visible nerviosismo: “Me animé. Si tengo que decir un nivel de nerviosismo, estoy arriba de 100”.

Pero el verdadero “carpetazo” llegó segundos después, cuando Wanda le preguntó si sabía cocinar o si seguía dependiendo de los congelados. La pregunta dio pie a una respuesta que paralizó el estudio y provocó carcajadas entre los presentes: “Estuve casado una vez y era todo congelado”, lanzó Maxi con ironía. La frase desató risas entre los participantes, los jurados y la propia Wanda, que supo salir del paso con humor: “Ahora aprendí, sé cocinar”.

Maxi López enfrenta el desafío culinario con nerviosismo y motivación extra en su debut televisivo (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El ida y vuelta continuó con más guiños y buena onda. “Estás mejor que yo, seguro”, replicó él, mientras que ella mantuvo su profesionalismo sin perder la sonrisa. Incluso, Maxi admitió lo difícil del momento: “Nunca estuve con un jurado. Y no solo está el jurado, también está Wanda”, bromeó.

Después de años de conflictos y titulares mediáticos, el reencuentro de Wanda y Maxi frente a cámaras marcó un antes y un después en su relación pública. Su último gran cruce televisivo había sido durante su separación, hace más de una década. Sin embargo, en los últimos años lograron recomponer el vínculo por sus tres hijos —Valentino, Constantino y Benedicto— y mostrarse con un trato cordial.

De hecho, en una reciente entrevista previa al inicio de la temporada, la conductora bromeó con la casa que le quedó de su matrimonio junto a él y el régimen de visitas que obtuvo de sus hijos. “Maxi está estudiando hasta altas horas de la noche”, agregó la animadora, dejando entrever que el exdelantero se tomó muy en serio el desafío. No se trata solo de cocinar bien o de rendir frente a un jurado exigente —integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui—, sino de atravesar el certamen con una motivación extra.

