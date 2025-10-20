Teleshow

El gesto de Thiago Medina que emocionó a Daniela Celis en el Día de la Madre: ¿vuelven a formar una familia?

Los detalles de un día inolvidable marcado por el amor y el acompañamiento de la influencer en la recuperación del joven

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Daniela Celis y Thiago Medina
Daniela Celis y Thiago Medina junto con sus gemelas Laia y Aimé (Instagram)

El Día de la Madre llegó con un eco especial para Daniela Celis y Thiago Medina. No fue un domingo más, sino una jornada en la que los caminos del amor, el dolor y la esperanza se encontraron una vez más en una familia marcada por los grandes golpes y los pequeños milagros cotidianos. A poco más de un mes del accidente que cambió la vida del exparticipante de Gran Hermano, el joven tuvo un gesto conmovedor con la madre de sus hijas: un gran ramo de rosas y una caja de bombones en forma de corazón. La escena, inmortalizada en una historia de Instagram, condensa mucho más que flores y dulces: es la suma de presencias, ausencias y el vínculo inquebrantable nacido en la adversidad.

En la foto, Thiago aparece radiante. Viste de blanco de pies a cabeza y luce una gorra con el logo dorado de Jordan, símbolo de reinvención y resiliencia. Sostiene con una mano el voluminoso ramo: papel manteca con bordes dorados encierra una multitud de rosas rojas abiertas y un lirio blanco que vaticina nuevos comienzos. En la otra, la caja de bombones en forma de corazón.

El texto que acompaña la imagen construye un puente entre gratitud y emoción: “Y gracias a vos, por tu fuerza, valentía y coraje. GRACIAS por no dejarnos solas”, escribió Daniela, al dejar en claro que detrás de la recuperación hay una historia de amor y apoyo incondicional. La frase se hunde en la memoria reciente: desde el inicio, cuando el accidente de Thiago lo dejó al borde del peor de los finales, fue ella quien dejó de lado su vida para estar a su lado, sostenerlo y ser, una vez más, familia, incluso después de la ruptura que los había distanciado.

Thiago Medina y el presente
Thiago Medina y el presente a Daniela Celis en el Día de la Madre

El accidente llegó cuando ya estaban separados. Daniela había quitado de la casa el cuadro donde los cuatro sonreían en brazos, el retrato de lo que fueron y acaso de lo que podrían volver a ser. Pero el golpe los reconfiguró: tan pronto como Thiago despertó tras el accidente, le pidió casamiento. Ella, en un gesto lleno de simbolismo, volvió a colgar la foto familiar, recordando que la reconstrucción, a veces, se juega en los detalles.

Mientras el mundo digital se hacía eco del regalo y la dedicatoria, otra imagen —todavía más íntima— sumaba sentido a la fecha. En un collage de fotos también publicado por la joven en Instagram, las protagonistas absolutas fueron sus hijas gemelas, Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024. Las instantáneas muestran a Daniela con las pequeñas en diferentes situaciones: acostadas sobre la cama con miradas curiosas, dormidas vestidas iguales y tomadas de la mano, o cálidamente acurrucadas en el regazo de su madre. Los tonos suaves, el blanco dominante y el aura de ternura lo inundan todo.

El posteo proclama en letras sinceras: “Gracias a la vida por regalarme los momentos más lindos que nunca pensé vivir ni sentir!” La frase resume el sentimiento de sorpresa, gratitud y alegría desaforada que es, a la vez, el centro y el motor de esta historia. En la intimidad del hogar, Daniela revela que al saber que esperaba gemelas su primer impulso fue el miedo, pero enseguida la felicidad ganó terreno. En Almorzando con Juana describió esa mezcla de asombro, temor y el deseo incontenible de conocerlas y abrazarlas.

Las imágenes compartidas por Daniela
Las imágenes compartidas por Daniela Celis en el Día de la Madre

¿Puede el accidente, la crisis, el quiebre, abrir el espacio para una reconciliación? Hoy, la respuesta sigue siendo un susurro. Hablan de objetivos: ahora, lo principal para Thiago es la rehabilitación. Ambos admiten que existe una posibilidad de reencontrarse como pareja más adelante, pero la prioridad es la salud del joven y la estabilidad de las niñas.

Las imágenes compartidas cierran el círculo: una historia atravesada por las cicatrices y la ternura, contada en flores, bombones, abrazos, miradas y palabras que apenas pueden contener todo lo que pasó en apenas un año. Un Día de la Madre vivido como un agradecimiento doble: por la fuerza de ella, la voluntad de él y la aparición luminosa de dos vidas nuevas, Laia y Aimé, que cambiaron y lo salvaron todo.

