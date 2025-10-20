Teleshow

El cómplice y cariñoso saludo de Wanda Nara a Damián Betular por su cumpleaños

El jurado de MasterChef Celebrity cumple años y la mediática conductora no lo pasó por alto. Y posteó un mensaje dejando claro hasta dónde creció su amistad

César Litvak

Por César Litvak

Damián Betular y Wanda Nara
Empezó, como tantas, como una relación de compañeros de trabajo. Y poco a poco, y con el correr de los MasterChef, la de Wanda Nara y Damián Betular se fue convirtiendo en una sincera amistad. Tanto, que este lunes (20 de octubre), la mediática presentadora no lo dejó pasar por alto y posteó un cariñoso saludo por el cumpleaños número 43 del ya más que mediático jurado gastronómico.

Sobre una foto donde se los ve sonrientes, Wanda escribió: “Hoy cumple un amigo especial que amo mucho, quiero que siempre seas feliz porque te mereces todo. Soy muy afortunada de trabajar todos los días con una persona como vos. TE AMO (emoji corazón)”

El posteo de Wanda saludando
Hablando de MasterChef

El estudio de MasterChef Celebrity ardía con una electricidad sutil, casi imperceptible, mientras el público anticipaba el choque inevitable. La tensión tenía nombre y apellido: Wanda Nara y Luis Ventura. Allí, frente a las cámaras de Telefe, no solo se cocinaban albóndigas, sino años de reproches no resueltos y batallas mediáticas apenas silenciadas. El esperado reencuentro entre Wanda Nara y Luis Ventura terminó en un cruce picante y lleno de ironías...

La historia no empezó ni en las hornallas ni en los pasillos del canal. Ya hace más de una década, él —presidente de APTRAsupo impulsar a Wanda Nara en el mundo del espectáculo con tapas memorables. Pero cuando llegó el nacimiento del primer hijo de la mediática, ella eligió otro destinatario para la exclusiva. ¿Fue ese el verdadero quiebre de una amistad legendaria? ¿El comienzo de un distanciamiento irreversible en la televisión argentina?

El duelo se trasladó a la competición culinaria. Primera gala de eliminación y el plato en cuestión: unas albóndigas de cerdo y cordero con papas españolas, bañadas en una salsa de cuatro quesos. Frente al jurado, fue Germán Martitegui quien avivó las brasas: “¿Qué injerencia tienen los comentarios de este jurado en las chances de este programa del Martín Fierro del año que viene, ponele?”.

Los concursantes no ocultaron sus reacciones, una mezcla de carcajadas y exclamaciones de asombro. La mesa vibró. Con impasibilidad absoluta, Ventura devolvió el golpe: “En función del resultado de hoy, le veo grandes posibilidades”, deslizando la ironía característica que hizo escuela. La devolución sobre las albóndigas fue positiva, pero nadie esperaba que Wanda retomara el tema con su habitual franqueza: “Yo no supero el Martín Fierro de conductora que perdí”. La réplica de Luis no se hizo esperar: “Bueno, andá con Verónica Lozano”. ¿Era ese el verdadero espíritu de competencia o un ajuste de cuentas pendiente ante millones?

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura

Durante la presentación, la conductora no permitió que la tensión bajara. Cuando llegó el turno del periodista, disparó sin rodeos: “Me echó un montón de veces de este canal”, para luego sumar: “A mí me gusta mucho hablar las cosas cara a cara. Le preguntaría: ‘¿Por qué me consideraba echada de este programa?’ ‘¿Le llega un sobre del exterior?’ Tengo muchas cosas para preguntarle”. Así, Wanda dejó flotando en el aire la insinuación de que Ventura habría recibido sobornos de Mauro Icardi. ¿Quedaba alguna carta por mostrar en ese duelo de ironías?

Previo al estreno, la expectativa se sentía en cada redacción y red social de la Argentina. Pero el periodista, en entrevista con Catalina Dlugi, trató de bajar la espuma: “Convivimos bien, yo pensé que me iba a declarar la guerra. Hay algunos puntos de convivencia televisiva. Yo todo lo que me tiran devuelvo”, dijo, como si buscara que la tormenta pasara de largo. Confesó, además, su sorpresa por la participación de Maxi López: “Me llama la atención su actitud, me encontré con un personaje inesperado. A lo mejor se acuerda que yo estuve en el casamiento de ellos. Espero que lo recuerden cuando distribuyan el puntaje”.

