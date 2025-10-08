El radical cambio de look de Damián Betular: "Es muy raro verme así después de tantos años" (Video: Sería increíble/ Olga)

Los últimos años fueron de un gran crecimiento profesional para Damián Betular, quien gracias a su carrera televisiva como jurado en Bake Off Argentina y MasterChef consiguió dar el salto gracias a su histrionismo al mundo del streaming. Fue en Sería increíble, su ciclo en Olga, donde con mucho humor compartió su cambio de look: no estrenó ningún corte de pelo, sino que le dijo adiós a su barba después de 12 años.

El pastelero se presentó en el programa, que comparte con Nati Jota, Homero Pettinato y Eial Moldavsky, cubierto por una gorra y cubriéndose con su camisa la cara antes de hacer la gran revelación. “Es muy raro verme así después de tantos años sin barba”, aseguró, risueño mientras se observaba con su flamante imagen.

Los mensajes del público le buscaron parecidos al “nuevo Betular”. “¿Quién ese ratopín rasurado?“, lanzó un usuario desde un mensaje que le dejó a la producción, comparándolo con tipo de roedor que se caracteriza por su carencia de pelaje. ”Hay un bebé gigante sentado en el lugar de Betular", sumó otra espectadora y él la siguió. “Ayer me dijeron que en El viaje de Chihiro hay un bebé gigante y que era yo”, completó, con humor.

Damián Betular apareció en su programa de streaming sin barba y se divirtió con las reacciones de sus compañeros (Sería increíble, Olga)

“La primera vez que aparecí en MasterChef como invitado estaba así, con unos kilos arriba y con el pelo corto porque en la hotelería no se podía usar barba”, reconoció, sobre su primeras participaciones. “Yo me afeité ayer a las siete de la tarde. Si lo hacía hoy no tenía esta sombra. Me la saqué esta semana. Volverá la barba y después, se irá otra vez”, comentó, misterioso.

“Me la saqué para hacer unas fotos. No es que no me gusta, pero me estoy encontrando conmigo mismo”, expresó. “Ayer me sentí medio que era la señorita Doubtfire”, lanzó él mismo, al compararse con el personaje de niñera que componía Robin Williams en la película Papá por siempre. “Fueron 12 años. Me pasé rasuradora y afeitadora. Me saqué con máquina. Me metía bañarme con agua caliente para que se abra el poro y cuando volví me puse el after shave”, relató, sobre su proceso.

“Me hubiera gustado que me agarre esto más bronceado y me di cuenta que estaba muy blanco”, agregó, sin dar más detalles del motivo por que cambió su look.

Damián Betular habló de los rumores de enojo de Marixa Balli en MasterChef Celebrity

En uno de los cambios más llamativos de los últimos meses en el mundo del espectáculo, Marixa Balli se despidió de LAM (América) para seguir su carrera televisiva en Telefe. Fue así como La Cachaca fue anunciada como participante de Masterchef Celebrity. Sin embargo, lejos del éxito que la figura de la música popular esperaba, Ángel de Brito relató la crisis que su excompañera atravesaba. En ese marco, quien se pronunció fue Damián Betular, jurado del ciclo.

Todo comenzó cuando De Brito publicó una imagen en sus redes sociales: “El viernes en MasterChef Marixa se fue llorando por algo que le dijo el jurado”. Luego, el periodista continuó el tema en su programa: “Todas se van a lugares que piensan mejores y después terminan a los gritos. Tuvo un entredicho con uno de los jurados. Se peleó tras la devolución de un jurado. Básicamente, le molestó y no se fue muy contenta. Me dijeron que se fue llorando y ella me aclaró que no, pero que sí le había molestado. Luego tuvo otro episodio, también recaliente e incluso con delantal negro. No le gustan que le digan nada”.

La angustia de Marixa Balli tras sus primeros días en Masterchef (Video: SQP/ América)

Teniendo en cuenta este panorama, el ciclo que conduce Yanina Latorre, Sálvese quien pueda (América), abordó a Damián Betular. “Marixa Balli se sintió maltratada por alguien del jurado. Lloró”, comenzó diciendo el cronista. En los primeros segundos, el cocinero se mostró muy confundido y luego explicó: “Pero la vi contenta ayer. Capaz que hay cruces que le digan que no salieron bien las cosas, por ahí algo de eso”.

Fue entonces cuando el cronista le consultó a la figura de la cocina cómo notaba a la participante en el ciclo. “Yo muy bien. En la primera semana es un poco fuerte a veces decirles que no cocinan tan bien, pero bueno. Los que empiezan así bajos después suben. Y esto es un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. Que no llore Marixa, que la pase bien”, afirmó Betular.