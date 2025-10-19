Teleshow

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León

La actriz le dedicó un conmovedor mensaje a su exyerno, conocido por ser el hermano gemelo de Juan Castro, luego de la despedida de sus restos en el Cementerio de la Chacarita

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León

Mariano Castro, conocido por su trayectoria en el medio como periodista, actor y hermano gemelo del recordado Juan Castro, fue despedido el sábado en una ceremonia íntima que reunió a figuras destacadas del ámbito artístico y a familiares en la Casa de Sepelios América de la ciudad de Buenos Aires. Allí estuvieron sus seres queridos, entre ellos Mercedes Morán, quien más tarde desde sus redes sociales despidió a quien supo ser su yerno y el padre de su nieto, León.

La actriz expresó: “Que tengas un lindo viaje, Mariano de mi corazón”, acompañado la frase con un corazón rojo y una imagen donde Castro y su hijo aparecen de espaldas en una escena cotidiana, caminando por la calle.

Mariano Castro falleció a los 54 años como consecuencia de un cáncer de pulmón con metástasis, enfermedad que se le diagnosticó en 2021. Durante su tratamiento, permaneció activo y rodeado de sus seres queridos, manteniendo lazos de respeto y afecto con Mercedes Scápola, madre de su hijo León, nacido en 2013. La expareja priorizó siempre el bienestar de su hijo, aspecto reconocido por quienes los acompañaban.

"Que tengas un lindo viaje, Mariano de mi corazón", escribió Mercedes Morán para despedir a Mariano Castro, el papá de su nieto León

La noticia del fallecimiento fue informada por el periodista Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), quien publicó en su cuenta de X: “Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD”. El mensaje generó reacciones de pesar en el ambiente artístico y renovó el recuerdo de Juan Castro, figura muy querida en los medios argentinos.

La muerte de Mariano Castro provocó una conmoción palpable tanto en el mundo del periodismo como en el del espectáculo, arrastrando olas de mensajes públicos de colegas, amigos y familiares que manifestaron su duelo y pesar. En este contexto, el homenaje más sentido llegó de parte de Mey Scápola, actriz y madre de León, el hijo que tuvo junto a Castro. A través de sus redes sociales, la también directora compartió un mensaje lleno de honestidad y emotividad, acompañado por una imagen en blanco y negro que capturó la intimidad y profundidad del vínculo entre padre e hijo.

“Descansa Marianito... Peleaste como un guerrero durante mucho tiempo. Fue una batalla larga. Te admiramos mucho”, escribió Scápola en su publicación. La foto que eligió para acompañar el mensaje muestra a Mariano y a León de espaldas frente al mar, con el periodista abrazando a su hijo en un gesto de protección. La imagen subraya la cercanía entre ambos y remarca la temática de resguardo —una constante evocada en los textos de despedida—, según reportaron medios del ámbito cultural y periodístico.

El doloroso adiós a Mariano Castro en el Cementerio de la Chacarita

El mensaje de Scápola profundizó en el dolor que atraviesa el entorno familiar tras la pérdida y destacó la fortaleza y serenidad con la que Mariano Castro enfrentó su enfermedad. “Este último año fue el más duro y al mismo tiempo el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz”, expresó la actriz, brindando al público una ventana hacia la etapa final de la vida de Castro y la forma en que la red de afectos se volvió esencial en ese tránsito.

La actriz abordó también el desafío de la crianza tras la partida de Castro, reconociendo explícitamente el papel de la comunidad que los rodeó. “La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León rodeada de gente que nos quiere”, manifestó Scápola, subrayando la importancia del acompañamiento colectivo ante una pérdida tan significativa. En la publicación se pudo leer además un especial agradecimiento: “Gracias a todos por el amor y la contención... A mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, sus maestras. Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”.

