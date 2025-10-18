Teleshow

Las fotos del último adiós a Mariano Castro: el dolor de familiares y amigos

Mey Scápola, la madre de su hijo León, Mercedes Morán, Luciano Castro, y Carla Czudnowsky, además de su círculo íntimo, participaron de la despedida al periodista, quien murió a los 54 años

Pablo Andisco

Pablo Andisco

El doloroso adiós a Mariano
El doloroso adiós a Mariano Castro. A la izquierda Hugo, su hermano mayor (RSFotos)

El mundo del periodismo y del espectáculo sigue conmocionado por la muerte de Mariano Castro. El hermano gemelo del recordado Juan Castro -fallecido en 2004- tenía una larga trayectoria en el oficio, además de incursionar en la actuación y el modelaje. Su partida a los 54 años dejó un profundo dolor entre sus seres queridos, quienes este sábado le dieron el último adiós.

La ceremonia se realizó acorde al bajo perfil con el que Mariano transitó su vida y encontró la muerte, aun habiéndose dedicado a oficios públicos. En la mañana del sábado se realizó un breve velatorio en una sala ubicada en el barrio de Palermo. Entre los presentes estuvo la actriz y directora Mey Scápola, expareja de Mariano y madre de su hijo León, quien recibió las condolencias de sus seres queridos. Junto a ella, también estuvieron su madre Mercedes Morán y el actor Luciano Castro, uno de sus grandes amigos del medio y a quien dirige actualmente en el unipersonal Caer y levantarse.

Luciano Castro consolando a su
Luciano Castro consolando a su amiga Mey Scápola, ex de Mariano y madre de su hijo León
Mercedes Morán, madre de Mey
Mercedes Morán, madre de Mey Scápola, llegando al velatorio
Mey Scápola retirándose del velatorio
Mey Scápola retirándose del velatorio

Otros famosos que se acercaron a la casa de sepelios fueron los artistas Diego Reinhold, Marina Bellati y Rafael Ferro, el locutor Mariano Flax y la periodista Carla Czudnowsky. La presencia de esta última tiene una ligazón directa con Juan Castro, ya que compartieron equipo en el recordado programa Kaos en la ciudad.

Pasadas las 13, desde allí partió el cortejo con destino a Chacarita para el último adiós. Hugo, hermano mayor de Mariano y Juan, condujo el féretro con el cuerpo. Sin pasar por la capilla, el cuerpo fue enterrado para que descanse en paz, ante la respetuosa mirada de sus seres más íntimos.

Mariano Castro tenía 54 años y en los últimos tiempos había enfrentado un diagnóstico de cáncer de pulmón y un accidente cerebrovascular, que lo obligó a realizar un intenso tratamiento. La noticia de su muerte fue confirmada por Teleshow a través de su entorno.

Carla Czudnowsky, compañera de Juan
Carla Czudnowsky, compañera de Juan Castro en Kaos en la ciudad
La actriz Marina Belatti
La actriz Marina Belatti
Luciano Castro llegando al velatorio
Luciano Castro llegando al velatorio

La historia de Mariano estuvo marcada por la relación con su hermano Juan, fallecido en 2004. Solía recordar el aniversario de aquel amargo 5 de marzo de 2004, cuando la vida de Juan llegó a su fin y hablaba públicamente sobre la complicidad y las experiencias que tienen los hermanos gemelos. “Hasta los 13 años, nuestros padres nos vestían de manera idéntica, y fue a partir de entonces que cada uno empezó a dar forma a su propia personalidad. Hasta los 15 años, tu gemelo es tu todo”, admitió sobre ese vínculo tan particular.

En sus primeros años profesionales, Mariano trabajó como modelo en México, donde participó en algunas campañas. Más tarde, decidió regresar a la Argentina para sumarse a una obra teatral con Juan Carlos Gené.

Luciano Castro y Rafael Ferro
Luciano Castro y Rafael Ferro en la sala donde velaron a Mariano Castro
Mariano Flax y Diego Reinhold
Mariano Flax y Diego Reinhold despidieron a Mariano Castro

Su llegada al periodismo ocurrió de manera inesperada. “Estaba volviendo y mando un disco con notas de espectáculos. A los dos meses apareció un lugar en el móvil de un canal de noticias. Yo tenía mucha bronca y mucho miedo con lo que podría pasar con los periodistas en la calle, pero todos me dieron una mano. Y comencé a trabajar en SenadoTV”, contó sobre sus primeros pasos en el oficio.

Sobre la muerte de su hermano, declaró: “Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y lamentablemente no pudo. Mi mamá siempre decía que Juan era una persona noble y así fue como se desenvolvió en el trabajo. Me encuentro con gente que trabajó con él y siempre tienen un recuerdo hermoso de un tipo que era un amigo. Era lindo trabajar con él”.

Mariano Castro tenía 54 años
Mariano Castro tenía 54 años
Los restos de Mariano Castro
Los restos de Mariano Castro descansan en el cementerio de Chacarita

