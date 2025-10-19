Día de la Madre: entre recuerdos y amor, los mensajes más emotivos con fotos, palabras y videos

Para celebrar esta fecha tan especial, la China Suárez subió uno de sus momentos junto a su hija Magnolia y lo compartió con sus seguidores (Instagram)

El Día de la Madre se vive este domingo 19 de octubre en Argentina con una intensidad y emotividad particular en las redes sociales, y el universo de los famosos no se mantuvo ajeno. Durante toda la jornada, las celebraciones, dedicatorias y recuerdos inundan perfiles, historias e hilos de comentarios, en un clima donde la nostalgia, la gratitud y la ternura se mezclaron por igual. Lejos de los flashes y de los compromisos laborales, las celebridades argentinas abren las puertas de su intimidad y compartieron momentos entrañables de la vida cotidiana, honrando con fotos, mensajes y videos a quienes son el pilar de toda familia.

Juana Repetto fue una de las primeras en publicar en sus redes. La actriz y conductora eligió una escena sencilla, cercana y sincera para abrir el día: sentada a la mesa de una cafetería en compañía de sus hijos, mostró los platos del desayuno y sumó el mensaje “BON DÍA. FELIZ DÍA”. Una instantánea fresca y real, que celebró la maternidad en los pequeños detalles y la plenitud de saber que son esos ratos los que hacen toda la diferencia.

Por su parte, la China Suárez apostó por el color de los recuerdos y la potencia de las emociones más profundas. Subió una secuencia de imágenes que abarcó varios tiempos: primero, una postal de su infancia junto a su madre en una calesita, acompañada solo por la palabra “FELIZ”. Le siguió una foto de su madre, Marcela Riveiro, en un bote sosteniendo a una de sus hijas, y más adelante una imagen de ambas junto a sus tres hijos en el mar con la leyenda “A LA MEJOR”.

Juana Repetto celebró con sus dos hijos mayores, Toribio y Belisario

La China Suárez compartió una foto de su infancia junto a su mamá, Marcela

Marcela junto a su nieta Magnolia, fruto de la relación de su hija y Benjamín Vicuña

Pero la exCasi Ángeles no terminó ahí, sino que sumó una imagen en blanco y negro donde abraza a Rufina, su hija mayor con Nicolás Cabré, con el texto “Feliz día”. En un video aparte, la actriz fue vista bailando en un jardín con Magnolia, su hija menor fruto de la relación con Benjamín Vicuña, bajo los rayos de sol y en clave de alegría compartida.

En Suiza y a la distancia, Maxi López no dejó pasar la fecha y saludó a su pareja y madre de su hija menor, Daniela Christiansson. Publicó una selfie de ambos al salir de un restaurante y escribió ante la importante fecha. “Feliz día a la mamucha @danielachristiansson. Más hermosa”, un gesto sencillo pero lleno de cariño y admiración por la familia que formaron. En cuanto a sus hijos con Wanda Nara, el saludo corrió por cuenta del mayor de ellos, Valentino, quien eligió un emotivo recuerdo de cuando era pequeño acompañado de la empresaria para felicitarla públicamente en su día.

Entre flores, torta y mimos, Wanda comenzó el día agasajada por su hija y su novio

Migueles ayudando a traer el desayuno a la empresaria en su día especial

Y momentos más tarde, la propia Wanda apareció para compartir el agasajo que recibió en las primeras horas de la jornada. Junto a sus hijas menores y su flamante pareja, Martín Migueles, la conductora fue despertada en la cama y recibió una torta roja con la palabra “mamá”, un ramo de flores y, además, una caja sorpresa. “Feliz día para todas”, escribió junto a emojis de corazón.

La madre de la China junto a sus tres nietos

La exCasi Ángeles también se saludó a ella misma por la importante fecha

A poco tiempo de reencontrarse, Maxi saludó a su esposa, Daniela, quien transita los últimos meses de gestación

Tamara Báez también usó las historias para abrir su corazón. En una imagen íntima, se mostró abrazando y contemplando a Jamaica, su hija, que dormía plácidamente. “Me hacés la mamá más feliz del mundo. Gracias por enseñarme tantas cosas. Te amo hija. Qué lindo es ser tu mamita”, escribió la influencer, compartiendo el costado más vulnerable y real de la maternidad. En otro post, de espaldas frente al río y en compañía de su hija y su madre, la influencer saludó con emoción: “Feliz día para vos mami, te amamos tanto. Sos la mejor del mundo”.

Desde la comodidad de su hogar, Lourdes Sánchez vibró con el saludo más tierno por parte de su hijo Valentín, fruto de su amor con el Chato Prada, le grabó un video sorpresa. “Hola mamá, como hoy es tu día te voy a hacer una sorpresa. Cuando me das besos me gusta y sos la mejor mamá del mundo. Y quería decirte que te amo mucho, que me gusta darte muchos besos y también cuando hacemos videos juntos, cuando me regalas cosas… Te quiero hasta el cielo, ¡feliz dia de la madre!”, se lo escuchó decir al pequeño, a lo que Lourdes, visiblemente conmovida, respondió sobre el video: “Te amo amor de todas mis vidas”.

Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, le dedicó unas tiernas palabras a su mamá en su día (Instagram)

Otro nombre destacado en esta jornada fue el de Yanina Latorre, quien optó por una foto con su mamá para homenajearla en esta fecha. “¡Feliz día a la mujer más maravillosa que conozco! ¡La que me dio todo y más! Ojalá yo pueda ser un cuarto de madre de lo que es ella. Te amo Dora”, escribió la conductora de SQP (América) a corazón abierto ante sus seguidores.

El amor y la emoción no dejaron afuera a los padres primerizos. Andrés Gil compartió la felicidad con su pareja, Cande Vetrano, y celebró su primer Día de la Madre. En una foto tomada en el auto, se vio a Cande junto al bebé en la sillita y el mensaje. “Feliz primer día a esta mamaza @candelivetrano”, reflejando la alegría compartida entre padres jóvenes por el crecimiento familiar.

El hijo mayor de Wanda, Valentino, la homenajeó con una tierna foto de su infancia

Tamara Báez celebró su día al dedicarle unas emotivas palabras a su hija Jamaica

También la influencer aprovechó el momento para destacar a su propia mamá

Otra figura del espectáculo cuyo nombre resonó fue el de Nicole Neumann, quien fue celebrada por su hija mayor, Indiana Cubero. “Feliz día ma. Te quiero”, escribió junto a tres fotos de ambas que resumieron el cariño que siente la adolescente por la modelo.

El tono más emotivo y retrospectivo de la jornada lo puso Fito Páez, quien utilizó sus redes para recordar a su madre biológica, Margarita Juana Magnelli Avalos de Páez, en una antigua fotografía que acompañó con palabras dedicadas también a las mujeres que lo criaron tras su temprana pérdida: Belia y Josefa Páez. “He sido un niño/adolescente muy afortunado. Que se sepa que no es o ha sido así. Solo conocí el amor incalculable de esas mujeres”, escribió el músico, y aprovechó para enviar un saludo especial a las madres de sus hijos, Romina Richi y Cecilia Roth. “Feliz día a todas las mamás del mundo”, concluyó con emoción.

En el exterior, Enzo Fernández celebró a su pareja, Valentina Cervantes, madre de sus hijos. Publicó una imagen familiar de Valentina acostada con sus dos pequeños y expresó: “Feliz día de la madre mi amor. Gracias por darme el regalo más hermoso del mundo. Nuestra familia. No solo sos una mamá increíble, también sos una gran mujer. Estoy orgulloso de vos. Te amamos mucho”. Valentina, por su parte, sumó una foto con sus hijos y el mensaje: “Gracias por hacerme la mamá más feliz del mundo. Los amo”.

Indiana Cubero le dedicó una de sus historias a su mamá, Nicole Neumann

Fito Páez le dedicó un extenso posteo tanto a su madre biológica como a las otras figuras maternas en su vida

Yanina Latorre junto a su mamá, Dora, a quien celebró en sus redes

El emotivo posteo de Enzo Fernández a su pareja y madre de sus hijos, Valentina Cervantes (Instagram)

Así, entre desayunos compartidos, saludos digitales y recuerdos cargados de significado, los famosos argentinos plasmaron en sus cuentas que el Día de la Madre es una celebración que trasciende la fama y las cámaras. Más allá del brillo del espectáculo, lo que queda son los abrazos, las palabras sinceras y la alegría de ser parte de historias familiares llenas de amor.