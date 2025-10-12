Flores, seda y una cola espectacular: así fue la imagen fresca de Juana Viale para la mesa del domingo

La conductora volvió a marcar tendencia en Almorzando con Juana: diseño azul pastel y lavanda, peinado con rodete y make up en degradé (Almorzando con Juana - El Trece)

El mediodía de los domingos en la televisión argentina ya tiene su propio ritual: Almorzando con Juana (El Trece). Cada semana, el ciclo que comanda Juana Viale va mucho más allá del tradicional encuentro de platos, anécdotas y actualidad: en el estudio, la nieta de Mirtha Legrand transforma la mesa familiar en una verdadera pasarela donde el estilo, la energía y el magnetismo se renuevan frente a miles de televidentes. Una vez más, la presentadora reafirmó su estatus de referente y musa de la moda local, esperada domingo tras domingo por una audiencia ávida de descubrir su próximo look y el siempre presente guiño creativo junto a su diseñador de cabecera, Gino Bogani.

En la última emisión, la conductora arrancó el programa con reflexión y calidez. “Hoy es 12 de octubre y se conmemora que hace 533 años llegó Colón a América. En un momento se le dijo día de la Raza, en otro día de la Diversidad, y hoy es el día de la Diversidad Cultural. Se lo puede tomar como quieren, algo bueno o malo lo que ocurrió. Para algunos fue conquista y para otros fue sometimiento lo que ocurrió. Esto es para hablar y debatir en sus casas”, propuso Juana, invitando a la mesa a pensar sobre la historia y el presente. Inmediatamente, dedicó unas sentidas palabras al reciente fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico referente de nuestro fútbol: “Es increíble el respeto que generó ese señor en todos los ámbitos y en todos los clubes. Un gran saludo y cariño y a su familia. Fue despedido como se merecía: con mucho amor y respeto. Fue increíble la gran repercusión que tuvo”.

Luego de ese momento emotivo, Juana volvió a lo suyo: el presente y la frescura del ciclo, que cada domingo sorprende con un nuevo total look. “Volvemos al presente y, ¿por qué no contar lo que llevo puesto? Tengo un vestido de seda de flores en tono azul pastel y lavanda sobre un fondo marfil, al igual que la cola que lo es todo. Guarda con la colita, ¡miren lo linda que es! Es una maravilla este vestido, una pieza hermosa del señor Bogani”, expresó la conductora, girando en cámara para mostrar la caída y los detalles del diseño. El público, acostumbrado a los detalles fashionistas de Juana, celebró la elección y llenó las redes de elogios y comentarios.

El imponente diseño trasero del vestido de la conductora (Captura de video)

Sin descuidar su característico dinamismo, Juana reveló los secretos del estilismo que acompañó su look: “Me peinó Juan Fojo que me hizo un rodete… Empezamos con un montón de cosas y terminamos con algo más reducido, y me maquiló Cris Sepúlveda que me hizo un degradé con los colores del vestido”, detalló, mostrando que en el detrás de escena hay trabajo en equipo y búsqueda constante por nuevas formas de realzar no solo la ropa, sino también la actitud.

Cabe recordar que Juana suele apostar a los cuadros florales y a las telas vaporosas. En la emisión anterior, fue elogiada por lucir un atuendo de dos piezas compuesto por un pantalón en gasa estampada, drapeado y espalda completamente descubierta. Lejos de la rigidez de los trajes tradicionales, la nieta de Mirtha eligió celebrar el cuerpo y la comodidad. “Todo por una espalda, chicos, estamos muy mal. Y con manguitas anudadas, que está buenísimo esto para los aires acondicionados que manejamos en el estudio”, lanzó entre risas y guiños, dejando en claro que cada elección tiene un sentido tanto estético como práctico dentro del set.

Juana Viale apostó a la gasa estampada de Gino Bogani, el pantalón palazzo y un make up en azul que marcó tendencia (Almorzando con Juana - El Trece)

Así, cada domingo, Almorzando con Juana se consolida como mucho más que una comida televisada: es el encuentro donde lo cotidiano y lo sofisticado conviven de la mano de una conductora que sabe moverse entre el humor, la actualidad y el despliegue fashionista. Con Bogani, Fojo y Sepúlveda en su equipo, y una espontaneidad que ya es sello, Juana conquista tanto en la mesa como en la pasarela, marcando tendencia y abrazando la diversidad, el cambio y la frescura que llegan con la primavera.