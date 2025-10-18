Teleshow

Florencia Raggi compartió la tierna canción que le compuso Nicolás Repetto en un momento personal difícil

La actriz contó que “Flotar” fue hecha en circunstancias complicadas que atravesó. Y aunque no especificó a qué se refería, fueron superadas. El tema lo canta la hija de ambos, Renata

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Flotar, la nueva canción de Nicolás Repetto que canta su hija Renata y está dedicada a Florencia Raggi

La publicación de Florencia Raggi en sus redes sociales reveló un momento de profunda intimidad familiar, en el que la actriz compartió con sus seguidores la canción “Flotar”, una pieza compuesta por Nicolás Repetto e interpretada por su hija Renata Repetto. En su mensaje, Raggi expresó: “En un momento muy difícil, de esos que pocos se enteran, y solo algunos lo comprenden Nico me compuso este tema, tiempo después Renu lo completó con su voz. Hoy, habiendo atravesado la tormenta, emocionada y muy agradecida se los comparto feliz”. Estas palabras condensan tanto la gratitud hacia su familia como el reconocimiento de una red de apoyo que la sostuvo en circunstancias adversas.

La canción, que lleva la voz de Renata Repetto —quien reside en España—, se convirtió en un símbolo de abrazo durante una etapa compleja para la actriz. Raggi acompañó la publicación con la frase que, por su sencillez, deja entrever la magnitud de lo vivido: “En un momento muy difícil”. La elección de compartir esa línea, sin mayores detalles, sugiere la profundidad del dolor experimentado y la honestidad con la que decidió exponerlo.

La portada de “Flotar” refuerza el tono de la confesión: un cielo celeste, nubes en el horizonte y un mar oscuro y calmo, cuya espuma apenas roza una orilla invisible. Sobre esa imagen, la súplica “Diosito llévala a puerto” funciona como un pedido de amparo en medio de la incertidumbre. La metáfora visual y textual remite a la sensación de deriva y a la búsqueda de un refugio tras la tormenta.

Florencia Raggi publicó la canción
Florencia Raggi publicó la canción que compuso Nicolás Repetto para ella y cantó la hija de ambos, Renata

En el mismo posteo, Florencia Raggi compartió la letra completa de la canción, que recorre la imagen de un barco de papel a la deriva, sin control sobre su destino, y que solo encuentra alivio cuando el mar lo impulsa a seguir adelante. Entre los versos, destacan fragmentos como “Seguir sin rumbo fijo / Cruzando el mar / Lo de ella es seguir flotando / Sin naufragar” y el estribillo “Diosito llévala a puerto / A que descargue sus penas / Se lave con agua dulce / Y regrese al mar”. La composición transmite la vulnerabilidad de quien atraviesa una crisis, pero también la esperanza de hallar un puerto seguro donde sanar.

La grabación de “Flotar” reunió a Nicolás Repetto en piano y coros, y a Renata Repetto en la voz principal. La producción musical, los arreglos y la dirección estuvieron a cargo de Santiago Olariaga, quien también participó en guitarra, bajo eléctrico y teclados. El equipo se completó con Julián Semprini en percusión, Gonzalo Levin en saxos y flauta, y Nacho Mendiberry en viola. El arte de la portada digital fue realizado por Diego Joel Rocha, con la colaboración de Nicolás Repetto en la asistencia y la producción general.

Hace unos años, Florencia Ragggi
Hace unos años, Florencia Ragggi y Nico Repetto con los hijos que tienen en común: Francisco y Renata

La reacción de Nicolás Repetto al posteo de Florencia Raggi fue un simple corazón, un gesto que, en el contexto de la publicación, refuerza la complicidad, el afecto familiar y, por qué no, cierta parquedad a la hora de mostrar sus emociones fuera del ámbito íntimo o enmascaradas detrás de canciones.

Aunque la actriz no especificó cuál fue la situación que motivó la creación de la canción, en ocasiones anteriores ha manifestado la dificultad que le supuso enfrentar el síndrome del nido vacío tras la partida de sus hijos Renata y Francisco a España.

En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, señaló: “Me costó el nido vacío. Disfrutaba un montón de la familia así, apelotonada, y que los chicos volaran... fue muy de golpe. No me avisaron que iba a ser tan difícil. Me costó un montón.

—Aparte, se fueron del país.

—Sí, sí. Y muy rápido. Y los dos... Me costó mucho, mucho. Ahora, después de dos años, me la paso bien sola: me costó, pero está bueno.

La sutil respuesta de Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández, tras los rumores de acercamiento con Cazzu

El bailarín compartió una foto en sus historias en medio de las versiones que lo vinculan con la Jefa

Las fotos del último adiós a Mariano Castro: el dolor de familiares y amigos

Mey Scápola, la madre de su hijo León, Mercedes Morán, Luciano Castro, y Carla Czudnowsky, además de su círculo íntimo, participaron de la despedida al periodista, quien murió a los 54 años

El inesperado gesto de Luck Ra con Nico Behringer, el ganador de La Voz: bigote falso y música callejera

El triunfador del reality de Telefe y su coach tocaron en la plaza del Teatro Colón para los transeúntes

Ángel de Brito anunció quién reemplazará a Marcela Feudale en LAM: “Nunca fue panelista”

El conductor reveló el nombre de la figura que ocupará el lugar de la locutora luego de su emotiva despedida del programa

La Tora y Nacho se dijeron virtudes y defectos en la cara y se calificaron como ex novios: el puntaje de cada uno

Los ex Gran Hermanos estuvieron en LaPré junto a Grego Rosselló y tuvieron un intenso ida y vuelta

