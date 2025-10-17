Teleshow

Palito Ortega reapareció públicamente después de suspender diversos shows por problemas de salud

El legendario músico anunció una noche especial en el Estadio Unión y Progreso, de Tandil, donde compartirá clásicos de su carrera y momentos únicos con sus seguidores en una cita cargada de emoción

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Palito Ortega le habló a sus fanáticos

Después de días de preocupación, y tras anunciar la suspensión de varios de sus shows por problemas de salud, Palito Ortega reapareció públicamente. Mediante un mensaje dirigido a sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, el artista expresó su entusiasmo por reencontrarse con su público el próximo 13 de noviembre. Esa será la fecha en la que el músico regresará a Tandil para ofrecer un concierto en el Estadio Unión y Progreso, donde interpretará las canciones que han acompañado su extensa trayectoria.

A lo largo de más de cincuenta años de actividad artística, Ortega ha consolidado su presencia no solo a través de sus discos y grabaciones, sino también mediante su participación en películas y giras que lo han llevado a recorrer diversos escenarios. El cantante destacó que este reencuentro en Tandil representa una oportunidad para revivir junto a sus admiradores aquellas canciones que han sido parte fundamental de su vida profesional.

Reaparición de Palito Ortega emociona al público argentino
El reciente anuncio de la suspensión del show de Palito Ortega en Paraná generó inquietud entre sus seguidores, al confirmarse que la causa estaba relacionada con un problema de salud. La noticia, que se difundió rápidamente, puso en pausa la agenda artística del reconocido cantante y compositor argentino, quien debió cancelar sus presentaciones programadas. Con el paso de las horas, la incertidumbre inicial fue disipándose gracias a las declaraciones de Julieta Ortega, hija del artista, y de Lalo Fransen, quienes dialogaron con Teleshow para aclarar la situación.

Ambos confirmaron que Palito Ortega había desarrollado un herpes zoster en el rostro, una afección que, según explicaron, motivó la decisión de suspender los compromisos profesionales para priorizar el cuidado de su salud. La voz definitiva sobre el estado del músico llegó a través de una entrevista concedida por el propio Palito Ortega a Juan Alberto Mateyko en Radio Mitre Córdoba. En un tono distendido y con su característico humor, el artista describió los síntomas que lo aquejan: “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, expresó, mostrando resignación ante el reposo obligatorio.

La noticia de la reaparición de Palito Ortega se viralizó en redes sociales y medios de comunicación

Durante la conversación, relató que la molestia comenzó poco después de su última actuación en el teatro Ópera, a la que pudo asistir por apenas un día de diferencia antes de que la infección se manifestara con mayor intensidad. El cantante detalló que la dolencia se localizó en el lado derecho de su cara, provocando inflamación y dolor. “Me agarró una cosa rara, ¿viste? Que me molesta la cara, ¿entendés? Me duele. Me agarró justo y me duele un poco”, explicó Palito Ortega en diálogo con Radio Mitre Córdoba, aludiendo a la incomodidad que le genera la afección. Añadió que, aunque el dolor no es intenso, la hinchazón en el perfil derecho de su rostro representa una molestia constante.

Consultado sobre el tiempo estimado de recuperación, el músico respondió con franqueza: “Ahora, yo supongo que toda esta semana... para ver cómo, porque es una cosa rara, de hecho, en la cara en realidad dolor siento poco, pero es una molestia porque se te hincha la cara, el perfil derecho”, según sus palabras recogidas por Radio Mitre Córdoba.

La reaparición de Palito Ortega genera expectativa entre sus seguidores y el mundo del espectáculo

Durante este período, Palito Ortega sigue estrictamente las indicaciones médicas, que incluyen reposo y medicación específica, con la expectativa de retomar su actividad artística en cuanto su estado de salud lo permita. La conversación también abordó los compromisos pendientes del artista, en particular el concierto programado para el jueves 27 de noviembre en el Quality Arena de Córdoba, un evento que ya cuenta con una importante convocatoria. Antes de finalizar la entrevista, Palito Ortega transmitió un mensaje de optimismo a su público: “Espero encontrarlos en un abrazo y con una canción cuando vaya ahora pronto a Córdoba. Que Dios los bendiga a todos”, manifestó en Radio Mitre Córdoba, dejando abierta la posibilidad de reencontrarse con sus seguidores en el escenario una vez superado este episodio de salud.

