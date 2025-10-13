Julieta Ortega contó el motivo de salud por el que Palito tuvo que suspender su show en Paraná

Lalo Fransen y Julieta Ortega confirmaron que la lesión cutánea no afecta la capacidad de cantar del artista.

El domingo, la noticia sobre la suspensión del show de Palito Ortega en Paraná generó inquietud entre sus seguidores, especialmente tras conocerse que la causa estaba vinculada a un problema de salud.

El comunicado oficial difundido por la organización del evento a través de la cuenta del artista informó: “Por motivos de salud, Palito Ortega se ve en la obligación de postergar el show de este domingo 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, Paraná. El show se realizará en nueva fecha a confirmar a la brevedad, y las entradas serán válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir recibirán el reintegro por las mismas. Disculpas por las molestias”.

Julieta Ortega y su papá, Ramón Palito Ortega, siempre abrazados, y apoyándose en el camino de la vida

En diálogo con Teleshow, la hija del cantante, Julieta Ortega, informó sobre el estado de salud de su padre, y aclaró que no reviste gravedad, aunque requiere reposo y cuidados específicos para su recuperación. La hija del músico detalló que, por indicación médica, el artista deberá suspender sus presentaciones tanto esta semana como la próxima. “Tiene herpes zóster, nada grave pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente”, puntualizó Julieta.

Palito Ortega y Lalo Fransen, una amistad que los une hace años

Por su parte, Lalo Fransen, responsable de la gestión de las actividades del cantante y amigo personal de Palito, precisó también a Teleshow que la aparición del herpes fue repentina y se manifestó como una inflamación facial. “No es nada grave, es un herpes que tiene en el rostro, nada más, que no le impide cantar y eso. Se suspendió el show, pero nada más que eso”. afirmó Fransen. Además, subrayó que el estado general de Palito Ortega es bueno y que permanece en su domicilio, aguardando una pronta recuperación.

Palito Ortega suspendió su próximo show del domingo por problemas de salud

Fransen aseguró que el espectáculo será reprogramado para una fecha próxima. “Se canceló el show de hoy y se va a hacer en unos días”, sostuvo.

Palito Ortega suspendió su show del 12 de octubre en Paraná por problemas de salud (Instagram)

La decisión de reprogramar el espectáculo, que debía realizarse el 12 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, fue adoptada tras la evaluación médica del estado de Palito Ortega. La organización aseguró que las entradas adquiridas mantendrán su validez para la nueva fecha, que será anunciada próximamente. Además, quienes no puedan asistir al evento reprogramado tendrán la posibilidad de solicitar el reintegro del importe abonado.

Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación

Ramón Palito Ortega fue distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación durante una ceremonia en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, donde recibió el reconocimiento de manos del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, ante una sala colmada de familiares, amigos y figuras del ámbito artístico.

Palito Ortega agradeció a su familia, amigos y al público

El homenaje, organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, incluyó un concierto en el que la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, bajo la dirección de Gustavo Fontana, interpretó versiones orquestales de los mayores éxitos de Ortega. En el escenario participaron los cantantes Martín Díaz, Luz Matas, Romina Pugliese, Néstor Rolán y Pablo Turturiello. El cierre reunió a todos los artistas en una interpretación conjunta de La felicidad, mientras el público acompañaba con palmas y coreaba los temas.

Al recibir la distinción, Ortega expresó su agradecimiento: “De todo corazón, muchísimas gracias a los intérpretes. Es muy difícil poder expresar con absoluta claridad todo lo que uno quiere, porque son muchas emociones, son muchos recuerdos, y cuando se junta todo de pronto no es fácil poder expresarlo con claridad. Hoy pensaba cuando venía para acá qué podía decir que exprese realmente lo que uno siente, la gratitud que uno quiere expresar con palabras, y a veces es muy difícil encontrarlas, para más de 50 años de carrera, 50 años que no fueron fáciles, y que en los comienzos muchos no me auguraban un buen futuro”.

Leo Cifelli le entrega la distinción al cantante Palito Ortega

El artista recordó sus orígenes humildes y la llegada a Buenos Aires: “Yo no puedo olvidar que bajé del tren a un Retiro con una valijita de cartón que me habían prestado en un circo que no era mía, después la tuve que mandar de vuelta. Me paré afuera de la estación de Retiro, veía pasando todo el movimiento que había y no sabía para dónde ir. Así empezó mi existencia en Buenos Aires, como un provinciano más que llegaba por aquello que contaban, que en Buenos Aires estaban todas las oportunidades. Finalmente, no es tan así, porque siempre depende de cada uno de nosotros, de la voluntad que tengamos, de la fe en nosotros mismos”.

Palito Ortega y su esposa Evangelina Salazar

En su mensaje al público, Ortega subrayó: “Si tienen un sueño, abrácenlo fuerte y no se rindan. Dios siempre va a estar ahí para darles la fortaleza para seguir peleando y luchando”. También agradeció a su esposa Evangelina Salazar, a sus hijos, nietos, amigos y al público, a quien atribuyó su éxito: “Estoy muy agradecido a todos pero especialmente al público, que ante quien pongo a consideración mis canciones y quien hizo posible que hoy yo pueda estar donde estoy”.