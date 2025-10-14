Palito Ortega habló sobre su problema de salud que lo obligó a postergar su show: “Tengo que hacer reposo”

Palito Ortega debió suspender sus presentaciones por problemas de salud

El silencio cayó de forma súbita en la escena cultural de Paraná el domingo. La noticia tenía el peso inesperado de una ráfaga: la suspensión del show de Palito Ortega generó inquietud entre sus seguidores, especialmente al saberse que la causa estaba vinculada a un problema de salud.

Con el correr de las horas, Julieta Ortega, su hija y Lalo Fransen, hablaron con Teleshow y aportaron datos claros y llevaron tranquilidad sobre lo sucedido: tenía un herpes zoster en el rostro.

Pero las palabras que terminaron de romper el misterio fueron las del propio protagonista. En las últimas horas, Palito Ortega se sinceró en una charla distendida junto a Juan Alberto Mateyko para Radio Mitre Córdoba. Todo en un tono marcado por la confianza, la cercanía y una pizca de humor resignado. “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, confesó él, fiel a ese estilo entre campechano y reflexivo. ¿Quién podría acostumbrarse fácilmente al reposo obligado?

Entre risas intercaladas y la compañía invisible de miles de oyentes, el cantante puso en palabras la molestia que marcará su paréntesis: “Me agarró una cosa rara, ¿viste? Que me molesta la cara, ¿entendés? Me duele. Me agarró justo y me duele un poco”. Relató que los síntomas aparecieron justo después de otra actuación —el concierto del Ópera, que pudo realizar por apenas un día de diferencia— y que la infección había provocado inflamación y dolor en el perfil derecho de su rostro.

Palito Ortega continbúa en reposo antes de volver a los escenarios

El conductor preguntó por la duración del reposo. La respuesta vino sin rodeos, tan directa como el consejo de un amigo: “Ahora, yo supongo que toda esta semana... para ver cómo, porque es una cosa rara, de hecho, en la cara en realidad dolor siento poco, pero es una molestia porque se te hincha la cara, el perfil derecho”. En esa pausa recetada, el músico sigue todas las indicaciones: medicación precisa, reposo y la voluntad intacta por volver cuanto antes.

La charla derivó hacia los encuentros pendientes, hacia los escenarios que aguardan de nuevo la energía de su voz. Mateyko le recordó la fecha prometida: el jueves 27 de noviembre en el Quality Arena de Córdoba, un estadio prácticamente colmado. “Espero encontrarlos en un abrazo y con una canción cuando vaya ahora pronto a Córdoba. Que Dios los bendiga a todos”, cerró Palito, dejando la puerta abierta a la esperanza y a la futura ovación.

El lunes Julieta había dado precisiones a este medio. “Tiene herpes zóster, nada grave pero tiene que recuperarse y no puede hacer shows ni esta semana ni la próxima, lamentablemente”. En ese momento, explicó que por indicación médica, el artista debía cancelar sus presentaciones de la semana y la siguiente. El mundo de sus seguidores quedó suspendido entre la preocupación y el alivio.

También Lalo Fransen, responsable de la gestión de las actividades del cantante y amigo personal de Palito, sumó detalles a la escena de incertidumbre. La voz de Fransen, también a Teleshow, llevó alivio: “No es nada grave, es un herpes que tiene en el rostro, nada más, que no le impide cantar y eso. Se suspendió el show, pero nada más que eso”. Remarcó que el estado general del artista era bueno y que permanecía en su domicilio, aguardando una pronta recuperación, sin sobresaltos ni internaciones de por medio.

Palito Ortega suspendió su show del 12 de octubre en Paraná por problemas de salud (Instagram)

Fransen se apuró a despejar cualquier temor: “Se canceló el show de hoy y se va a hacer en unos días”, sostuvo, conjurando el fantasma de la ausencia.

La suspensión del show, la incertidumbre, el rumor primero. Después, la voz de confianza de la familia y su entorno. Al final, la palabra afable del propio Ortega, poniéndole nombre al dolor y tiempo a la espera. ¿Cómo no esperar, entonces, el reencuentro con ese abrazo y esa canción?