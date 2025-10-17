Teleshow

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Vos ganaste más plata”

La conductora y el periodista tuvieron el primer cara a cara en el certamen y, en un clima distendido, sacaron a la luz algunos asuntos pendientes

Pablo Andisco

Pablo Andisco

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura (MasterChef Celebrity - Teleshow)

Desde que se anunció el listado de participantes de MasterChef Celebrity era uno de los encuentros más esperados. De un lado, la conductora Wanda Nara y del otro, el periodista Luis Ventura. Casi desde la irrupción misma de la rubia en la vida mediática, mantuvo un tirante ida y vuelta con el ex Intrusos que duró hasta la previa misma del reality.

“Me encanta que se atreva a tenerme cara a cara”, dijo Wanda el día de la presentación durante el entretiempo de un partido de la selección argentina. “Me echó un montón de veces de este canal”, agregó, haciendo mención al hasta el momento último espadeo entre ambos. “. A mí me gusta mucho hablar las cosas cara a cara. Le preguntaría: ‘¿Por qué me consideraba echada de este programa?’, ‘¿Le llega un sobre del exterior?’ Tengo muchas cosas para preguntarle”, concluyó, haciendo alusión a Mauro Icardi y la China Suárez como posibles aportantes.

En una charla previa con Catalina Dlugi, Ventura bajó un poco los decibeles y se mostró sorprendido por el renovado vínculo con la conductora. “Convivimos bien, yo pensé que me iba a declarar la guerra. Hay algunos puntos de convivencia televisiva. Yo todo lo que me tiran devuelvo”, admitió. Y sumó al exmarido de Wanda, quien también participa del certamen, con un dejo de ironía. “Me llama la atención la actitud de Maxi López, me encontré con un personaje inesperado. A lo mejor se acuerda que yo estuve en el casamiento de ellos. Espero que lo recuerden cuando distribuyan el puntaje”.

El plato fallido de Luis Ventura que desató las críticas del jurado (MasterChef Celebrity. Telefe)

Con el comienzo de la competencia, empezaron los chispazos entre ambos. Y si bien ya habrá tiempo para formular las preguntas pendientes, Nara y Ventura tuvieron su primer pase de facturas, por ahora, en el ámbito de la tensa cordialidad. Todo sucedió durante la gala del jueves, donde Luis tuvo serias dificultades para elaborar unos ñoquis al fileto que lo dejaron en la cuerda floja para seguir en la competencia. Promediando la prueba, la conductora advirtió que el periodista ocupaba el lugar más adelantado respecto de sus compañeros, bien cerca de ella, lo que la llevó a hacer una analogía con el ámbito escolar.

“¿Luis qué sería? El traga, que está primero... ¿Alguien le quiere cambiar a Luis para que no esté adelante?“, preguntó Wanda, ahora en modo maestra. ”Yo no quiero cambiar", replicó enfático el periodista defendiendo su lugar y ratificando su decisión en el backstage. “Yo nunca me echo a menos”.

Desde su estación de cocina, Esteban Mirol esbozó una teoría que fue replicada por la conductora. “¿Luis quiere estar cerca mío?”, se preguntó la conductora, con un dejo de provocación que fue rápidamente tomado por el participante. “Y sí, guita me diste... si habré vendido ejemplares”, replicó, haciendo mención a las tapas de revistas con los escándalos de Wanda.

“Tenemos que hacer las cuentas con el contador, a ver quién le dio más a quién”, siguió el juego la empresaria, aunque para el periodista no había ningún tipo de dudas con el veredicto: “Vos ganaste más, quedate tranquila”.

Wanda retomó el chiste cuando invitó a Ventura a pasar al frente. “Llegó el momento del alumno más traga de todos porque no abandona el primer lugar”. Pero a la hora de enfrentar al jurado, se terminaron las sonrisas. Los especialistas expresaron su desagrado ante la textura y composición de sus ñoquis al fileto, entre una salsa con una textura acuosa y una pasta imposible de cortar o degustar con normalidad. La prueba la dio el propio Ventura, que escupió el ñoqui luego de probarlo y concedió, lacónico. “Tenés razón”.

