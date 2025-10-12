Teleshow

Luis Ventura contó cómo es su relación con el jurado de MasterChef y apuntó contra Germán Martitegui: “Pelado buchón”

El periodista relató cómo se prepara para su debut en el certamen de cocina. Además, reveló la dinámica de su vínculo con Wanda Nara y Maxi López tras los primeros programas

Por Lucas Terrazas

Luego de días de tensión, tras la polémica foto oficial de MasterChef Celebrity (Telefe), los participantes ultiman detalles para su debut en el certamen de cocina el 11 de octubre. Entre clases y recetas, todos buscan la manera de llegar a la final. Para eso, la relación con el jurado, y el manejo de los conceptos que estos buscan será crucial. Así las cosas, este sábado, Luis Ventura sorprendió al contar cómo se prepara para el programa y cómo es su conflictiva relación con algunos de los expertos.

“¿Cómo sos cocinado?”, comenzó preguntándole Catalina Dlugi, en su programa Agarrate Catalina por la Once Diez. Con tono sincero, el comunicador empezó contando: “Soy un intuitivo, en la cocina mi vida tiene que ver con las urgencias. Cuando falta el cocinero en casa, agarro una sartén y una cacerola, sé hacer unas papas fritas o sopa. De ahí a programar toda la parafernalia gastronómica que me plantea MasterChef con Wanda a la cabeza, me pone en un lugar completamente diferente y desconocido”.

En ese marco, la conductora le consultó a Ventura cuáles habían sido, hasta ahora, sus mejores preparaciones. “Los platos míos han sido muy básicos. para qué me voy a poner a garabatear cosas difíciles, tengo que buscar lo básico. En función de las críticas y los chicaneos de los jurados, tres caracúlicos impresionantes. No sé si es por miedo o por angustia a perder y quedar eliminado, pero yo le meto pedal y trato de escuchar atentamente y anoto todo lo que me van cantando y no saltarme nada”.

“¿Vos crees que por ser el presidente de Aptra, tanto no se atreven con vos?”, le preguntó Dlugi, preguntando por un cierto favoritismo. Lejos de dar lugar a esa opción, Luis contestó: “Es todo, no solo por ser presidente de Aptra, soy un tipo contestatario que se enoja, a mi decime la justa. A MasterChef le estoy dando, por día, diez horas de regalo”.

Además, la conductora quiso saber cómo era la relación entre el periodista y Wanda Nara. Con honestidad, el periodista destacó: “Me sorprendió Wanda Nara porque convivimos bien, yo pensé que me iba a declarar la guerra. Hay algunos puntos de convivencia televisiva. Yo todo lo que me tiran devuelvo. Me llama la atención la actitud de Maxi López, me encontré con un personaje inesperado. A lo mejor se acuerda que yo estuve en el casamiento de ellos. Espero que lo recuerden cuando distribuyan el puntaje”.

Luis Ventura apuntó contra el jurado de MasterChef

Teniendo en cuenta una de sus últimas respuestas, Catalina le preguntó por su vínculo con el jurado del programa. Pero lejos de mostrar amabilidad, Ventura volvió a apuntar contra Germán Martitegui: “Con el pelado buchón me mato, ya directamente es el pelado, me está criticando cosas que él me dijo hacerlas así. Otras veces me dice: “¿Por qué no le pusiste un poco de azúcar?”. Cuando le echás azúcar dice: “¿De dónde sacaste que había que ponerle?”. Vos me lo dijiste. Es tremendo. En cualquier momento le revoleo un buñuelo de verdura”.

Por último, la conductora quiso saber las aspiraciones de Ventura en el certamen: “¿Estás para ganar? Después se dice que hay gente que firmó por poco tiempo y en realidad está arreglado. ¿Estás ahí porque querés ser campeón?”. Fiel a su estilo, Luis no se anduvo con rodeos y disparó: “Yo quiero ganarme los 50 millones. ¿Hay eso en juego y yo voy a hacer bol...? No, yo voy a ganar. Hice aliados con Maxi López, el turco Husaín, me llevé muy bien con Pablito Lescano y Roña Castro. Y de las chicas, buena onda con La Joaqui. Con Momi (Giardina) y Emilia Attias”.

