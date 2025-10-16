Yanina Latorre anunció su salida de LAM después de 10 años: “Es lógico, no puedo seguir”

Yanina Latorre confirmó que deja LAM

En el estudio se estaban leyendo comentarios de oyentes, nada que no ocurra a diario, pero una consulta disparó esta revelación. En medio del vértigo de la tarde, Yanina Latorre confirmó que dejará LAM (América TV) en 2025 y detalló los motivos detrás de su decisión. No es un adiós cualquiera, es el final de una década de duplas, chispazos y escándalos junto a Ángel de Brito, el conductor que la acompañó y desafió desde el otro lado de la mesa.

La noticia no llega de golpe, aunque así la sienta el público. “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, aseguró Yanina frente a los micrófonos de El Observador 107.9, la radio donde también lidera su propio ciclo, Yanina 107.9. Hay cansancio, pero sobre todo una decisión basada en un hecho concreto: la imposibilidad de compatibilizar los horarios.

Desde que asumió la conducción de Sálvese Quien Pueda, su programa en el mismo canal y pegado en el horario, el margen se volvió impracticable. “Es lógico, no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa, llegando veinte minutos tarde. Ya empecé a no ir los feriados, falto cada tanto, que antes no faltaba”, explicó la panelista al dejar en el suelo todo atisbo de especulación.

Yanina Latorre es uno de los pilares sobre los que se erigió LAM en los últimos años

Es que además Yanina sumará horas laborales próximamente. Además de hacer radio y televisión, también ya tiene casi lista la puesta de un unipersonal en teatro. Su vida es una agenda de minutos, pantallas y escenarios. Ante tanta actividad, ¿hay lugar para la rutina de la tarde-noche en LAM? El propio ritmo diario le fue marcando el camino. El cansancio acumulado, las ausencias cada vez más frecuentes y la búsqueda de consolidar “su espacio propio” fueron forjando la decisión final.

No es la primera vez que Yanina redefine prioridades. Ya había dejado Bondi Live, el canal de streaming, para enfocarse en la radio y su flamante SQP. Ahora, irse de LAM implica algo más: cerrar un ciclo de años intensos, repletos de exclusivas y polémicas al aire. La etapa junto a Ángel se termina. ¿Cómo será el programa sin ella? ¿Se apaga una chispa o se renueva la fórmula con otras voces?

Donde hay una despedida, también hay lugar para las predicciones. Yanina, tan frontal como siempre, arriesga: “Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey, ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM. Es lo que yo huelo. Brey empezó con Ángel a panelear, es muy efectiva. Obvio, haciendo espectáculos en LAM, no es que va a pelear con nadie por Milei, salvo algún comentario”. El relevo parece natural: existen nexos, hay experiencia, y las apuestas dentro del panel empiezan a circular.

La relación entre Mariana Brey y Ángel de Brito comenzó en el antiguo programa BDV (RS Fotos)

Ella lo dice así, sin vueltas: “Yo la re veo a Brey. Súper laburadora”. No es todo tan simple. Brey divide su tiempo entre los canales de streaming Bondi, Neura y Carnaval, además de su participación como panelista en el programa de Georgina Barbarossa en Telefe y su apuesta con Pablo Duggan en C5N. Pía Shaw, compañera habitual en El Observador, aporta el matiz necesario: “Igual no va todos los días a todo”. Los horarios y los contratos tallan trayectorias, pero la grilla de América TV acepta cambios y apuestas.

Mientras tanto, en las redes sociales y los portales, la noticia ya gira. El público de LAM, atento, calcula las horas que quedan para ver a Yanina Latorre allí: sin filtro, lanzando primicias, cruzando frases con el conductor. Por fuera de cámara, la conductora de radio, la creadora de monólogos teatrales y la influencer digital plantean otros desafíos. A partir del año próximo, ese lugar quedará vacío, con un nombre insustituible en las tendencias. Todos lo sabían, pero ahora es definitivo.