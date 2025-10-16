La emoción de la mamá de Milo J al hablar del éxito de su hijo: “Él cumple un sueño, da orgullo”

La mamá de Milo J expresó su orgullo por el éxito de su hijo

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum y con la cuenta regresiva en marcha para sus shows en Vélez, Milo J vive el momento de mayor éxito de su carrera. Sin embargo, quien creyó en él antes que nadie fue su madre. Así las cosas, en las últimas horas, Aldana Ríos expresó el orgullo que siente por su hijo y el éxito de su carrera.

Todo sucedió cuando el cantante de La vida era más corta se presentó en España, específicamente en el programa La Revuelta. Al comenzar la charla, el conductor David Broncano relató cuándo fue la primera vez que escuchó hablar del joven y reveló detalles de un ida y vuelta que mantuvo con Bizarrap: “Un verano estaba con Bizarrap, que sé que son muy amigos, yo creo igual justo antes de que empezase tu salida grande y demás. Él tiene mucho ojo para esto. Y una noche por ahí, en un parque aquí en Madrid, escuchando música, me dijo: “El que va a ser una superestrella es este muchacho”. Y él tenía un clip o algo que lo habías pasado tú en MP3 y me puso una canción tuya de todavía antes de producirse y me dijo: “Este muchacho va a ser un máquina”. Y han pasado cuatro o cinco años y tremenda estrella”.

La mamá de Milo J habló del éxito musical de su hijo

Tras los aplausos del público, el español quiso conocer más de la vida del joven y consultó: “¿Tu madre interviene en esos temas todavía? ¿Interviene en temas románticos? Hay madres que se meten hasta que tienen 50 años. Hay madres que se meten mucho en las parejas de sus hijos. Hay madres muy intervencionistas”.

Lejos de dar muchos detalles del tema, Milo fue concreto y comentó: “Nunca se metió. Madre respetuosa”. Fue entonces cuando Broncano le preguntó si quería enviarle un saludo y, para su sorpresa, el cantante señaló que ella se encontraba en la tribuna del programa. “¿Cómo ha sido? Es tener un hijo adolescente y encima un hijo que se convierte en una figura de la música a la vez”, le consultó el conductor a la madre del cantante.

Emocionada, Aldana Ríos comenzó diciendo: “Y es un hijo que cumple un sueño. Y eso a las madres siempre nos da orgullo. Cuesta trabajo cuidarlo del resto. Yo estoy tranquila de lo que crié, así que por ese lado está todo bien”.

Tras las sensibles palabras, y los aplausos de los presentes, Broncano se dirigió al joven y le preguntó qué opinión tenía de sí mismo como hijo: “¿Qué nota te das a ti mismo como hijo? Como hijo adolescente. ¿Tú conoces otros amigos tuyos, adolescentes y tal? ¿Qué nota te pones tú como hijo adolescente de cara a la madre?”. Con algunos nervios, Milo se tomó unos segundos para pensar, acto seguido, respondió: “Mirá, ya me está mirando la otra. 8 o 9. Pasé y la he aprobado”.

Semanas atrás, la joven figura de la música urbana había relatado cómo había sido su primer show en la vía pública. “El primer show de mi vida”, comenzó diciendo Milo en una charla mano a mano con Mario Pergolini. Mientras el conductor y el cantante veían imágenes del show callejero del joven a las afueras de un local de comida rápida, el periodista consultó:“¿Es un show robado? O sea, ¿te pusiste ahí porque dijiste “lo hago ahí” o pediste permiso?“.

Fue entonces cuando, de manera sorpresiva, Milo relató los pormenores de aquel día: “En realidad fui porque me prometieron una hamburguesa”. Entre risas, el cantante continuó la anécdota expresando su alegría al haber escuchado la paga que recibiría: “Imaginate, tengo que cantar tres temas y me dan una hamburguesa gratis. ¿Sabés qué? Poneme el parlante que quieras, el micrófono que quieras, yo me mando”.

Justamente, en el video podía verse al artista cantando en la calle, cerca de la rampa que permitía el acceso al restaurante. Mientras él lucía una camiseta de basket verde, de los Boston Celtics, a su alrededor no había ningún fan. “El público ese día era mi hermana y Marcos, que le mando un abrazo grande. Fue mi primer amigo productor. Me comí una re hamburguesa después”, recordó el músico. Siguiendo esa línea, Pergolini comentó lo mismo: “No hay nadie”.