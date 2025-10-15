El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

Wanda Nara y Maxi López se sacaron chispas en una charla en MasterChef Celebrity: "A vos te fue mejor" (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Wanda Nara y Maxi López, juntos otra vez frente a las cámaras de televisión luego de años de peleas mediáticas y batallas judiciales. La participación del exfutbolista en MasterChef Celebrity (Telefe) consiguió que la expareja, padres de tres hijos, pueda tener una divertida charla entre las cocinas del programa donde se mezclaron sus vínculos sentimentales posteriores, sus años juntos como matrimonio y hasta bromearon con su división de bienes.

“Me presento. Te exmujer”, arrancó el juego la conductora al pasar por la isla en la que el jugador cortaba una carne vacuna. “¿Qué opina tu mujer de que estés en MasterChef?“, indagó ella, mientras él, con cierta timidez pero con picardía se prestaba al momento. “Lo mismo que mi ex. Sorprendida”, señaló, sobre su vínculo con la modelo Daniela Christiansson, con quien tiene una hija y en la dulce espera de su segundo hijo junto a ella. “Sí, yo estoy sorprendidísima”, remató la animadora.

Luego, consciente de la exposición de su vida privada, Wanda lanzó un desopilante cuestionamiento. “Tengo un montón de quejas porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca y más alta que yo. Más linda”, arrojó, mientras la edición compilaba una reacción posterior de Maxi al analizar ese momento. “¿Qué le contesto? Porque después viene con repercusión" soltó entre risas.

“Tengo un montón de quejas porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca y más alta que yo. Más linda”, le arrojó Wanda Nara a Maxi López (MasterChef Celebrity, Telefe)

“Bueno, los dos metimos cambio”, se despachó el DT ante la chicana de su exesposa. “A vos te fue mejor con tu cambio”, disparó ella, en medio de la disputa actual que mantiene con Mauro Icardi, su último exmarido. Allí él aseguró que estaba “contento” con su vida marital y ella lo destacó con un “te veo bárbaro”.

“¿Te vas a quedar hasta la final? Son 50 millones de pesos. Nos sirve”, quiso saber ella. “¿Por qué en plural?“, murmuró él. “Nosotros lo legal ya lo arreglamos, ¿no? Porque yo ya estaba pensando en embargarte el premio“, continuó la animadora, picante. “¿Tenés 25%? ¡No, ya no lo tenés más!“, esgrimió él, tentado para recordar que “ya arreglamos nuestras cuentas” y que “estamos bien, ahora”.

Incluso, hubo tiempo para rememorar los años en los que estaban casados y compartían salidas gastronómicas. “Siempre te gustó ir a buenos restoranes”, rememoró ella. “¿Te acordás?“, se sorprendió él. “Decí la verdad. Era más fácil vestirme que invitarme a comer. Gastaba mucho en comida”, bromeó la empresaria. “¿Y en ropa?“, disparó él. “Bueno, cocinale a los chicos y logremos que Daniela venga a visitarte”, concluyó la charla, que parece que será una de las muchas que se vienen reactualizando su mediatiquísimo pasado.

Maxi López y Wanda Nara junto a su hijo Constantino y Nora Colosimo en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Instagram)

Maxi López se ausentará de MasterChef Celebrity: los famosos conductores que se barajan para reemplazarlo

Un día después de que Maxi López debutó como participante de MasterChef Celebrity, trascendió la información del viaje que tuvo que realizar el exfutbolista para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, que se encuentra transitando el séptimo mes de su embarazo en Ginebra, Suiza, en donde la pareja vive junto a su hija Elle. Los nombres de dos conductores muy asociados con Telefe podrían ocupar su lugar: Marley o Zaira Nara.

Paula Varela, desde su cuenta de Instagram, dio la información que indica que el lugar vacante que dejaría el exmarido de Wanda Nara por unas semanas sería ocupado por el conductor de Por el mundo y Survivor: Expedición Robinson. “Como contamos en Intrusos (América), Maxi López acaba de dejar MasterChef y está viajando a ver a su mujer, que está embarazada, después también del reclamo que ella hizo en redes sociales”, comenzó asegurando la periodista a través de un video.

Marley, el elegido para reemplazar a Maxi López en MasterChef Celebrity

“¿Y quién reemplazará a Maxi López en MasterChef? Es Alejandro Marley. Marley será quien cocine, quien prenda las hornallas en lugar de Maxi López. Dicen que Maxi vuelve en unas semanas para continuar y después terminar de irse para darle bienvenida al hijo que está esperando con su mujer. Tal vez Marley se queda y él no vuelve. La cuestión es que Marley es el reemplazo hoy en las grabaciones de Maxi López. ¿Te gusta?“, expresó la panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Sin embargo, en SQP (América) Yanina Latorre soltó el otro nombre que se está barajando para la competencia de cocina. Todo en familia, Zaira Nara podría sumarse a los famosos de esta temporada. “De la productora quieren que ella lo reemplace. Si está Maxi cocinando, puede cocinar Zaira”, afirmó la conductora, mientras el resto de sus panelistas ponían en duda el talento de la modelo para la cocina.