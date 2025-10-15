Teleshow

Wanda Nara contó todos los detalles del repentino viaje de Maxi López a Suiza: ¿vuelve a Masterchef Celebrity?

Juan Etchegoyen leyó un intercambio de mensajes con la conductora en Infobae en Vivo sobre las especulaciones acerca del itinerario del exjugador de River Plate

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Se conocieron los detalles del repentino viaje de Maxi López que lo aleja de MasterChef (Video: Infobae en Vivo)

El lunes por la mañana, Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, usó sus redes sociales para contar el accidente doméstico que tuvo que transitar en el último trimestre de su embarazo y con Elle, la pequeña que tiene con López. En este contexto, Maxi decidió viajar de emergencia para estar con su esposa y su hija, dejando por un tiempo las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe).

Juan Etchegoyen reveló al aire de Infobae en Vivo los detalles sobre este viaje, que instantáneamente despertó rumores y dudas en torno a su continuidad en el reality de cocina. Según narró el periodista, las especulaciones se dispararon luego de que trascendiera la noticia de que López había regresado a Europa y, supuestamente, abandonado definitivamente el certamen culinario.

En diálogo directo con Wanda Nara, conductora del ciclo y exesposa del deportista, Etchegoyen buscó aclarar la situación. “Le pongo a Wanda, le digo: ‘Están diciendo que Maxi se va de MasterChef Celebrity, que se volvió a Europa y abandonó MasterChef y que no vuelve más’ y me dice Wanda: ‘Hola Juan, ¿cómo estás? Maxi se fue una semana a Europa’. Eso fue lo que dijo”, relató el periodista sobre su consulta en tiempo real.

Maxi trabaja codo a codo
Maxi trabaja codo a codo con Wanda Nara en las cocinas más famosas (Foto: Instagram)

La respuesta de Nara apuntó a bajar la intensidad de los rumores. Según lo que Wanda le comunicó. “Maxi se fue una semana. Eso fue lo que dijo a la producción. De ninguna manera, no es que no va a volver al programa”, leyó Juan sobre el mensaje de la conductora.

El periodista también detalló que circulaban versiones acerca de que López ya había cobrado por su participación y que no pensaba regresar. Según contó Etchegoyen, cuando le preguntó por este tema, Wanda le contestó: “No, con 20 mil ceros.” Así, las palabras de la empresaria sirvieron para disipar versiones infundadas y llevar tranquilidad sobre la participación del exfutbolista.

De esta manera, la respuesta de Wanda resultó clave para aclarar el panorama, confirmando que el viaje a Europa de Maxi López es momentáneo y que se comunicó de forma directa y transparente con el equipo de producción de MasterChef Celebrity, descartando cualquier especulación sobre una renuncia definitiva.

El extenso descargo de Daniela,
El extenso descargo de Daniela, la esposa de Maxi López (Foto: Instagram)

En este contexto, este miércoles el exjugador del Barcelona llegó a Suiza y se reencontró con su esposa y su hija. Minutos antes de este esperando reencuentro, la modelo publicó un extenso texto en sus historias hablando de lo que se comentó en las últimas semanas. “Primero, muchas gracias por todos los mensajes de apoyo. Lo que pasó este lunes fue intenso, pero ya pasó y estamos bien”, aseguró, llevando tranquilidad luego del posteo que hizo tras el accidente. “Sí, Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas”.

No, no estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en estos momentos, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes y sus objetivos más grandes de los que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudieran ponernos en riego o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo, explicó la modelo.

Acerca de cómo transita la distancia de su pareja fue contundente. ¿Duele? Sí, claro. Estoy agotada, porque estoy en la parte final del embarazo: el cuerpo pesa y las hormonas me ponen sensible, pero lo que más me duele es que lo extrañamos mucho. Igual, me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos“.

