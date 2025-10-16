El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Geoff Payne en una de las visitas al memorial de su hijo (RSFotos)

El 16 de octubre de 2024, el celular de Geoff Payne sonó en Londres a las 17.23 hora argentina, pero él no le prestó atención. Cuando devolvió la llamada casi una hora después, el mundo entero estaba llorando de la muerte de su hijo. Liam Payne, uno de los integrantes del grupo One Direction, ídolo de una generación que vio nacer a sus ídolos, falleció al caer del tercer piso de un hotel ubicado en Palermo. Para el hombre casado con Karen, padre también de Nicola y Ruth, fue el comienzo de un vía crucis de 19 días y mil y una noches por las calles de Buenos Aires. Un tiempo para reconectar con la historia de aquel niño que siempre quiso ser artista y que había encontrado la muerte en la capital argentina, atormentado por su propio laberinto de drogas y excesos.

Geoff y Liam se habían visto por última vez el 29 de agosto en Manchester, en el festejo de cumpleaños del músico. “Estaba bien, estable, limpio”, contó meses después en la declaración por la muerte de su hijo, según pudo constatar Infobae. Allí también reveló que la lucha contra las adicciones era diaria y el entorno familiar estaba dispuesto a dar una mano. Tenían un trato frecuente con la excusa de juntarse con Bear, el hijo de Liam y Cheryl Cole, que tenía siete años. Pero todo se derrumbó de manera inesperada.

Cuando Geoff recogió por fin su teléfono celular, vio que además de las llamadas, tenía un mensaje del empresario Rogelio Roger Nores pidiéndole que lo llame con urgencia. Nada podía ser bueno viniendo del manager de su hijo en Argentina, un hombre en quien no confiaba y que hacía de intermediario en la comunicación con Liam durante su estadía en Buenos Aires. Tragó saliva, juntó coraje y devolvió el llamado, sin demasiadas vueltas.

Geoff se alojó en un hotel céntrico sobre la calle Arroyo. Fue su centro de operaciones durante su estadía en Buenos Aires

—¿Qué pasó?, preguntó Geoff.

—Sucedió un accidente, respondió Nores: Es verdad, es verdad.

—¡¿Está muerto?! ¡¿Está muerto?!

—Tenés que venir a Argentina.

Geoff Payne aterrizó en Buenos Aires a las 6 de la mañana del viernes 18 con un objetivo claro: llevarse el cuerpo de su hijo a su casa lo antes posible. Pero nada salió como lo tenía planeado. Pasaron casi tres semanas en los que fue el centro de las miradas del mundo para afrontar la investigación policial por la muerte de Liam, en una trama de drogas, prostitución y muchos cables sueltos que potenciaron la habitual burocracia de este tipo de casos. Pero al mismo tiempo fue testigo de la devoción de los fans argentinos por la figura de su hijo, protagonistas inesperados de la historia que jamás hubieran querido escribir. Sintiéndose con la responsabilidad de estar a la altura de representar a los seguidores de la boy band en cada rincón del planeta.

El mapa porteño de Geoff osciló entre el hotel en el que se hospedó en la calle Arroyo, la Morgue Judicial de Viamonte 2151, donde reconoció los restos, la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 16 de Talcahuano, donde respondió ante la justicia. Pero además de la investigación policial y los trámites de rigor, el hombre tuvo que repasar el fatídico lugar de los hechos, ese hotel ubicado en Costa Rica 6032, casi al límite entre Palermo y Colegiales, en el que su hijo decidió quitarse la vida. En cada uno de sus pasos, con rigor profesional y gratitud afectiva, lo siguió Paul Higgings. El histórico seguridad de One Direction estaba retirado del rubro, pero se propuso acompañarlo por el cariño que lo unía a aquellos chicos con los que había dado la vuelta al mundo.

Geoff Payne saliendo de la morgue judicial. Durante sus días en Buenos Aires se movió con custodia policial, además de su seguridad personal

Entre el dolor ante lo inevitable, y la sensación amarga de lo que pudo haber sido, Geoff recorrió con la mirada y el corazón cada rincón del hotel y cumplió el deseo de su esposa y sus dos hijas: recoger las pertenencias que quedaron en la habitación de Liam. Sabía que no estaba solo, que lo arropaba el amor de los fans argentinos por su hijo. Esos jóvenes que habían crecido con las canciones de One Direction estaban allí, en honor a aquella adolescencia que pretendían eterna, inmortaliando a Liam con un imponente memorial en la puerta del hotel.

Solo ante semejante muestra de devoción, Geoff Payne se permitió cambiar el semblante adusto que lo acompañó durante sus días en Buenos Aires. Recorrió con los ojos vidriosos la acumulación de cartas, estampitas, flores y ofrendas de todo tipo que recordaban a su hijo. Se detuvo en algunas que lo movilizaron especialmente. Y cobijado por el respetuoso silencio de los fanáticos, se permitió llorar, acaso por primera vez desde que ocurrió la tragedia de su hijo.

Geoff Payne se conmovió ante cada muestra de fanatismo por su hijo Liam

La puerta de CasaSur fue durante ese tiempo el sitio para aflojar las tensiones y buscar la conexión con su hijo, mientras se iba amigando con la ciudad. Se animó a recorrer algunos destinos turísticos, como el estadio Monumental, el Hipódromo de Palermo y un reconocido shopping cercano a su hotel. El fiscal Andrés Madrea le dispuso custodia policial y le solicitó paciencia hasta que concluyeran los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia de su hijo.

El calendario de la familia Payne marcaba el 27 de octubre como fecha para realizar las exequias en la Catedral de Saint Paul. Pero a esa altura Geoff ya sabía que el trámite en Buenos Aires iba a durar más de la cuenta. Recién el 2 de noviembre, y luego de un trámite de cinco horas en la fiscalía, logró que la justicia liberara el cuerpo de su hijo. Una empresa funeraria trasladó al Cementerio Británico del barrio de Palermo, donde fue embalsamado para luego ser trasladado al Reino Unido. Así sumó una parada más en su propio circuito, visitando la capilla donde descansaron los restos de su hijo y recibiendo las condolencias de los empleados que lo recibieron con un ramo de flores.

Geoff Payne de compras por Buenos Aires, respaldado por el histórico seguridad de One Direction

La recepción a Geoff Payne en el Cementerio Británico de Buenos Aires

El 5 de noviembre, Geoff se despidió del memorial de Liam. Con una rosa en la mano, se acercó a los recuerdos que dejaron los fanáticos, como sucedió la primera vez que se presentó en la escena. Por fuera de los protocolos de seguridad, se dejó abrazar por dos fanáticas e intercambió algunas palabras con ellas. Luego le entregaron una vela blanca y la dejó encendida al pie del memorial. Fue el impulso que necesitó el hombre para recorrer por última vez el derrotero final de su hijo. La ventana de la habitación, las mesas junto a la cafetería, la piscina y el patio interno en el que cayó. Recién entonces, sintió que el deber estaba cumplido.

Antes del amanecer del miércoles 6 de noviembre, el féretro con el cuerpo de Liam Payne fue trasladado desde el cementerio Británico hasta la zona de carga del aeropuerto porteño. Geoff arribó al lugar alrededor de las 11 de la mañana y pasó directamente a la sección VIP para hacer los trámites de migraciones, siempre acompañado por el personal de seguridad. Una vez resuelto el asunto, se refugió en la sala VIP de British Airways, mientras una sorpresiva asamblea gremial demoraba su vuelo. A esa altura, casi una broma del destino que invita a imaginar al hombre del gesto adusto reír por primera y única vez.

Un abrazo de contención mutua: Geoff Payne y las fanáticas de One Direction

La última foto de Geoff Payne en el Aeroparque de Buenos Aires antes de volver a Inglaterra con el cuerpo de su hijo

El 20 de noviembre, a un mes y cuatro días de su muerte, Liam Payne tuvo su funeral en la iglesia de Santa María en Amersham, Buckinghamshire. Fue un evento sencillo y familiar, entre los familiares, sus excompañeros de One Direction, la madre de su hijo, Cheryl Cole, y su entonces novia, Kate Cassidy.

Todo se desarrolló con solemnidad británica y bajo un estricto protocolo de seguridad. El féretro llegó en un carruaje de época. Y esta vez las miradas se posaron en la corona que ofreció el pequeño Bear formando la palabra Daddy. El niño de siete años que había resignificado la relación entre Geoff y Liam en aquellas tardes que nunca más se iban a repetir.

Fotos: RSFotos