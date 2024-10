Quién es Paul Higgins, el hombre que acompaña al papá de Liam Payne en Argentina: su fuerte vínculo y sus mensajes

Los divertidos momentos de Paul Higgins con One Direction (Tik Tok)

El pasado miércoles por la tarde, el mundo recibió con consternación la noticia del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, lo que provocó un gran impacto a nivel global. El cantante, de 31 años, murió tras caer desde el balcón de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Dos días después de la tragedia, su padre, Geoff Payne, llegó a la Argentina para repatriar el cuerpo de su único hijo.

Según informó Teleshow, Geoff aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 6 de la mañana, acompañado por tres personas de seguridad, sin la presencia de Karen, madre de Liam. Entre ese grupo se encuentra un hombre llamado Paul Higgins, que para las directioners no es un desconocido.

Paul fue uno de los guardaespaldas que tuvo la banda a lo largo de los años, fue el responsable de acompañarlos en las giras mundiales, las entrevistas, al estudio de grabación y encargado de proteger de cualquier cosa a Liam por lo que logró forjar una relación más profunda que con cualquiera de los otros cuatro integrantes. Tanto es así que decidió viajar a Argentina para acompañar al padre del cantante.

Paul Higgings junto al resto de los custodios estará a cargo de esperar que cuerpo del artista sea entregado y, según pudo saber este medio, tendrá la tarea de llevarlo de vuelta a su hogar, la ciudad de Wolverhampton, ubicada en el condado de West Midlands en el centro de Inglaterra. Según pudo saber Teleshow, el padre abandonaría Buenos Aires el día sábado y el cuerpo del cantantesería recién entregado entre el miércoles y el jueves de la semana que viene.

Paul Higgins junto a Liam a lo largo de los años (Fotos: Instagram/paulyhiggins)

Tal fue la relación que logró cosechar con el cantante de “Strip That Down” que en los agradecimientos del primer álbum de 1D, llamado “Up All Night”, Payne se tomó el tiempo de escribir unas tiernas palabras en la dedicatoria: “A Paul Higgins y su equipo (Jag, Ian y Preston). No puedo agradecerles lo suficiente por todo lo que hacen por nosotros y su arduo trabajo”. Gracias a su trabajo logró convertirse en el jefe de la custodia, pero en el año 2015 Higgins dejó su puesto protegiendo a la banda y cada uno tomó caminos separados.

Sin embargo, en las redes sociales, el agente de seguridad mostró que se mantuvo en contacto con algunos de los integrantes de la boyband, pero especialmente con Liam, con quien estuvo en Arabia Saudita en el año 2023 y a quien acompañó a París en octubre del año pasado.

A pesar de no trabajar ya con ninguno de ellos, para el décimo aniversario del grupo escribió un emotivo posteo en sus redes: “¡Qué privilegio tan increíble haber sido parte de algo tan especial! ¡Enormes gracias a Zayn, Louis, Liam, Niall y Harry por la mejor experiencia y el viaje más asombroso! Un absoluto honor haber trabajado con estos chicos y toda la familia de 1D. Sin olvidar a los fanáticos—¡los mejores fanáticos de todos!—He hecho amigos para toda la vida y tengo los recuerdos más increíbles, ¡nunca olvidaré esos años!”.

Geoff Payne y Paul Higgins en el homenaje que amaron los fans fuera de CasaSur (Fotos: REUTERS/Tomas Cuesta)

Higgins tuvo la difícil tarea de acompañar al Geoff Payne a la morgue judicial, ubicada en la calle Viamonte 2151, luego fueron a la Fiscalía a cargo de la causa y luego a CasaSur, el hotel en el que el británico perdió la vida. Allí fue en donde los fanáticos armaron un pequeño santuario con fotos, velas y mensajes a las afueras del lugar y tanto Payne padre como Higgins vieron las demostraciones de cariño que dejaron en memoria del joven de 31 años.

En las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la presencia del histórico integrante del personal de seguridad de la banda: “Él todavía lo protege”; “Estoy tan feliz de que Paul, el guardaespaldas de 1D y también, recientemente, de Liam, esté allí para mantener a los buitres lejos del padre y la familia de Liam”; “La cantidad de respeto que tengo por ti, Paul Higgins, es inmensurable. Siempre los amas y los proteges como si fueran tuyos. Debe ser difícil para ti estar allí, pero a pesar de todo el dolor que su partida te está causando, decidiste defenderlo”; “El hecho que Paul Higgins quien fue jefe de seguridad de 1D en casi toda su carrera, esté acompañando a Geoff Payne para poder llevar a Liam a casa por última vez me mata”.