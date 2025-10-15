Teleshow

Maxi López volvió a Suiza tras su breve paso por Masterchef: la emotiva foto del reencuentro con su hija Elle

Luego de semanas separados por el debut del certamen de cocina, la modelo compartió el tierno momento en el que el exfutbolista se abrazó con su niña

La pareja y su hija compartieron la primera imagen del reencuentro luego de semanas separados (Instagram)

Después de varias semanas marcadas por la distancia y agendas agitadas, Maxi López y Daniela Christiansson viven un esperado reencuentro familiar. La pareja, actualmente instalada en Ginebra, tuvo que adaptar su rutina para atravesar ese tiempo separado: entre la inminente llegada de su segundo hijo, el cuidado de la pequeña Elle y los compromisos de Maxi en la Argentina para su debut en la nueva temporada de Masterchef Celebrity (Telefe), la ausencia se sintió. Entre abrazos virtuales y mensajes de aliento, el futbolista y la modelo demostraron que, aun en la distancia, eligen priorizar el presente de su familia.

A través de sus historias de Instagram, fue Daniela quien dejó registro del reencuentro con una postal tan cálida como genuina: se pudo ver a Maxi con los brazos abiertos, sosteniendo a Elle, que apoyaba la cabecita sobre el hombro de su papá. Nada de flashes ni poses, solo la plenitud de un momento largamente esperado por toda la familia. "Por fin. Una semana así juntos", escribió la modelo, sumando emojis de caras rodeadas de corazones para subrayar la felicidad que atravesaba el ambiente de su hogar en Ginebra.

Con esta imagen quedó sellado el final de una temporada de distanciamiento que, a pesar de ser elegido y conversado por cuestiones laborales y familiares, generó un cúmulo de rumores y versiones de crisis o separación en las redes sociales. Si bien la propia modelo sueca y el exdeportista se destacaron por compartir gestos ante sus seguidores, esto no fue suficiente y decidieron sellar el tema.

El tierno reencuentro entre padre e hija

Adentrándose en el tema, Daniela fue clara y contundente al respecto. “Tengo un montón de mensajes así que voy a hacer un posteo general. Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas. No estoy enojada. Sé bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada. Las razones son importantes, y sus objetivos son más grandes de lo que muchos pueden imaginar", explicó, reafirmando la confianza y la solidez de su vínculo.

La modelo también se refirió al sacrificio que implica sostener una “familia a distancia”, sobre todo en pleno embarazo. “¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo: el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho", admitió, mostrando la vulnerabilidad propia de este momento. Sin embargo, puso en valor la importancia para Maxi de disfrutar tiempo con sus hijos más grandes y con la familia y amigos de la Argentina, donde el propio exfutbolista viene compartiendo encuentros y actividades paternas con los niños que tiene en común con Wanda Nara.

En este punto, Daniela también despejó cualquier rumor de conflicto con la exmujer de Maxi. “No hay ningún drama con ella. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos”, sentenció, disolviendo así la tensión mediática que amenazaba con nublar el presente de la familia ensamblada.

Daniela se encargó de ponerle un fin a las especulaciones sobre su relación con Maxi tras semanas separados por compromisos laborales (Instagram)

Al hablar del proceso, Christiansson fue honesta. “Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien los límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal. Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo”, relató, dejando en claro que las decisiones se toman en equipo y con prioridades que incluyen a todos los integrantes del clan, sin dejar de lado aspiraciones laborales ni afectos.

La emoción de Elle al reencontrarse con su papá, las pequeñas rutinas recuperadas y el alivio de saberse otra vez reunidos son el mejor testimonio del valor de la espera, el amor y el compromiso cotidiano. Maxi y Daniela, con honestidad y sin esconder la complejidad de la vida a distancia, dan un ejemplo de familia moderna, resiliente y presente, en la que los desafíos se enfrentan hombro a hombro y el reencuentro se celebra, siempre, a corazón abierto.

