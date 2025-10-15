Los 8 Escalones: la llamativa respuesta de Pampita cuando le preguntaron si tendría otro hijo

Después de algunas idas y vueltas, y a casi un año de iniciar su relación con Martín Pepa, Pampita atraviesa una etapa de romance y tranquilidad. En ese sentido, la modelo parece haber encontrado la forma de distribuir su tiempo entre Estados Unidos y Argentina, consolidando su relación con el empresario. Así las cosas, este miércoles, la conductora fue sorprendida en Los 8 Escalones (Eltrece) cuando le preguntaron si tendría otro hijo, abriendo la posibilidad de formar una familia con su actual pareja.

Todo comenzó cuando Carolina Ardohain se dirigió a un participante para presentarle la consigna: “Según una encuesta de Voices! y la UADE realizada en 2023, ¿Qué porcentaje de los argentinos afirmaron estar de acuerdo con la idea de que una madre tenga hijos o hijas luego de cumplir los 40? Les doy los porcentajes. 57 por ciento, 67 por ciento, 77 por ciento”.

Del otro lado, Adrián, competidor que contaba con la compañía y ayuda del periodista deportivo Marcelo Benedetto expresó: “Qué difícil”. Ante la expresión de duda del jugador, Pampita se animó a dar su opinión personal: “Yo tuve después de los 40 y la verdad, todo bien, doy fe. Capaz tengo uno más, dos más, cinco más…”. Ante las risas y sorpresas de todo el estudio, la conductora señaló a su amiga: “¡Mirá la cara de Barbie (Simons)!”.

La modelo compartió su experiencia de maternidad después de los 40 años

Sumándose a la conversación, Marcelo Polino comentó: “Esto es un titular para portal”. Acto seguido, la figura de Los 8 Escalones explicó por qué se expresaba de esa manera. “Yo lo digo para provocar, porque cuando digo esto, mis amigas dicen ‘no, yo no te ayudo a criar más a nadie’, salen todas corriendo. Se horrorizan si digo esto”, aclaró, y dejó la puerta de la posibilidad abierta: “Pero nunca se sabe”.

Rápidamente, atenta a la situación, Simons disparó hacia Pampita: “¿Vas a tener otro hijo?”. Sin responder por si o por no, la conductora encontró cómo evadir la pregunta: “Ay, se quedó mal, Barbie, me agarra en el camarín y me va a torturar”. Fue entonces cuando Barbie dio pie a un divertido ida y vuelta: “Sí, otra Anita para criar, para malcriar”. Considerando la opción, y con la idea de continuar con el programa, la modelo dijo: “La compartimos entre todas”.

Pampita habló sobre la posibilidad de tener más hijos en Los 8 Escalones

Fue entonces cuando Simons volvió a interrumpir y buscó obtener una respuesta: “Pero no me contestaste, ¿tenés ganas? Pará, del próximo podría ser madrina yo, me toca, ¿o no? Ya que estoy. Anita es como una ahijada más, es una sobrina más”. Entre risas, y sin ánimos de jugársela por una respuesta, Pampita expresó: “No sé, no tengo ni idea. No sé la vida qué deparará. No tengo ni idea de qué puede pasar de mi vida Barbie. Esto está grabado, queda en archivo”.

Para cerrar la situación, Barbie comentó: “Sí, nadie se resiste a un archivo dicen. Chicos anoten esta fecha”. Luego, continuando con la consigna, el participante arriesgó: “57%”. Sin embargo, para su desilusión, la respuesta fue incorrecta. “77%, estoy de moda, ¿no?”, lo corrigió Pampita, dando el dato certero.

Pampita y Martín Pepa, amor y paisajes de ensueño en la Polinesia Francesa: ballenas, comida y romance a pleno

Días atrás, Pampita y Martín Pepa disfrutaron de un romántico viaje a la Polinesia Francesa. En las imágenes que compartió el empresario se los podía ver a ambos abrazados, sonrientes, posando frente a ese mar azul que parece irreal y bajo un cielo celeste salpicado de nubes, sello inequívoco del paraíso en la tierra.

Pero la postal romántica no fue el único recuerdo de este viaje. Martín, entusiasmado, sumó una seguidilla de fotos y videos en los que se los ve disfrutando de una de las actividades más emblemáticas de Moorea, la bellísima isla del archipiélago de la Sociedad: el avistaje de ballenas. A bordo de un barco y en compañía de otros turistas, la pareja fue testigo del despliegue de estos mamíferos gigantes, capaces de emocionar tanto a expertos como a novatos del turismo natural. La adrenalina y felicidad se reflejaban en sus rostros y en los comentarios que comenzaron a sumar seguidores y amigos.