El regreso de Popstars, la competencia musical que catapultó a Bandana y Mambrú: la primera promoción de Telefe

Telefe anunció la vuelta de Popstars, el programa que catapultó a Bandana y Mambrú (Video: Telefe)

“Muy pronto, el show va a volver a empezar”. Desde hacía unos días Telefe jugaba al misterio con una promoción y la promesa de revelar la sorpresa en el entretiempo del partido entre Argentina-Puerto Rico de este martes. Un día después del final de La Voz Argentina que coronó a Nicolás Behringer como ganador, el canal anunció la vuelta de Popstars, el docu-reality musical del que surgieron Bandana y Mambrú.

“¡Lo esperaste, lo soñaste! En 2026 tu show está por comenzar. ¡Sí, vuelve Popstars por Telefe!“, presentaron con bombos y platillos la vuelta del programa que se estrenó en 2001 por la pantalla de Azul Televisión, actual El Nueve, y en su primera temporada formó el grupo compuesto por Lowdez, Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi que logró récords de ventas de discos y de presentaciones en el Gran Rex. La segunda edición, esta vez por Telefe, formó Mambrú integrada por Germán “Tripa” Tripel, Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo.

Aún sin demasiados detalles sobre cómo será esta vuelta del formato, que estaba producido por RGB de Gustavo Yankelevich en sus dos temporadas, la elección musical con la recordada canción de “It’s raining men” de Geri Halliwell, que acompañó la temporada que registró la formación de Bandana, parece indicar que se buscará conformar una banda de chicas.

Lowdez, Ivonne Guzmán, Lissa Vera, Virginia da Cunha y Valeria Gastaldi en la portada del primer disco de Bandana

El retorno del programa, a 24 años de su estreno, coincide con la decisión de Bandana de volver a los escenarios. La noticia, confirmada hace unos días tras semanas de rumores, disparó la emoción y la nostalgia entre sus fans históricos, que esperan con ansias volver a escuchar en vivo los clásicos que acompañaron su adolescencia. El reencuentro, que tendrá lugar en noviembre, marca el retorno de Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha en una celebración especial cargada de energía y recuerdos.

El esperado anuncio llegó de la mano del DJ Tommy Muñoz, organizador de la reconocida fiesta L.A.T.M. +35, quien sorprendió en sus redes sociales: “¡Nuestro reencuentro será también el de ellas! ¿Tenés lista tu bandana para lo que se viene en Buenos Aires? BANDANA, prepárense para una maldita noche”. La publicación incluyó imágenes junto a Lissa y Lowrdez y otra de Virginia de Cunha firmando un contrato, confirmando su participación en el evento que promete ser uno de los hitos del año para los fanáticos de la cultura pop nacional. El perfil oficial de Bandana también se reactivó, replicando el flyer del show con la consigna más esperada: “¡Confirmado, vuelve Bandana!”.

Los seguidores se preparan para un show especial, aunque la gran incógnita sigue pasando por la eventual participación de Ivonne Guzmán, quien por ahora no formará parte del reencuentro. De todas maneras, permanece vigente la ilusión del grupo de reencontrarse las cinco integrantes originales sobre el escenario. Mientras tanto, la formación confirmada repite el esquema de la vuelta de 2016, con Lourdes, Lissa, Valeria y Virginia al frente.

El reencuentro de Mambrú en 2022 (Instagram)

El último domingo, Germán Tripel en La Peña de Morfi (Telefe) aportó una nueva perspectiva sobre las históricas tensiones entre Mambrú y Bandana, como agrupaciones emblemáticas de la música pop argentina surgidas de concursos televisivos para adolescentes a principios de los 2000. En esta conversación, el artista sostuvo que la relación con el grupo femenino “siempre estuvo marcada por la rivalidad”, y admitió: “Siempre nos tuvieron bronca, no sabemos por qué”, una afirmación que arrojó luz sobre la complejidad del vínculo que existió entre ambas bandas, tal como recogió La Peña de Morfi.

La dinámica que imperaba entre los dos grupos se vio definida, en parte, por su postura ante la exposición pública. Mientras las integrantes de Bandana solían aparecer frecuentemente en medios, los miembros de Mambrú preferían evadir la cobertura mediática. “Nosotros nunca estuvimos involucrados en la cosa mediática, más que algún intercambio con alguna Bandana”, aseguró el cantante durante la entrevista, remarcando que usualmente la banda masculina evitaba los enfrentamientos salvo situaciones puntuales.

En cuanto al trato personal, Tripel señaló que los contactos con Bandana no estuvieron exentos de diferencias. “Lo hablamos con ellas, sobre todo con Lowrdez, que la queremos mucho, pero nosotros éramos la parte más rebelde de todo lo que era RGB y teníamos otras libertades”, rememoró.