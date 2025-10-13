Germán Tripel, exparticipante del grupo Mambrú, habló de una vieja rivalidad: “Las Bandana nos tenían bronca”

Las Bandana nos tenían bronca” Germán “Tripa” reveló cómo vivió su época con Mambrú y contó todos los secretos que no sabíamos

La persistencia de antiguas tensiones entre el grupo Mambrú.y las integrantes de Bandana volvió a quedar expuesta tras las recientes declaraciones de Germán Tripel uno de los exintegrantes de la banda masculina pop de los años 2000.

En una entrevista en La Peña de Morfi, el cantante abordó sin reservas la compleja relación que mantuvieron ambos grupos, íconos de la música argentina surgidos de los realities musicales para adolescentes del comienzo del nuevo siglo. “Siempre nos tuvieron bronca, no sabemos por qué”, afirmó Tripel, aludiendo a la rivalidad que marcó la convivencia entre las dos bandas.

Durante la conversación, Germán Tripel explicó que, a diferencia de sus colegas femeninas, los miembros de Mambrú optaron por mantenerse al margen de la exposición mediática, salvo por algunos cruces puntuales con las integrantes de Bandana. El artista relató: “Nosotros nunca estuvimos involucrados en la cosa mediática, más que algún intercambio con alguna Bandana”, según sus palabras en La Peña de Morfi.

El vínculo con las integrantes del grupo femenino, que recientemente anunció su regreso a los escenarios, estuvo atravesado por diferencias de actitud y estilo. Tripel detalló que, aunque existía diálogo, especialmente con Lowrdez, la relación no era sencilla. “Lo hablamos con ellas, sobre todo con Lowrdez, que la queremos mucho, pero nosotros éramos la parte más rebelde de todo lo que era RGB y teníamos otras libertades”, expresó el cantante, quien también hizo referencia a la dinámica interna del grupo y a los desafíos que enfrentaron como banda masculina.

El contexto social de la época también influyó en la manera en que ambos conjuntos fueron percibidos y gestionados. Germán Tripel señaló: “También era una sociedad más machista, entonces los hombres estábamos con las remeritas cortas y ya teníamos el show armado, pero las chicas tenían que armar algo mucho más grande para llamar la atención”. Esta diferencia de exigencias, según el artista, contribuyó a la distancia entre los dos proyectos musicales.

La cronología de los lanzamientos también jugó un papel en la relación entre Mambrú y Bandana. Tripel recordó que su grupo debutó un año después que el femenino, lo que alteró la atención del público y los medios. “Nosotros salimos un año después y ellas perdieron un poco el spot y nosotros como varones éramos cinco que nos juntábamos a comer asado y que no entendíamos por qué, pero después lo entendimos”, relató el cantante en la misma entrevista.

El distanciamiento se acentuó con el tiempo, y Germán Tripel reconoció que no volvió a tener contacto con las integrantes de Bandana. “No las vi más”, comentó el músico, quien además recordó que uno de sus compañeros de banda mantuvo una relación sentimental con una de las artistas femeninas, situación que, según él, tuvo consecuencias negativas para la carrera de su colega.

Bandana anunció su vuelta a los escenarios para celebrar 25 años de trayectoria con un show especial en noviembre en Buenos Aires. La formación confirmada incluye a Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha, quienes volverán a reunirse tras varios años de ausencia.

El reencuentro tendrá lugar en la fiesta L.A.T.M. +35, dirigida a mayores de 35 años y organizada por Tommy Muñoz. Aunque aun no se ha informado la fecha exacta ni el inicio de la venta de entradas, los organizadores adelantaron que estos detalles se comunicarán próximamente a través de redes sociales. La participación de Ivonne Guzmán sigue siendo una incógnita, ya que por el momento no está prevista su presencia en el evento. La última actuación conjunta de las cuatro integrantes fue en mayo, durante el estreno latinoamericano de la película Lilo & Stitch en versión live action, donde interpretaron “Muero de amor por ti”, tema que Bandana grabó en 2002 para la banda sonora original.

El anuncio del regreso fue replicado en las cuentas oficiales del grupo, que celebraron: “Lowrdes, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha & @Lissa Vera se reúnen para celebrar los 25 años de @bandanaoficial. El regreso más esperado comienza este noviembre en la fiesta @latm.35”.

Desde su surgimiento en el reality Popstars, Bandana revolucionó la música pop argentina con éxitos como “Guapas", agotó funciones en el Teatro Gran Rex y protagonizó una película, consolidando su impacto en la cultura popular. Tras la disolución en 2004 y un breve regreso en 2016, el grupo vuelve a escena, generando expectativa entre sus seguidores históricos y nuevas generaciones.