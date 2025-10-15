El fuerte cruce entre Sabrina Rojas y la exnovia de Nico González: “Yo no miento”

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, habló del escándalo con Sabrina Rojas (Video: El Trece. Puro Show)

Paloma Silberberg, la expareja del futbolista Nicolás González, volvió a hacer referencia a la escandalosa separación que vivió con el jugador de la Juventus en medio de rumores de infidelidad por parte del deportista. Antes de conocerse la ruptura, Nico fue visto en un boliche con Sabrina Rojas y Paloma hizo referencia al tema en una charla con Puro Show (El Trece).

“No fue fácil, llegó un momento en el que toqué fondo, sentí que cosas muy feas que no quiero ni decirlas, no tenía ganas de vivir. No sé si con una depresión, pero con una angustia muy grande, muy grande”, contó acerca de como vivió los primeros meses después de la ruptura, sincerándose a pleno por primera vez.

Más allá de las posibles infidelidades, Paloma luchó para que la relación funcionara, sin éxito en su cometido: “Fue todo muy de un día para el otro, veníamos bien, de golpe mal, no pudimos remontarlo y a mí me dolía muchísimo porque había dejado por segunda vez todo. Aposté todo, literalmente todo o nada, y fue nada”.

Sabrina Rojas le respondió a Paloma Silberberg, la expareja de Nico González (Video: El Trece. Puro Show)

“Siempre pasaban cosas, no sé si tan público como esto que paso, que ya dije que no fue el motivo, que fueron otras cosas. A veces se toman la peli de ser infieles, están todas las minas atrás de los jugadores. Te da un poco de bronca, cuidaba lo mío, se fue de las manos, mucho no lo pude cuidar, era celosa con motivos”, profundizó acerca de las razones que los llevaron a ponerle fin al vínculo.

Cuando le preguntaron directamente por las especulaciones alrededor de su ex y Sabrina Rojas, fue contundente: “No hablé y no me interesa hablar. La mejor si me la llegó a cruzar en algún lado, pero no es que necesito hablar con ella. No hay una cuenta pendiente”. Y siguió: “Para mí sí (pasó algo), no lo sé, ya está, ya pasó un montón, pero para mí sí”.

El mismo programa fue a buscar a Rojas, que se negó a volver a tocar el tema. “No voy a frenar para hablar de no me acuerdo como se llama, ya está, no”, fue lo primero que dijo la conductora de Pasó en América (América TV). “No voy a hablar más, no tengo idea, yo ya aclaré y es como seguir aclarando y hablando de algo que no sucedió, no. Yo no miento”, cerró.

Paloma, la expareja de Nico González, dio detalles de la infidelidad del jugador (Video: América TV- A la Tarde)

Semanas atrás, Paloma había hablado con las cámaras de A la tarde (América TV) acerca de las razones de esta separación y reveló cómo se enteró de que le estaba siendo infiel. Recién llegada a la Argentina, todavía dentro de Ezeiza, Paloma comenzó a mandarle mensajes al futbolista preguntando por el auto que la tenía que esperar a las afueras del aeropuerto. Al no recibir respuesta tomó una decisión que cambió para siempre el estado de su relación.

En un principio, sin mucha convicción acerca de contarlo o no, decidió dar el paso: “Es muy polémico. La realidad es que en la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail”.

“Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije ‘A ver qué cara… está haciendo’ y me la comí, estaba con otra chica”, detalló acerca de cómo se enteró de la infidelidad del delantero.

Y siguió: “Me comí todo el chamuyo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘Bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara”. Las cámaras no se encuentran ubicadas en las habitaciones, por lo que no se encontró una escena más subida de tono de lo esperado: “No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios. Los vi en el living, en la pileta...”.