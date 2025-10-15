Teleshow

El fuerte cruce entre Sabrina Rojas y la exnovia de Nico González: “Yo no miento”

Paloma Silberberg hizo mención a las infidelidades del futbolista que derivaron en la separación y la conductora no se quedó callada

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, habló del escándalo con Sabrina Rojas (Video: El Trece. Puro Show)

Paloma Silberberg, la expareja del futbolista Nicolás González, volvió a hacer referencia a la escandalosa separación que vivió con el jugador de la Juventus en medio de rumores de infidelidad por parte del deportista. Antes de conocerse la ruptura, Nico fue visto en un boliche con Sabrina Rojas y Paloma hizo referencia al tema en una charla con Puro Show (El Trece).

No fue fácil, llegó un momento en el que toqué fondo, sentí que cosas muy feas que no quiero ni decirlas, no tenía ganas de vivir. No sé si con una depresión, pero con una angustia muy grande, muy grande”, contó acerca de como vivió los primeros meses después de la ruptura, sincerándose a pleno por primera vez.

Más allá de las posibles infidelidades, Paloma luchó para que la relación funcionara, sin éxito en su cometido: “Fue todo muy de un día para el otro, veníamos bien, de golpe mal, no pudimos remontarlo y a mí me dolía muchísimo porque había dejado por segunda vez todo. Aposté todo, literalmente todo o nada, y fue nada”.

Sabrina Rojas le respondió a Paloma Silberberg, la expareja de Nico González (Video: El Trece. Puro Show)

“Siempre pasaban cosas, no sé si tan público como esto que paso, que ya dije que no fue el motivo, que fueron otras cosas. A veces se toman la peli de ser infieles, están todas las minas atrás de los jugadores. Te da un poco de bronca, cuidaba lo mío, se fue de las manos, mucho no lo pude cuidar, era celosa con motivos”, profundizó acerca de las razones que los llevaron a ponerle fin al vínculo.

Cuando le preguntaron directamente por las especulaciones alrededor de su ex y Sabrina Rojas, fue contundente: “No hablé y no me interesa hablar. La mejor si me la llegó a cruzar en algún lado, pero no es que necesito hablar con ella. No hay una cuenta pendiente”. Y siguió: “Para mí sí (pasó algo), no lo sé, ya está, ya pasó un montón, pero para mí sí”.

El mismo programa fue a buscar a Rojas, que se negó a volver a tocar el tema. “No voy a frenar para hablar de no me acuerdo como se llama, ya está, no”, fue lo primero que dijo la conductora de Pasó en América (América TV). “No voy a hablar más, no tengo idea, yo ya aclaré y es como seguir aclarando y hablando de algo que no sucedió, no. Yo no miento”, cerró.

Paloma, la expareja de Nico González, dio detalles de la infidelidad del jugador (Video: América TV- A la Tarde)

Semanas atrás, Paloma había hablado con las cámaras de A la tarde (América TV) acerca de las razones de esta separación y reveló cómo se enteró de que le estaba siendo infiel. Recién llegada a la Argentina, todavía dentro de Ezeiza, Paloma comenzó a mandarle mensajes al futbolista preguntando por el auto que la tenía que esperar a las afueras del aeropuerto. Al no recibir respuesta tomó una decisión que cambió para siempre el estado de su relación.

En un principio, sin mucha convicción acerca de contarlo o no, decidió dar el paso: “Es muy polémico. La realidad es que en la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail”.

“Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije ‘A ver qué cara… está haciendo’ y me la comí, estaba con otra chica”, detalló acerca de cómo se enteró de la infidelidad del delantero.

Y siguió: “Me comí todo el chamuyo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘Bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara”. Las cámaras no se encuentran ubicadas en las habitaciones, por lo que no se encontró una escena más subida de tono de lo esperado: “No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios. Los vi en el living, en la pileta...”.

Temas Relacionados

Nco GonzálezNicolás GonzálezPaloma SilberbergSabrina Rojas

Últimas Noticias

Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka cantando un tema para su abuela: “El premio es para vos”

El adolescente se presentó en Buenas noches Familia y conmovió a todos con su talento y su sensibilidad

Tiene 15 años y conmovió

Maxi López volvió a Suiza tras su breve paso por Masterchef: la emotiva foto del reencuentro con su hija Elle

Luego de semanas separados por el debut del certamen de cocina, la modelo compartió el tierno momento en el que el exfutbolista se abrazó con su niña

Maxi López volvió a Suiza

El contundente mensaje de Daniela Christiansson sobre Maxi López en Masterchef y su vínculo con Wanda Nara

La modelo escribió un extenso texto cargado de emoción a modo de descargo y de explicaciones acerca de la estadía del exfutbolista en el país, lejos de su familia

El contundente mensaje de Daniela

Darío Barassi quedó impactado por el parecido de un participante con un conductor de tevé: “Es igual”

El presentador de Ahora Caigo no pudo evitar la sorpresa al ver a Nahuel, un enfermero que alteró la dinámica habitual del programa

Darío Barassi quedó impactado por

La advertencia de Wanda Nara a una participante con una indirecta a la China Suárez: “A Maxi no lo mires”

Durante su recorrida por las mesas de Masterchef Celebrity, la conductora hizo referencia a la actual pareja de Mauro Icardi

La advertencia de Wanda Nara
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un avión de Aerolíneas Argentinas

Un avión de Aerolíneas Argentinas sufrió un desperfecto en pleno despegue y Aeroparque estuvo cerrado durante algunas horas

El misterio de los celulares de las víctimas del triple femicidio narco: qué recorrido hicieron y cuándo se apagaron

Otro accidente con heridos durante un experimento de química, esta vez en un colegio de Palermo

La musaraña fue declarada extinta en Australia: las razones de su desaparición

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
El misterio de la película

El misterio de la película “oculta” dentro de Los Simpson

Descubrieron en La Rioja uno de los dinosaurios más antiguos del mundo

Récord histórico de CO2 en la atmósfera alarma a la ONU

El sobrino de Arafat regresó a Cisjordania: propuso que Hamas se desarme y se convierta en partido político

Crisis económica en Bolivia: el PIB cae por primera vez en 39 años y el país entra en recesión

TELESHOW
Murió a los 52 años

Murió a los 52 años María Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10: la triste despedida de sus colegas

Tiene 15 años y conmovió a Guido Kaczka cantando un tema para su abuela: “El premio es para vos”

Maxi López volvió a Suiza tras su breve paso por Masterchef: la emotiva foto del reencuentro con su hija Elle

El contundente mensaje de Daniela Christiansson sobre Maxi López en Masterchef y su vínculo con Wanda Nara

Darío Barassi quedó impactado por el parecido de un participante con un conductor de tevé: “Es igual”