Sabrina Rojas enfrentó los rumores de romance con el futbolista Nico González: “Yo no sabía quién era”

El encuentro de Sabrina Rojas y Nico González

Sobre la pista verde y resplandeciente de Europa, Nicolás González construyó su nombre como un delantero argentino codiciado por clubes y seleccionado nacional. Pero ningún gol, por espectacular que fuera, lo preparó para el partido que terminaría jugando en las redes... y no precisamente por una final.

La escena se tejió en la noche porteña, en el parpadeo de luces de un boliche atestado, donde aromas de fernet y sudor joven marcaban el pulso del lugar. Sabrina Rojas no parecía ni actriz, ni modelo, ni conductora de televisión en ese instante: solo una mujer, lejos del trajín mediático, rodeada de amigas, riendo entre gritos y música estridente. “¿Qué tomás?”, preguntó el futbolista acercándose, vaso en mano. “Fernet”, replicó ella, apenas elevando la voz para enhebrar una conversación absurda entre desconocidos célebres.

La noticia saltó como pólvora: “Estuvieron el fin de semana en Chana, toda la noche juntos, hubo roce de labios y se fueron juntos”, afirmaron en LAM, el programa de América en el que Pepe Ochoa, panelista y guardián del enigmático, arrojó el dato como una bomba lacrimógena. “Él es Nico González, jugador de la Juventus. Y ella, la que estuvo toda la noche muy acaramelada con Nico González, es Sabrina Rojas”, dijo.

Nadie pareció detenerse en los matices o esperar la confirmación de los involucrados. Bastó la sospecha para que las redes multiplicaran teorías, acusaciones y memes. En menos de una hora, los perfiles de Nicolás González y su pareja Paloma Silberberg se llenaron de comentarios hirientes, advertencias y bromas ácidas. “No miren LAM”, “Todos iguales. Dejalo, reina”, “Largalo que estuvo de joda con Sabrina Rojas este finde. Tremendo”, fueron solo algunos de los mensajes repetidos, como un rezo colectivo para la audiencia digital.

Sabrina Rojas habló de su encuentro con Nico Gonález

Siete semanas atrás, el propio Nicolás había subido a Instagram una foto tierna junto a Paloma. Apenas una semana antes, ella había publicado imágenes de ambos durante un viaje a Disney, una postal tradicional de pareja afianzada ante los seguidores. Ese mural de felicidad digital se resquebrajó de golpe bajo la presión del rumor y la sospecha.

En el set de Pasó en América, Sabrina recibió la noticia como un balde de agua fría, mientras sus compañeros la saludaban con el cántico irónico de “botinera, botinera”. Rojas sonrió, aunque en la sonrisa se adivinaba la incomodidad del linchamiento súbito:

“El chico está de novio, chicos, no... Venía manejando y me empezó a explotar el teléfono y pensé: ¿qué pasó ahora? Siempre imagino lo peor, me digo: ¿quién salió en pelotas?“, explicó sobre lo que estaba viviendo.

No bien terminó el bloque, tomó aire y desgranó su versión, tan prosaica que se desintegraba cualquier romanticismo soñado: “En LAM hicieron un enigmático donde dijeron que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos. Si algo de eso fuera verdad, tal vez me quedaba callada; pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así. Charlé con él, como suelo salir con amigas, y había mucha gente. Me saqué fotos con chicos que estaban en el grupo. Yo ni siquiera sabía quién era”.

Sabrina Rojas salió a aclarar los rumores sobre el romance con un futbolista

Las palabras fluyeron entre disculpas y cansancio. “Estoy tomando fernet y él me habla para preguntarme qué estaba tomando. Todo muy tonto. Los boliches están llenos y todos estamos mezclados”, insistió Rojas, al intentar replicar el caos anodino del lugar.

La conversación, cuenta Sabrina, apenas trascendió lo banal: “Le dije ‘vos sos muy joven’ y él me respondió entre risas. Había gente que se alborotaba y él me dijo: ‘Vos no sabés quién soy yo’, después me cuenta y le respondo: ‘Mi hijo se muere si se entera que estoy hablando con vos’. Y ahí terminó la noche. Me fui sola, nadie chapó con nadie”.

A la mañana siguiente, buscó a sus hijos para anticipar el escándalo virtual. El pequeño Fausto reaccionó con picardía: “¿No le pediste una foto?“. Mientras tanto, Esperanza, con la sabiduría ácida de quien ya conoce el precio del espectáculo, diagnosticó entre dientes: ”Si hablaste en un boliche seguro van a decir que es tu novio".