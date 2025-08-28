Teleshow

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

La joven contó en televisión cómo vio que el delantero de la Selección Argentina mantenía un encuentro con otra mujer en su casa de Italia

Lucía Consiglieri
Sol de María

Por Lucía ConsiglieriySol de María

Paloma Silberberg, expareja de Nico González, reveló detalles de la infidelidad del futbolista en televisión (Video: América TV)

Nico González, delantero de la selección nacional y figura de la Juventus, se encuentra atravesando un momento personal particular, está recién separado de Paloma Silberberg, con quien mantuvo una relación por más de tres años. Paloma decidió hablar con las cámaras de A la tarde (América TV) acerca de las razones de esta separación y reveló cómo se enteró de que le estaba siendo infiel.

Recién llegada a la Argentina, todavía dentro de Ezeiza, Paloma comenzó a mandarle mensajes al futbolista preguntando por el auto que la tenía que esperar a las afueras del aeropuerto. Al no recibir respuesta tomó una decisión que cambió para siempre el estado de su relación.

En un principio, sin mucha convicción acerca de contarlo o no, decidió dar el paso: “Es muy polémico. La realidad es que en la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail”.

La joven contó cómo descubrió la traición a través de cámaras de seguridad en su casa de Italia

“Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije ‘A ver qué cara… está haciendo’ y me la comí, estaba con otra chica”, detalló acerca de cómo se enteró de la infidelidad del delantero.

Y siguió: “Me comí todo el chamuyo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘Bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara”. Las cámaras no se encuentran ubicadas en las habitaciones, por lo que no se encontró una escena más subida de tono de lo esperado: “No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios. Los vi en el living, en la pileta...”.

Silberberg confirmó que la mujer involucrada no era italiana, sino argentina, y que el hecho fue un 'touch and go'

Karina Mazzocco, la conductora del programa, estaba prácticamente convencida de que esta otra mujer era italiana y Paloma no tardó en negarlo. “Paren. No era italiana, era argentina“, fue la frase que hizo estallar en gritos al panel. Luego, la joven siguió revelando más detalles del encuentro extramatrimonial del jugador de la selección: ”La mujer era argentina. No sé quién es, pero las cámaras tienen micrófonos", explicó.

Posteriormente, la joven explicó la utilidad de haber encontrado aquellas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su hogar. “Re morbo, pero me súper sirvió ver todo eso para cerrar para siempre el capítulo. Cerrás o cerrás, olvidate”, contó hacia los panelistas del ciclo que continuaban sorprendiéndose con las revelaciones de Paloma.

Como la expareja del jugador explicó que había podido oír la conversación entre Nico y la tercera en discordia, la conductora del ciclo quiso saber si podía deducir si se trataba de una relación paralela o de un "touch and go", a lo que Paloma explicó: “Fue un recontra touch and go“. Y luego, continuó: “No le di lugar a que me explique nada. Lo bloqueé de todos lados”.

Nico González, delantero de la Juventus y la selección argentina, se enteró de la exposición mediática en vivo por TV

Fue entonces, cuando Mazzocco intervino y explicó que el extremo que actualmente se desempeña en la Juventus de Italia se enteró de todo al ver el programa emitido a través de América TV, ya que no había tenido la posibilidad de comunicarse con Paloma desde que ella conoció la infidelidad a través de las cámaras de seguridad. “¿Ustedes entienden que Nico González se está enterando en este mismísimo momento, a través de A La Tarde?", preguntó en el estudio de televisión la presentadora, ante la mirada tanto, de los televidentes, como del propio panel que asintió ante el descubrimiento.

