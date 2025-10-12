El nuevo estilo dark que eligieron Mauro Icardi y la China Suárez para el otoño turco: “Un domingo en el Bósforo”

La pareja sorprendió a sus seguidores al apostar a un nuevo estilo frente a la cámara (Instagram)

Hace meses que Mauro Icardi y la China Suárez se reacomodan entre lujos, rutina familiar y nuevos proyectos en las exóticas tierras turcas. El futbolista sigue enfocado en su presente como figura del Galatasaray, mientras la actriz ordena la vida de sus tres hijos y apuesta a una historia de amor que, lejos de pasar inadvertida, suma capítulos en cada aventura internacional. Pero esta semana, además de la agenda deportiva, el romance y los compromisos laborales, la pareja encendió un capítulo aparte en redes sociales con una producción de fotos que mezcló glamour, impronta dark y mucha complicidad otoñal, a orillas del Bósforo.

La llegada del otoño turco y el cambio de estación encontraron a Mauro y la China listos para marcar tendencia. En esta ocasión, los protagonistas apostaron por un look oscuro e imponente, ideal para el gris ventoso de Estambul, y lograron un revuelo instantáneo entre sus seguidores. “Un domingo en el Bósforo”, escribió el deportista sobre el álbum, que rápidamente sumó likes y comentarios, los muestra en diferentes postales y confirma por qué, cada movimiento suyo, no pasa desapercibido en la industria del espectáculo.

En la primera imagen, ambos posan al aire libre con el fondo inconfundible del río y un cielo plomizo de postal, que potencia la atmósfera otoñal. La China apostó a la sofisticación y el misterio: eligió un tapado oversized de cuero negro con mangas anchas y textura marcada, además de un suéter negro de cuello alto. Los lentes oscuros aportaron ese infaltable toque de diva moderna, coronando su estilo con el cabello suelto y leves ondas naturales. A su lado, Mauro acompaña el mood con un pullover negro básico y el sello distintivo de su corte rubio, logrando el equilibrio perfecto entre relax y vanguardia.

Mauro y la China posaron con el Bósforo coronando la escena

La segunda foto muestra a la pareja en el interior de un lujoso auto. Manteniendo el mismo espíritu dark, él conducía serio y enfocado, mientras la China, siempre atenta al detalle, repitió los anteojos y la campera de cuero, consolidando su guiño urbano y elegante. El techo panorámico deja entrar luz gris y resalta el juego de sombras que acentúa el contraste entre los estilos de ambos, sintetizando una complicidad de pareja con impronta de campaña de moda europea.

Para cerrar la mini sesión, una tercera imagen los retrató adentro, esta vez de frente, bajo una luz suave que realza la naturalidad del momento. Mauro mantiene su look casual y minimalista, mientras la China, con el tapado abierto y una expresión serena reafirmó el costado dark, cosmopolita y seguro que la caracteriza desde hace años. El foco está en la actitud, en la mirada firme y en ese aire de pareja poderosa y global que parecen proyectar desde cada uno de sus movimientos en Estambul.

El futbolista fue retratado en blanco y negro a la par de la nueva estética que comparte con su pareja

Las imágenes nprovocaron un debate en redes sociales. En la cuenta del futbolista se multiplicaron mensajes y análisis sobre la vibra del posteo. “Son tan poco genuinos ambos”; “A la China se le está yendo su cara de felicidad”; “El color de la ropa va con la infelicidad de ambos”; “Avísenle a sus caras que están felices”; “Qué pareja más desangelada”; hasta ironías como “Desbordan de felicidad, pasa que las expresiones faciales no lo perciben aún”. La comunidad de seguidores osciló entre la crítica, el elogio y el clásico ida y vuelta que genera cada aparición pública de la pareja.

La pareja lució su nuevo look mientras viajaban en auto (Instagram)

Mientras los planes laborales continúan y la vida familiar toma nuevos rumbos, Mauro y la China siguen disfrutando su historia en Turquía, combinando romance, desafíos y la irreverencia de los que no temen mostrarse tal como son. Cada posteo y cada salida confirman que, en términos de moda y actualidad, el otoño turco ya tiene dos referentes indiscutidos.