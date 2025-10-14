Teleshow

El jurado de Masterchef Celebrity fue lapidario con el plato de Momi Giardina y La Joaqui: “Parece un empedrado”

Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis cuestionaron duramente la preparación de las participantes en la primera gala del certamen

Andrea Taboada

La primera jornada de Masterchef Celebrity dejó en evidencia la tensión entre el jurado y dos de las concursantes, Momi Giardina y La Joaqui, tras la presentación de su plato en el debut del certamen. La devolución de los chefs no solo se centró en la ejecución culinaria, sino que también puso en tela de juicio la actitud de las participantes, marcando un inicio desafiante para ambas en la competencia.

Durante el desafío inaugural, Momi Giardina y La Joaqui optaron por preparar un filet de pescado a la romana acompañado de un puré bicolor. Sin embargo, la propuesta no convenció a los jueces. Damián Betular fue el primero en señalar una inconsistencia en la presentación, cuestionando por qué el puré mixto se encontraba mezclado. Ante esto, Momi Giardina respondió: “¿Y cómo lo querés?”, lo que llevó al chef a precisar que, al tratarse de un puré bicolor, debía conservar dos colores diferenciados y no estar fusionado en uno solo.

La crítica se intensificó cuando Germán Martitegui intervino para profundizar en la diferencia conceptual entre un puré mixto y uno bicolor. El chef explicó: “Igual esto tampoco es mixto... Mixto es una nube, bicolor son dos nubes, esto es un empedrado”, subrayando la falta de definición en la textura y el aspecto del acompañamiento.

La devolución de los chefs cuestionó tanto la ejecución culinaria como la actitud de las participantes en la primera jornada

Tras la degustación, Germán Martitegui fue aún más contundente al analizar el resultado final del plato. “Yo creo que el puré es el resultado de la soberbia misma. Yo pasé por la mesada y les dije que la calabaza y la papa tienen dos tiempos de cocción completamente diferentes, tengan cuidado en eso. Lo que está pasando acá es que la papa está completamente cruda”, sentenció, cuestionando la actitud de las participantes.

El puré fue desaprobado por el jurado de Masterchef

A su turno, Donato de Santis advirtió sobre la importancia de la actitud en la competencia, señalando: “Una de ustedes dos puede ser la ganadora de esta competencia, pero no con esta actitud”. El chef aclaró que su comentario tenía un matiz irónico, aludiendo a que todos los participantes aspiran a ganar, pero que la disposición con la que enfrentan los desafíos resulta determinante.

Como consecuencia de la evaluación, el jurado resolvió que Momi Giardina y La Joaqui recibieran el delantal gris, lo que implica que deberán regresar el jueves para intentar subir al balcón y así evitar la gala de eliminación.

Flores de La Joaqui a Wanda Nara

En la previa al inicio de la competencia, Wanda Nara compartió en redes sociales el regalo de La Joaqui: un ramo de rosas rojas con tres mariposas doradas y una dedicatoria inspirada en “Todo vuelve”, una de sus canciones más populares.

El gesto de La Joaqui con Wanda Nara entes del debut

La empresaria acompañó la publicación con un fragmento de la canción: “Mirá cómo vuelve, qué pendejo atrevido / El robo más grande que hiciste fue estando hoy conmigo”, y agradeció a La Joaqui con un mensaje y un emoji de corazón.

Mientras tanto, la cantante se preparó con una rutina intensiva de aprendizaje culinario. Según relató en el programa Rumis (La Casa Streaming), su estrategia consiste en tomar clases con distintos cocineros para adaptarse a la variedad de desafíos del concurso, que pueden ir desde la preparación de una masa de pan hasta platos específicos. La artista también reveló que en su casa solo se ven programas de cocina y que los participantes disponen de un libro con recetas básicas, aunque limitado a técnicas aprendidas durante la competencia.

Como anticipo, La Joaqui compartió que su especialidad es el guiso de fideos moñito y detalló paso a paso la receta: “Lo primero que hago es picar morroncito, cebolla. Yo uso el tuco de caja... Le pongo un poquito de azúcar, pero muy poquito para que no me dé acidez del tomate. Le pongo sal. Me gusta ponerle batata, papa. Cocino todo en la salsa en sí. Lo puedo hacer con pollito, con carne, depende de qué estás antojado o lo que tenés”.

