Teleshow

La Joaqui contó cómo se prepara para su debut en MasterChef y reveló su receta secreta

La referente del RKT abrió la puerta de su intimidad y confesó la exigente rutina que practica

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
La Joaqui Contó Cómo Se Prepara Para Su Debut En MasterChef Y Dio Detalles De Las Clases Que Toma

A tan solo días de su debut en MasterChef Celebrity (Telefe), La Joaqui busca prepararse de la mejor manera posible. Es así que, desde que supo que iba a formar parte del reality, comenzó a adquirir diferentes conocimientos de cocina, e incluso, empezó a tomar clase con profesionales. Así las cosas, este jueves, la referente del RKT contó cómo se siente para el certamen.

“¿Qué dijo Betular con respecto a la polémica del vigilante? ¿Sigue siendo opción de vigilante?”, comenzó preguntándole Lizardo Ponce en Rumis (La Casa Streaming), retomando una antigua propuesta de la joven de presentar ese postre en la competencia. Con un tono de tristeza, La Joaqui reveló: “No dijo nada. Sí, sigue siendo pero tengo que hacer el queso y el dulce casero”.

Con la idea de conocer más sobre la dinámica de los participantes, Julieta Poggio le consultó: “¿Con quién descubriste, tipo, que tenés un compañerito ahí de todos los participantes?”. Si bien destacó a todos por igual, la cantante resaltó su vínculo con Ian Lucas: “La verdad que estos me caen muy bien. Ian es mi compañero”.

La Joaqui Recibió Su Corona Como Reina Del Guiso De Fideos Moñito

Fue entonces cuando Ponce ahondó un poco más y le preguntó por sus clases de cocina: “El 13 de octubre arranca MasterChef. La Joaqui contó el otro día por teléfono que estaba buscando un coach, alguien que la tenga clara en el mundo de la cocina para que la ayude. ¿Y encontraste o no?”. Así, la artista contó el plan que realizó y cómo lo llevó a la práctica: “Encontré varias personas. No va a ser una clase de aprender una sola cosa porque vos llegás al programa y tal vez te dicen: ‘Haceme tal plato’ y tenés que saber qué plato es o tal vez te dicen haceme una masa de pan”. Vos no sabés qué estudiar entonces, yo trato de hacer una o dos clases con una persona, con otra, con otra. Hay un libro que te dejan tener que es de recetas pero de cosas que aprendés en cocina o sea no es que podés imprimirte el libro de Paulina Cocina. Ahora lo que más estoy haciendo es que en mi casa solo permito ver programas de cocina”.

En paralelo, desde la cuenta de MasterChef Celebrity, el reality le otorgó a la cantante una llamativa corona en relación a un plato casero que la joven confesó preparar con suma precisión: “Unboxing sorpresa. No, es buenísimo. Porque soy la reina del guiso de fideos moñito, obvio. Hago el mejor guiso de fideos moñito. Mi comida favorita es el guiso de fideos moñito. A veces con mondongo, seguro también me funan después de esto. Pero bueno, tengo gustos exóticos, ¿qué decirles, mis reinas?”.

La Joaqui se prepara para
La Joaqui se prepara para realizar un gran debut en MasterChef

Acto seguido, la novia de Luck Ra continuó relatando el paso a paso: “Lo primero que hago es picar morroncito, cebolla. Yo uso el tuco de caja... Le pongo un poquito de azúcar, pero muy poquito para que no me de acidez del tomate. Le pongo sal. Me gusta ponerle batata, papa. Cocino todo en la salsa en sí. Lo puedo hacer con pollito, con carne, depende de qué estás antojado o qué tenés a veces, ¿viste?”.

Para terminar, La Joaqui se refirió al punto exacto de la salsa: “Yo creo que la experiencia del guiso es un poco también: “A ver qué tengo en la heladera”. Meto todo en el tuco. Ya cuando está la batata y la papita más blandita y ya hay carnita y ya todo, ahí le meto los fideos los últimos minutos. La magia del buen guiso es cuando vos mojás el pan, lo probás y está delicioso. Ahí sabés que es un guiso magnífico. Cuando solo te podrías comer ese bowl de tuco con pan, quiere decir que el guiso está riquísimo”.

Temas Relacionados

La JoaquiMasterchef

Últimas Noticias

El desopilante relato de la primera cita entre Denise Dumas y Campi: “Se quiso hacer el raro”

La conductora compartió una imperdible anécdota sobre su primer encuentro con Martín Campilongo

El desopilante relato de la

Yanina Latorre fue desafiada a elogiar a algunas de sus enemigas más famosas: “Me encanta como se viste”

La conductora de SQP fue invitada a Otro día perdido, donde tuvo que dedicarle halagos a Fernanda Iglesias, Julia Mengolini y Sofi Martínez

Yanina Latorre fue desafiada a

Fabiana Cantilo compartió imágenes inéditas de Lágrimas de Fuego, su película

La icónica cantante compartió 19 fotos del rodaje de su ópera prima, rodeada de un elenco de lujo y mucha emoción, celebrando el estreno de una historia tan personal como transformadora

Fabiana Cantilo compartió imágenes inéditas

Mercedes Funes cenó con Simone Biles: el postre bien argentino que fascinó a la gimnasta texana

La actriz y su esposo Cecilio Flematti, que además cumplía años, se convirtieron en anfitriones de la velada que disfrutó la múltiple campeona en Buenos Aires

Mercedes Funes cenó con Simone

Tras recibir el alta médica, Thiago Medina se reencontró con sus hijas: “Gracias a cada oración”

El exparticipante de Gran Hermano compartió el emotivo momento en el que ingresó a su hogar y volvió a abrazar a sus pequeñas

Tras recibir el alta médica,
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia rechazó el pedido

La Justicia rechazó el pedido del Gobierno para reimprimir las boletas en PBA y se mantendrá la foto de Espert

Cómo la actriz Ayo Edebiri se consolidó como ícono global de la moda: sus mejores looks

Las imágenes de la salida exprés de “Pequeño J” del país y del auto de Sotacuro la noche del crimen

A la espera del fallo por las boletas, el PJ intensifica su campaña y Taiana pide debatir con Reichardt

Seis recetas fáciles con queso para preparar y disfrutar en casa

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

El Gobierno de Israel aprobó el acuerdo con Hamas para el intercambio de rehenes por prisioneros

¿Qué necesita el Perú para crecer de manera sostenida? Exministros Carranza y Salardi coinciden en la receta

Las siete guerras que Trump reivindica haber resuelto en su carrera por el Nobel de la Paz

La ONU preparó un plan de emergencia de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto el fuego

El Mercosur y Canadá retomaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio tras cinco años de pausa

TELESHOW
El desopilante relato de la

El desopilante relato de la primera cita entre Denise Dumas y Campi: “Se quiso hacer el raro”

Yanina Latorre fue desafiada a elogiar a algunas de sus enemigas más famosas: “Me encanta como se viste”

Fabiana Cantilo compartió imágenes inéditas de Lágrimas de Fuego, su película

Mercedes Funes cenó con Simone Biles: el postre bien argentino que fascinó a la gimnasta texana

Tras recibir el alta médica, Thiago Medina se reencontró con sus hijas: “Gracias a cada oración”