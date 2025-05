Germán “Tripa” Tripel habló del regreso de Mambrú a los escenarios: “Me gustaría tener un reencuentro”

Germán Tripel confirmó las conversaciones para el posible regreso de Mambrú a los escenarios (Video: Mshow, Ciudad Magazine)

Después de varios años de idas y venidas, Germán “Tripa” Tripel, exintegrante de Mambrú, habló del regreso de la banda. Si bien el músico afirmó que el tema está en discusión, también expresó sus ganas de concretar el reencuentro. Aunque, en ese contexto, advirtió que será con condiciones claras.

“Me encantaría que en algún momento nos pongamos de acuerdo”, afirmó el artista, en diálogo con el programa MShow, de Ciudad Magazine, al ser consultado sobre un posible regreso del grupo. Sin embargo, en tono de broma, advirtió: “No sabemos si hay un escenario que banque tanto peso”. Fiel a su estilo, agregó: “Estamos excedidos en asados jajaja”.

Sobre el estado actual de sus compañeros, Tripel contó:“Gero (Gerónimo Rauch) viene ahora en junio o julio. Creo que va a presentar un proyecto con la familia, que le mando un beso a todos los Rauch. Con Manu (Emanuel Ntaka), ya nos contactamos. Con Milton (Milton Amadeo) estuve hablando un montón por el tema de lo que pasó en Bahía y hubo muy buena onda el año pasado... pero faltaba Gero y ahora viene”.

El músico explicó que las disputas pasadas deben analizarse antes de cualquier reencuentro

Cabe recordar que Rauch se mudó a España y ya lleva 17 años viviendo en el extranjero. Salvo un tiempo que pasó en Londres, hoy su lugar es Madrid. “Pero vengo a Buenos Aires todos los años para presentar un espectáculo nuevo”, reveló a Infobae en 2023.

Cuando la conductora del ciclo, Gabriela Sobrado le pidió al músico que se pongan de acuerdo para el regreso, Tripel respondió: “Sí, somos cinco tías difíciles de roer”. Luego, describió el vínculo entre los integrantes: “Son los cuatro que más entienden lo que pasé yo y yo entiendo lo que pasaron ellos. Digo, mi mujer me entiende, mis amigos me entienden, todo, pero ellos lo vivieron conmigo y es algo que siempre nos va a unir”.

Tripa aclaró que, en caso de que el reencuentro suceda, será auténtico: “Si en algún momento pinta, yo estoy dispuesto, pero totalmente. Ahora, no me voy a cortar el pelo y no voy a adelgazar. Voy a ser como soy yo”.

“No queremos repetir historias que salieron mal”, dijo Tripa sobre las lecciones del pasado (Captura de video)

Consultado sobre la producción y el financiamiento, señaló que “Las ganas están. La gente de la producción e inversores hay, porque yo he hablado un montón en un momento en que decíamos ‘lo hacemos’, pero después se fue debilitando el concepto porque cada uno hizo la suya”.

Finalmente, impuso una condición para el regreso, donde también tiró una indirecta a Bandana, la banda femenina que creció a la par del grupo de varones. “Nosotros queremos volver los cinco. Si volvemos los cuatro... No queremos repetir historias que salieron mal”, sentenció el artista.

Al cierre del año pasado, Tripa fue uno de los invitados a Almorzando con Juana (Eltrece), el programa conducido por Juana Viale, la nieta de Mirtha Legrand. Allí, reveló intimidades sobre las consecuencias del final del grupo. “Cuando se terminó la banda nosotros no queríamos hacer las canciones. O sea, del momento en que se decidió dijimos ‘bueno, hacemos la nuestra’“, contó.

El fin de Mambrú dejó huellas emocionales tan profundas que Tripa llegó a considerar el suicidio (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

”Estábamos enojados. De hecho, yo todavía me junto con los chicos y todavía queda algo. Yo lo que tuve en todo este proceso fue la suerte de que siempre me invitaron a programas y siempre pude decir lo que me pasó a mí. Aprendí a decir esto porque yo siempre contaba lo de todos”, se sinceró.

“Es lo que me pasó a mí, como yo lo percibí. A mí me llevó a lugares muy oscuros hasta querer suicidarme, básicamente. Pero gracias a la familia, gracias al entendimiento, gracias a que hay algo superior que me frenó, no lo hice”, compartió el músico.

“Duró un año la depresión, así fuerte y fea, oscura. Yo iba al gimnasio y era lo único que hacía. Volví a lo de mis viejos. Yo vivía solo, pero me fui con ellos”, recordó, sobre aquel tiempo en el que sufrió de adicciones.