La dura confesión de Germán “Tripa” Tripel sobre la etapa posterior a Mambrú: “Estuve como un año deprimido”

La dura confesión de Germán Tripa Tripel

El impacto emocional que supuso la fama repentina para los integrantes del grupo vocal masculino Mambrú marcó profundamente la vida de Germán “Tripa” Tripel, quien llegó a atravesar un periodo de depresión durante el momento de mayor auge de la banda.

En una entrevista concedida a Carnaval Stream durante La Motosierra de Toti, el programa del periodista Toti Pasman, el músico relató que “estuve como un año deprimido. Todo el mundo te rasguñaba, te escupía, era sentirte que eras la peor bazofia del medio. Te criticaban: ‘Ustedes son un producto’”.

Tal situación de soledad en medio de la vorágine derivó en que “Tripa” regresara a la casa de sus padres: “Me volví a lo de mis viejos, yo vivía solo. Tuve un par de situaciones en, en las que quise quitarme la vida, eh... No sé si alguna vez alguien probó una sustancia ilegal. Hay un pico de alegría y cuando cae es una depresión total. Sentí un abandono total, ¿entendés? De la discográfica, de las cabezas de Telefe, de todo eso. De no llamar y decir: ‘Che, ¿estás bien? Estuvimos tres años con vos, ¿necesitás algo?’ Y uno no está consciente de esa depresión cuando está en la depresión”, según sus declaraciones en el programa.

La trayectoria de Germán Tripel comenzó en la segunda temporada de 2002 de Popstars: Tu show, versión masculina del popular reality, de la que surgió Mambrú. Junto a él integraban la banda Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo. En el mismo espacio televisivo, Tripel recordó cómo fue su ingreso al certamen: “Aparece Popstars y mi hermana me dice: ‘Tenés que ir, que vos cantás rebien’”, relató.

Germán Tripel

Al ser consultado por Toti Pasman sobre su edad en ese momento, explicó que tenía veinte años y ya cursaba el primer año del profesorado. Describió la magnitud de la convocatoria: “Era tanta gente. Llegaba a la cola hasta Lugones”. En ese entonces, mantenía una relación desde los quince años y sus intereses estaban orientados hacia la docencia. La aparición de Bandana en el programa lo hizo cuestionarse su presencia allí, ya que todos los hombres tarareaban una canción que él desconocía. Sin embargo, fue superando etapas y, según sus palabras, “los que estuvimos en la tele sabemos que es como una seda que te va abrazando y vos decís: ‘Qué cómodo, qué lindo esto’. Y me empecé a recopar. No tomé clases hasta Mambrú”.

El éxito de Mambrú fue inmediato, pero la presión mediática y la exposición pública generaron consecuencias negativas para sus integrantes. El exceso de atención del público y las críticas constantes afectaron la salud mental de Tripel, quien reconoció haber sentido un abandono total.

En 2005, según contó, la banda se disolvió cuando su representante, Gustavo Yankelevich, decidió finalizar el proyecto para enfocarse en la televisión. Tripel explicó en el programa de Pasman que “Yankelevich dijo: ‘No, chicos’, porque justo había salido Floricienta. Y Floricienta la rompe. Y era tele y música. Y yo creo que Yankelevich dijo: ‘Música’. Con toda la complejidad que tienen los músicos, me voy con la tele, chicos, y nos dio el nombre, pero dijimos: ‘No, sin Gustavo no sirve’. Y después de ahí, cada uno emprendió su marcha”.

Los integrantes de Mambrú, años después de la separación y ante la posibilidad de un regreso (@tripa_german)

En mayo de este año, “Tripa” habló del posible regreso de la banda. Si bien afirmó que el tema está en discusión, también expresó sus ganas de concretar el reencuentro. Aunque, en ese contexto, advirtió que será con condiciones claras.

“Me encantaría que en algún momento nos pongamos de acuerdo”, afirmó. Sin embargo, en tono de broma, advirtió: “No sabemos si hay un escenario que banque tanto peso”. Fiel a su estilo, agregó: “Estamos excedidos en asados jajaja”.Según relató ahora en Carnaval, los cinco ex miembros de Mambrú comparten un grupo de WhatsApp, y tienen una excelente relación: “Somos como cinco hermanos”

Tras la separación de Mambrú, Germán Tripel actualmente en pareja con la también actriz y cantante Florencia Otero participó en diversos proyectos, como “No hay 2 sin 3” y Música Total junto a Zaira Nara. Además, consolidó su carrera en el teatro, donde trabaja con regularidad desde hace 20 años. El año pasado formó parte de los elencos de Kinky Boots y School of Rock, y este año del espectáculo Somos Nosotros, en el Teatro Tabaris.