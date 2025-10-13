Daniela Celis y la frase de Thiago Medina luego de su milagrosa recuperación: “Quiero agradecerle a la gente”

Daniela Celis relató cómo lo prepararon a Thiago Medina para su salida después de estar internado 28 días (Video: Patria y familia/ Luzu TV)

Tras permanecer casi un mes fuera del aire, Daniela Celis retomó su participación en el programa de streaming Patria y Familia (Luzu TV) para compartir novedades sobre la evolución de la salud de Thiago Medina, quien sufrió un accidente en motocicleta el 12 de septiembre y debió permanecer 28 días en terapia intensiva antes de recibir el alta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

La panelista profundizó en las sensaciones y desafíos vividos tras el alta, y explicó en detalle el tratamiento que deberá continuar el exparticipante de Gran Hermano, en un programa estuvo marcado por la emoción y el reconocimiento del apoyo recibido durante las semanas críticas. Durante la emisión, relató ante sus compañeros y la audiencia cómo fue la primera salida de Thiago del entorno hospitalario. Describió el momento como un acontecimiento “con mucha cantidad de estímulos, 200 cámaras y gente que parecía un teatro de Mar del Plata”, en palabras recogidas en el ciclo de streaming.

Ante una pregunta de Lucas Spadafora sobre cómo vivió Thiago el revuelo mediático y la exposición al ser dado de alta, Daniela detalló los cuidados puestos durante la transición. “Lo preparamos. En el hospital tenía psicólogos también, que sigue estando con psicóloga Thiago”, reveló, añadiendo que el acompañamiento psicológico forma parte clave del tratamiento de recuperación tras el trauma.

“Intenté contarle lo máximo que se podía llegar a enterar para cuando le pregunten las cosas, porque no se acordaba cómo fue el accidente o qué es lo que estaba haciendo ese día”, puntualizó la panelista, subrayando que el abordaje fue progresivo y adaptado a las necesidades del padre de sus hijas.

La ex GH explicó que el equipo, junto a la familia, entendió que tanto la información como la reintegración debía ser gradual. “Le respondíamos lo que él preguntaba, ni más ni menos. Esto fue un proceso de a poquito. A los días se le prendió la televisión cuando pasó a sala, se le dio el teléfono también en ese momento. Todo muy cuidado y muy acompañado”, compartió Pestañela, lo que evidencia un proceso terapéutico basado en la contención y el respeto por los tiempos del paciente.

Al detallar el momento del alta, Daniela contó que cada aspecto del regreso a la rutina estuvo planeado para evitar sobresaltos y permitir que Thiago manejara la exposición pública. “Era consciente de lo que estaba pasando afuera. No sé si la magnitud de lo que sucedía, pero consciente estaba. Y en el momento del alta se le dio para elegir salir por la puerta principal y dar notas o salir por atrás tranquilo para irse a la casa. Thiago me dijo, ‘yo quiero agradecer a la gente’. Quiso decir que estaba él ahí también”, destacó.

El primer paseo de Thiago Medina con sus hijas tras el accidente: "Domingo en familia" (Video: Instagram)

Thiago Medina regresó a la vida cotidiana dando su primer paseo familiar junto a sus gemelas Aimé y Laia este fin de semana. La salida, que se produjo apenas un mes después del grave accidente en moto sufrido por el ex participante de Gran Hermano, fue documentada en imágenes y videos por Julieta Poggio, amiga y excompañera del reality, quien capturó la emotividad del reencuentro. En una de las fotos difundidas en redes, Poggio aparece abrazando a las pequeñas bajo la leyenda: “Domingo en familia”.

Acompañado por Daniela Celis, madre de las niñas, y por Julieta Poggio, Medina fue visto por primera vez caminando al aire libre tras recibir el alta médica, en lo que constituye el primer paseo público del joven desde el accidente ocurrido el 12 de septiembre. En una historia de Instagram, Poggio registró cómo Thiago, de 22 años, avanzaba lentamente con sus hijas tomadas de la mano, mientras de fondo sonaba la canción “Sunday Morning” de Maroon 5. “Después de semanas de incertidumbre, caminó con sus hijas y su pareja”, según reflejó la cobertura de Telefe.