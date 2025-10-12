Teleshow

Thiago Medina dio el primer paseo con sus hijas tras recibir el alta de su accidente: “Domingo en familia”

El ex Gran Hermano disfrutó caminar al aire libre con sus hijas gemelas y Daniela Celis, luego de recibir el amor y después de semanas de incertidumbre. El momento

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Thiago Medina dio su primer paseo familiar tras el grave accidente en moto (Video: Instagram)

Después de 28 días internado en terapia intensiva, Thiago Medina volvió a caminar al aire libre y lo hizo de la mano de quienes más lo necesitaban: sus hijas gemelas, Aimé y Laia. A un mes del grave accidente en moto que casi le cuesta la vida, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) disfrutó su primer paseo familiar, acompañado por Daniela Celis, madre de las niñas, y por su amiga y excompañera del reality, Julieta Poggio.

El emotivo reencuentro fue retratado por Poggio, quien compartió en sus redes sociales tiernas imágenes del domingo que conmovieron a los seguidores de la pareja. En una de las fotos se la ve abrazando a las pequeñas con la frase: “Domingo en familia”. En otra historia, la artista filmó el momento en el que Thiago caminaba de la mano de sus hijas, mientras sonaba “Sunday Morning” de Maroon 5.

Se trató del primer paseo público de Thiago desde su alta médica, un momento emotivo después de semanas de incertidumbre. Atrás quedaron los días de angustia, los partes médicos y las cadenas de oración. Con pasos lentos pero firmes, el joven de 22 años dio señales de una recuperación milagrosa, como su familia elige llamarla, que conmovió a todos los que siguieron su historia desde aquel 12 de septiembre, cuando el accidente cambió su vida.

Las imágenes del reencuentro conmovieron
Las imágenes del reencuentro conmovieron a seguidores y se viralizaron en redes sociales

La noche del accidente, Thiago iba a encontrarse con Daniela Celis. Aunque ya estaban separados, los unía el amor por sus hijas y una historia juntos. Cuando Daniela recibió la noticia del siniestro, no dudó un segundo. Dejó todo y se trasladó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde él había sido internado en estado crítico.

Desde ese momento, la influencer se convirtió en un pilar esencial para la familia Medina. Sus redes sociales se transformaron en un canal de información y fe. “Solo pido luz y amor, les daré prontas noticias”, escribió en su primer mensaje. Detrás de cada palabra había una cadena de oración que se multiplicó en redes, con miles de seguidores pidiendo por la recuperación del ex Gran Hermano.

Pocos días después, Daniela habló ante las cámaras visiblemente quebrada: “Solo les pido cadenas de oración, mucha luz y mucho amor. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”. Sus lágrimas reflejaban el miedo, pero también la esperanza que nunca abandonó.

La fe y la unidad familiar fueron claves en la recuperación de Thiago Medina (Puro Show – El Trece)

Mientras la familia enfrentaba el día a día con fe, los rumores de tensiones entre la joven y los allegados de Thiago quedaron atrás. Todos se unieron para acompañarlo. Incluso, el padre de Thiago dio una nota junto a su exnuera para disipar los conflictos y mostrar una imagen de unidad en medio de la adversidad.

La fe fue un eje clave en el proceso. Daniela participó de la Peregrinación a Luján, pidiendo por la recuperación del padre de sus hijas. “Los milagros existen, solo tienen que creer y confiar”, escribió días después, cuando Thiago finalmente salió de terapia intensiva tras tres semanas en grave estado.

A partir de entonces, todo fue mejorando. Thiago comenzó a hablar, a comer solo y a tener videollamadas diarias con sus hijas. “Hacemos videollamada todos los días, los tres quieren verse. Ya falta poquito para el alta y se dará el reencuentro de ese abrazo que se deben los tres”, contó Daniela en una entrevista con Puro Show (Telefe).

Ese abrazo llegó el 10 de octubre, apenas dos días antes del paseo que conmovió a todos. Las imágenes de las gemelas corriendo hacia su padre al salir del hospital, sonrientes y emocionadas, recorrieron las redes sociales. El domingo siguiente, ya instalado en su casa, Thiago decidió salir a caminar junto a sus hijas y Daniela. El paseo se convirtió en un símbolo de renacimiento: la vida le dio una segunda oportunidad, y él la aprovechó rodeado de amor.

Temas Relacionados

Thiago MedinaDaniela CelisJuli Poggio

Últimas Noticias

Sofía Pachano y Santiago Ramundo anunciaron el sexo de su bebé: “Nos preparamos”

Con una puesta en escena creativa, la pareja le compartió a sus seguidores uno de los detalles más esperados del futuro miembro de la familia que esperan juntos

Sofía Pachano y Santiago Ramundo

El nuevo estilo dark que eligieron Mauro Icardi y la China Suárez para el otoño turco: “Un domingo en el Bósforo”

El futbolista y la actriz sorprendieron a sus seguidores con una nueva apuesta de estilismo en medio de sus días en Estambul

El nuevo estilo dark que

Flores, seda y una cola espectacular: así fue la imagen fresca de Juana Viale para la mesa del domingo

En su programa, la conductora lució un vestido exclusivo de Gino Bogani en tonos marfil y celeste, y compartió el detrás de escena de su peinado y make up

Flores, seda y una cola

Claudia Villafañe eligió llamativos looks en traje de baño para los días cálidos: así reaccionaron sus amigos famosos

La empresaria compartió tres imágenes desde distintos escenarios naturales donde resaltó la importancia de los mensajes “con mucho amor”

Claudia Villafañe eligió llamativos looks

El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”

El actor compartió fotos, videos y un mensaje lleno de poesía para su niño menor con Pampita

El conmovedor saludo de Benjamín
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos identifican rastros de una

Científicos identifican rastros de una rara enfermedad infantil en huesos antiguos hallados en Turquía

La mitad de la carga mundial de enfermedades está relacionada con factores de riesgo prevenibles

Gabriel Rubinstein: “Hoy las decisiones de Trump y Bessent son más importantes que las de Milei”

El consumo de carne empieza a mostrar señales de recuperación

Video: así fue el momento de la detención del principal acusado del doble femicidio y secuestro de un nene en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
EEUU exigió al régimen de

EEUU exigió al régimen de China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos recientemente

Malba anunció dos nuevas exposiciones centradas en el arte brasileño y caribeño

Netanyahu advirtió que Israel tendrá “grandes desafíos” de seguridad pese a la inminente liberación de los rehenes

Lanzan “Connect Argentina”, nueva residencia que une arte y ciencia en colaboración con el CERN

El régimen de Xi Jinping investiga a un alto funcionario de la tabacalera estatal china por corrupción

TELESHOW
Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Sofía Pachano y Santiago Ramundo anunciaron el sexo de su bebé: “Nos preparamos”

El nuevo estilo dark que eligieron Mauro Icardi y la China Suárez para el otoño turco: “Un domingo en el Bósforo”

Flores, seda y una cola espectacular: así fue la imagen fresca de Juana Viale para la mesa del domingo

Claudia Villafañe eligió llamativos looks en traje de baño para los días cálidos: así reaccionaron sus amigos famosos

El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”