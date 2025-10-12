Nico Vázquez, en medio de los rumores de romance con Dai Fernández: “Nuestro vínculo no tiene título, es algo de días”

Nico Vázquez confirmó que está conociendo a Dai Fernández tras su separación de Gimena Accardi (Video: Infama, América TV)

La confirmación pública de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi no detuvo el revuelo mediático que lo rodea. En las últimas horas, Yanina Latorre lanzó una explosiva versión sobre un supuesto romance entre el actor y su compañera de elenco en Rocky, el musical, Dai Fernández, al asegurar que “hace 15 días que conocen sus cuerpos”. La confirmación del vínculo sentimental llegó de parte de su protagonista este domingo.

La frase recorrió los portales y los programas de espectáculos, y el protagonista decidió romper el silencio. En un móvil con Infama (América TV), el protagonista de Rocky habló sobre su vínculo con la actriz y respondió con cautela, intentando poner fin a las especulaciones: “No tengo nada para blanquear, no estoy mintiendo, no tengo nada para blanquear”, comenzó diciendo con serenidad, dejando en claro que no se considera en pareja.

Durante la entrevista con Marcela Tauro y el equipo del programa, el actor explicó que se encuentra en una etapa personal de reconstrucción y que, aunque se muestra cercano a su compañera, no hay una relación formal: “Esto no tiene título, porque es algo de hace días. ¿Por qué voy a tener que confirmar algo que no tengo que confirmar?”.

El actor aclaró que no está de novio, pero admitió una conexión especial con su compañera de Rocky, el musical

Los panelistas insistieron, buscando una definición más concreta sobre la relación. Ante la consulta directa, Nico respondió: “¿Estoy de novio con Dai? No. Esa sería la realidad”. Sin embargo, admitió una gran cercanía emocional con Fernández, a quien calificó como una persona clave en su vida actual: “Nos conocemos hace un montón, porque somos muy amigos. Pasamos de compañeros a mejores amigos en los últimos tiempos. Me he apoyado mucho en ella y ella en mí. Y sí, por ahí nos vamos a conocer desde otro lugar”.

Sus palabras, aunque prudentes, confirmaron la conexión especial entre ambos, sin llegar a oficializar un vínculo sentimental. Horas antes, Yanina Latorre había contado en SQP (América TV) que entre el actor y su compañera “hace 15 días hay algo fuerte”. Según la periodista, la cercanía surgió tras el difícil proceso de separación de Vázquez, quien habría encontrado en Fernández un apoyo emocional decisivo. “Se acompañaron mucho durante las funciones de Rocky, y ella fue fundamental en este momento de vulnerabilidad”, aseguró Latorre, agregando que el vínculo “nació en el teatro y creció muy rápido”.

La conductora también relató que, siguiendo los consejos de su terapeuta, Nico decidió abrirse a nuevas experiencias y tomar distancia de su exesposa, aunque no buscaba una aventura fugaz, sino contención y afecto genuino. El rumor creció cuando comenzaron a verse más juntos fuera del teatro, generando comentarios entre colegas y allegados. “En el ambiente todo el mundo sospechaba que pasaba algo”, sostuvo Ximena Capristo, al recordar que los actores ya habían compartido escenarios cuando Fernández reemplazó a Julieta Nair Calvo en Tootsie.

Vázquez y Fernández se apoyaron mutuamente durante sus recientes rupturas sentimentales y su trabajo en teatro

El 2025 fue un año bisagra para el actor. Tras 18 años de relación con Gimena Accardi, el matrimonio se disolvió en medio de versiones de infidelidad y un desgaste emocional profundo. En ese contexto, Fernández —que también se separó recientemente de Gonzalo Gerber, su pareja durante siete años— se transformó en una presencia constante en la vida de Nico. Ambos actores coincidieron en su necesidad de sanar y enfocarse en lo profesional, y esa coincidencia fue, según su entorno, el punto de partida de una cercanía que hoy despierta curiosidad mediática. “Estoy divorciado, estoy solo, y cualquier circunstancia en la que me encuentre es válida. No tengo que dar explicaciones porque no somos más pareja”, expresó Vázquez en Infama.

Desde su entorno, tanto Nico como Dai eligen el silencio. No niegan la relación, pero prefieren no ponerle etiquetas. Aun así, las señales públicas son cada vez más visibles: la actriz lo acompaña en los ensayos, lo aconseja en decisiones profesionales y comparte con él parte del elenco fuera del teatro. Paula Varela, en Intrusos, fue contundente: “La pareja está casi blanqueada. Solo esperan el momento oportuno para hacerlo público”, frase que a Nico lo molestó, ya que, según él, no está cerca de hacerlo ya que no estarían de novios.