Juana Repetto habló sobre la soledad en su tercer embarazo: “Tengo que aprender a pedir ayuda”

Juana Repetto se sinceró sobre la soledad y los desafíos de la maternidad en solitario

Con la honestidad que la caracteriza, Juana Repetto volvió a abrir su corazón en las redes sociales. La actriz, que atraviesa su tercer embarazo, respondió a las preguntas de sus seguidores y compartió una reflexión profunda sobre la soledad y la maternidad, una combinación que —según ella misma— no siempre es fácil de transitar.

En una historia que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz le contestó a un usuario que le preguntó: “¿A veces te sentís sola? La crianza es muy dura”. Fiel a su estilo directo, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto respondió sin rodeos: “Sí, muchas veces sí”. Acompañada por una foto en la que se la ve abrazando a sus hijos, amplió su pensamiento con una reflexión.

“Sola en líneas generales, no en relación a S (Sebastián Graviotto, su expareja y padre del bebé en camino). Siento que no tengo red, lo cual para mí es fundamental. Mi círculo quedó en Capital y aunque sé que están y que si los necesito vienen corriendo, no es lo mismo que estar ahí”, compartió la influencer.

La actriz reveló cómo enfrenta la crianza sin una red de apoyo cercana durante su tercer embarazo

La actriz explicó que la distancia física de su entorno cercano se volvió uno de los principales desafíos de esta etapa. “Entre los horarios y actividades de los chicos me cuesta moverme hasta allá. Mi vieja está siempre, pero el resto de la familia vive afuera”, detalló. En su texto, Juana también recordó cómo fue su experiencia durante los embarazos anteriores y comparó aquellos momentos con su situación actual. “Con Toro me sentí muy contenida y acompañada. Todavía vivían todos acá y yo estaba en Palermo. A Beli lo tuve en pareja y pandemia, o sea... nadie tenía mucha red”, reflexionó, aludiendo a sus hijos Toribio y Belisario, fruto de su relación con Graviotto.

Juana, quien a menudo comparte sus visiones, dificultades y desafíos sobre la maternidad, habló también de lo que implica criar sin una red de contención constante: “Veremos cómo se da con el bebé en camino. Sé que voy a resolver, lo sé hacer. Eso no quiere decir que crea que va a ser fácil”, escribió. Finalmente, cerró su mensaje con una frase que resume su aprendizaje actual: “Dato no menor: tengo que aprender a pedir y aceptar ayuda”.

Su reflexión fue ampliamente celebrada por madres y seguidoras que agradecieron su transparencia. No es la primera vez que Juana se sincera sobre los desafíos de la maternidad; a lo largo de los años compartió sus experiencias con la lactancia, la crianza respetuosa y el equilibrio entre su vida profesional y familiar, siempre con un enfoque realista y alejado de los estereotipos.

La paternidad compartida con Sebastián Graviotto facilita la toma de decisiones sobre la crianza (Video: Bondi Live)

Hace algunos meses, Juana había confirmado públicamente que está embarazada por tercera vez. En diálogo con LAM (América TV), contó que la noticia la tomó por sorpresa pero que la vive con alegría y gratitud. “Ha querido venir, será recibido con muchísimo amor. Estamos asimilando la noticia en casa”, expresó en ese momento.

El nuevo bebé es fruto de su relación con su expareja Sebastián Graviotto, con quien mantiene una relación cordial y enfocada en la crianza compartida de Belisario. Durante una entrevista en el canal Bondi Live, la hija de Reina Reech puso el foco en una situación que, afirmó, suele repetirse en estos contextos: la tentativa de reanudar una relación ante la llegada de un nuevo hijo. “Muchas cometen, para mí, el error de... ¿Viste que hay gente que se queda embarazada en una situación así y a raíz de eso dicen ‘bueno, intentémoslo’? Para mí es el peor error del planeta Tierra, porque con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tenés hijos”, dijo, destacando la importancia de no revertir una decisión ya meditada, aun ante situaciones de tanta trascendencia personal.

La actriz explicó que en su caso la paternidad compartida tiene una base previa, gracias a la experiencia de haber transitado un primer hijo junto a Graviotto. Esto, aseguró, facilita el manejo de asuntos centrales sobre la crianza, evitando partir de “cero” frente a una nueva etapa. “Nosotros ya tenemos medio... Hay un montón de decisiones que tomamos en pareja de los chicos, qué médico, qué crianza”, detalló.