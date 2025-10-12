El conmovedor saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio a sus 11 años: “Conocí una parte de mí que me enorgullece”

Entre fotos y videos, Benjamín Vicuña recordó los mejores momentos junto a sus hijos en los últimos 11 años (Instagram)

En medio de grabaciones, compromisos profesionales y una agenda internacional que no le da tregua, Benjamín Vicuña se tomó un respiro para lo más importante: celebrar un nuevo cumpleaños de su hijo Benicio, fruto de su relación con Pampita Ardohain. El actor chileno decidió homenajear los 11 años del niño con palabras que conmueven y con una selección de imágenes y videos que retratan la intimidad y la complicidad familiar. Sus redes sociales se transformaron en un mural de recuerdos, ternura y gratitud, y el posteo rápidamente se llenó de mensajes que celebraron a la par el gran día del pequeño.

En la dedicatoria publicada, Benjamín dejó ver su costado más sensible y poético al homenajear a su hijo Benicio en un día tan especial. “Niño noble, dulce y leal, el futuro es tuyo. Hoy se celebra por el descubrimiento de América y por tu nacimiento. Descubrí a tu lado un mundo creativo, un continente de emociones nuevas, lenguas extrañas y animales sin nombre. Todo empezó el 12 de octubre, tejió el azar y el amor. Un niño que me sorprende día a día, con una pregunta, con un recuerdo, con una mirada de las cosas de la vida que me inspira. Niño valiente y feliz, qué suerte ser tu padre y descubrir pedazos de mundos de pájaros ruidosos y peces furiosos. Amo caminar a tu lado, un paso atrás pero siempre juntos”.

En la segunda parte de la reflexión, Vicuña confesó: “Conocí contigo una parte de mí que me enorgullece. Conocí un alma antigua disfrazada de niño. Gracias por enseñarnos a ser felices, a disfrutar de la vida como solo vos podés hacerlo. Te amo, hijo. Quiero hacerte feliz”.

Benicio a tempranada edad

El texto, escrito casi como una postal literaria, fue acompañado de fotos y clips que recopilan momentos entrañables del pequeño: desde su carita sonriente en sus primeros años de vida, pasando por actos escolares rodeado de compañeros y familia, hasta instantáneas junto a sus hermanos. Entre ellas se pudieron ver imágenes con los hijos que Pampita tuvo de sus diferentes parejas y también con los de la China Suárez.

No faltaron, además, registros en vacaciones o jugando, disfrutando de paseos y tiempos libres en diversos rincones del mundo: la complicidad padre e hijo se hace visible en cada aventura compartida y cada mirada de asombro por lo nuevo.

El actor chileno junto a Benicio años atrás

Pero el eco de la publicación no terminó ahí: la sección de comentarios se pobló de mensajes y felicitaciones, tanto al niño homenajeado como al propio Vicuña, que una vez más ratificó la sensibilidad que lo caracteriza cuando se trata de comunicar el amor por sus hijos. “Amo las palabras hermosas que siempre tenés para tus hijos”; “Qué hermosa dedicatoria para tu hijo”; “Feliz cumple para tu hijo”; “Cuánto me emocionan los saludos a tus hijos por sus cumples”, fueron solo algunos de los mensajes destacados de sus seguidores y colegas. La pareja del actor, Anita Espasandín, también se sumó a la ola de cariño. “Felizzz día Beni del corazón. Te queremos mucho chimpanzini bananini”, escribió, aportando ternura y el toque familiar de la intimidad cotidiana.

Con este saludo, Vicuña volvió a hacer visible el costado más profundo y humano que suele volcar en cada dedicatoria para sus hijos, demostrando cómo deja huella en cada fecha importante. Sus seguidores celebran cada uno de estos gestos que, más allá del brillo y la exposición de los medios, muestran a un papá conectado y agradecido, capaz de encontrar palabras justas para la emoción, la niñez y el paso del tiempo.

Benjamín Vicuña junto a todos sus hijos, fruto de sus relaciones con Pampita y la China Suárez (Instagram)

Así, entre rodajes, viajes y proyectos, Vicuña hizo una pausa para volver al centro: la familia y el amor como prioridad. Benicio, entre tortas, abrazos y kilos de recuerdos, aventajó todos los flashes de la jornada y se quedó con el regalo más importante de todos: el orgullo y el amor de un padre que nunca deja de aprender a su lado. El posteo, como cada año, es mucho más que una foto: es un recordatorio de lo esencial, de la belleza en lo simple y de la fortuna de crecer siempre acompañado.