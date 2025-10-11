El festejo íntimo de Zeta Bosio en Miami para celebrar su cumpleaños y sus 15 años de casado: vino, postre y menú temático

Zeta Bosio celebró sus 67 años rodeado por su familia y amigos (Gentileza: Gaby Álvarez)

Entre amigos, abrazos y ricos postres, Zeta Bosio celebró su cumpleaños 67 en un encuentro íntimo en un exclusivo restaurante. El integrante de Soda Stereo fue protagonista de un festejo especial en George’s Restaurant, un establecimiento ubicado en 300 72nd Street, Miami, Estados Unido. El evento, que contó con un menú temático con platos bautizados en honor al músico, reunió a un grupo reducido de familiares y amigos.

La torta de cumpleaños de Zeta Bosio (Gentileza: Gaby Álvarez)

Figuras del entorno musical y personalidades cercanas acompañaron al ex Soda Stereo en el exclusivo George’s Restaurant (Gentileza: Gaby Álvarez)

Además de contar con la compañía de su hija, Anastasia Bosio, y la de su esposa Stef Iracet, con quien Zeta conmemoró sus 15 años de matrimonio, el festejo incluyó la presencia de figuras del entorno del músico como el peluquero Emiliano Breit y su pareja Sheila, así como Stuka, integrante de la banda argentina Los Violadores, y la vestuarista Alejandra Boquete, quien trabajó junto a Soda Stereo.

El ambiente del evento, a cargo de Gaby Álvarez, se caracterizó por la calidez y tono festivo. Los invitados compartieron música, brindis y una torta especialmente diseñada para la ocasión. La torta, confeccionada de manera personalizada, formó parte de los momentos más fotografiados de la noche.

El festejo incluyó un menú temático con platos bautizados en honor al músico y una torta personalizada (Gentileza: Gaby Álvarez)

La selección del George’s Restaurant permitió combinar cocina mediterránea con un entorno sofisticado. Cada plato del menú llevó el nombre de Zeta Bosio, lo que sumó un toque distintivo al evento. La velada se desarrolló en un ambiente reservado e íntimo. De esta manera, el evento de Zeta reflejó la continuidad de los vínculos dentro del círculo del rock argentino en Miami y marcó una doble celebración para el bajista, tanto por su aniversario de vida como por el aniversario de bodas con su esposa Stef Iracet.

Esta no es la primera vez que el integrante de Soda Stereo elige esta ciudad para celebrar su cumpleaños. En una situación similar, el músico festejó sus 63 años en Miami en una reunión de más de treinta invitados. En aquella ocasión, la celebración se llevó a cabo en el restaurante Mess, de Miami Beach, entre los que se encontraban varias personalidades de la industria musical.

“Estoy feliz de haber podido juntarlos a todos, estar así reunidos y tenerlos acá en este momento tan lindo de la vida”, dijo Zeta Bosio esa noche ante los presentes, mirando a su compañera desde hace 15 años, Estefanía Iracet, con quien tuvo a su hija Anastasia.

La celebración coincidió con el aniversario de bodas de Zeta Bosio y Stef Iracet, su esposa desde hace 15 años (Gentileza: Gaby Álvarez)

Zeta Bosio celebró su cumpleaños 67 con una fiesta íntima en Miami junto a familiares y amigos (Gentileza: Gaby Álvarez)

El menú elaborado por el chef Facundo Kairuz, que comenzó su carrera en Argentina y Uruguay pero desde hace años trabaja en los Estados Unidos, estaba compuesto por focaccia casera y burrata con cebolla caramelizada de entrada, un aperitivo de bastones de polenta y chorizo casero y ravioles rellenos de calabaza y bife de chorizo con puré de papa y chimichurri como plato principal. La torta, en tanto, fue elaborada por Mariana Cioffi, de Cakes Markers, y tenía forma de bajo, el instrumento que el músico tocaba en la banda liderada por Gustavo Cerati.

Meses antes de esta celebración, el músico había festejado el cumpleaños número 345 de su esposa en otro lugar de la localidad de La Florida. Estefanía y Bosio tuvieron un intenso romance hasta que se casaron en octubre de 2010. En 2014, ella quedó embarazada. “Tuve que dejar mi trabajo de modelo para acompañar a este señor... Y ahora no pienso cambiar. Quiero ser una mamá rockstar y que Anastasia venga con nosotros de gira”, había asegurado en esa oportunidad la joven en una entrevista con revista Gente.

El artista ya tenía cuatro hijos de un matrimonio anterior: Simón, Tobías, Juan y Jaime. Sin embargo, estaba muy ansioso de tener una nena para darse el gusto de malcriarla. “Quiero ser un papá presente. Por eso me bajé de una gira que iba a hacer con una banda, para estar a full con Estefi durante todo su embarazo”, había dicho Zeta previo a la llegada de su hija.

De esta manera, el músico y su esposa lograron un equilibrio perfecto entre la familia y el trabajo. “Estefi hoy es mi mánager. Ahora me hace facturar muy bien y me cuida con mucho amor. Yo también la cuido... Nosotros no le damos bola a los 28 años que nos llevamos. No lo sentimos antes, y mucho menos ahora. Somos simbióticos y nos une todo el amor que nos tenemos”, había declarado Zeta.