Vero Lozano habló después de la polémica con Susana Giménez en el Martín Fierro: “No me arrepiento de nada”

Vero Lozano habló luego de la polémica con Susana Giménez en el Martín Fierro: "No me arrepiento" (Video: LAM/ América)

La última edición de los Premios Martín Fierro no estuvo ajena de polémicas. Una de las que tuvo mayor resonancia fueron las palabras de Vero Lozano sobre los galardones que recibió Susana Giménez durante la ceremonia. Las palabras de la conductora de Cortá por Lozano apuntaron hacia Aptra y planteó cuestionamientos sobre los ganadores de las ternas.

La animadora, que estuvo como invitada en un evento de la Asociación Argentina de Oncología Clínica en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, se lamentó porque estaba mal de la voz y que había tenido que aplicarse inyecciones para poder estar en el evento. Luego, se refirió a toda las repercusiones que tuvieron sus dichos: “Dicen que dije de todo, que me quedé algo atragantada. Yo creo que dije lo que tenía que decir. No me arrepiento de nada”.

“Cómo no vamos a poder opinar del Martín Fierro a esta altura”, la siguió Ángel de Brito. “Totalmente. Además, dimos tela para cortar. La semana venía rancia ”, bromeó, mientras enumeraban las internas que se desataron entre sus integrantes. " ¿Alguien te llamó? ¿Alguien te retó? ¿Viste que dijeron que te habían pedido que no hables más", indagó el conductor. “Nadie. Nadie me dijo nada. Primero, porque no se atreven y segundo, porque dije verdades, papi”, se despachó, filosa.

Entre los temas de los que habló, se refirió a la venta de Telefe, el programa satélite de MasterChef Celebrity que conducirá en la misma pantalla llevando al diván a los participantes eliminados del reality show de cocina e incluso se refirió a una propuesta que recibió para otro programa durante el fin de semana del canal.

Acerca de los cambios internos y los rumores de venta en Telefe, la conductora relató: “No sé realmente si aún se concretó, pero ya todos saben que está en venta el canal”. Más adelante, aclaró que “en el día a día de mi laburo no siento que se vea afectado eso”.

En relación a la continuidad de su ciclo y a nuevos desafíos, Vero Lozano confirmó: “Si Dios quiere, hay otro año más de Cortá por Lozano y hay una propuesta laboral”. Entre los próximos formatos para TV, reveló que estará al frente de Chef al diván, un segmento que se desarrollará en el mismo espacio de MasterChef: “En ese espacio se va a hacer un programa. Y ahí voy a atender a los participantes designados”. Además, le preguntaron por una versión de que conduciría un reality show y Lozano reconoció que prefiere no anticipar detalles: “Soy muy cabulera. Como ya mil veces me hablaron de cosas que no fueron, entonces no voy a boquear al pedo. Soy muy mala haciendo autobombo”.

Durante la charla, la conductora también repasó su trayectoria en el canal: “Este programa tiene nueve años y AM hizo diez. ¡Uf!”. Al hablar de su adaptabilidad ante los cambios en la emisora, explicó: “Pasé por muchísimas gestiones. Estoy acostumbrada, a los cambios”.

Vero había manifestó su molestia en su propio programa un día después de la premiación al resaltar los cuestionamientos que circulaban respecto a la transparencia de los resultados. “Tengo muchos mensajes de miembros de Aptra que están por reunirse para decir ‘para qué votamos si después hacen lo que quieren’”, expresó la conductora en aquel momento.

La animadora comentó sobre la necesidad de diferenciar entre programas diarios y semanales en la competencia, diferenciando por ejemplo su candidatura frente a la de Wanda Nara por Bake Off Famosos, un ciclo diario pero grabado, y los 12 programas especiales realizados durante 2024 por Susana Giménez.

Una de las frases más destacadas de la conductora fue dirigida directamente a la diva de Telefe: “¡Susana! La quiero, pero, ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!” Con sus palabras volvió a poner en el centro de la polémica la recurrente premiación a la histórica diva de la televisión argentina, y los rumores de que la relación entre ambas no sería la mejor.