Teleshow

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”

El conductor de Gelatina celebró los 34 años de su novia con una serie de postales íntimas de su relación

Guardar
El saludo de Pedro Rosemblat a Lali por su cumpleaños

Este 10 de octubre Lali Espósito está cumpliendo años y las redes sociales, acorde a lo que ocurre en estos tiempos, dan cuenta de ello. La cantante vive un notable momento profesional, entre las finales de La Voz Argentina y agotando cinco Vélez a lo largo del año y recibió a los 34 luego de una pequeña gira por Europa en la que combinó shows en vivo con la presencia en destacados festivales cinematográficos.

La cantante anunció su propio cumpleaños de una manera muy particular, corrigiendo los “33″ que dan título al tema autorreferencial que canta con Dillom en su último disco, a un “34″ improvisado y contundente. Y promediando un día feriado en la Argentina, llegó el saludo virtual de su novio, Pedro Rosemblat que tanto esperaban sus seguidores. El conductor de Gelatina optó por una foto de entrecasa, un video en la playa y una declaración informal para saludar a su pareja desde principios de 2024.

“En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Te amo Mariana”, escribió el periodista, llamando a la cantante por su nombre de pila junto al emoji de un corazón rojo. La foto mostraba a Lali de medio perfil en la intimidad de su casa, con un gesto de sorpresa, la boca abierta y sosteniendo en sus brazos a su gato Pelusa.

El saludo de Pedro Rosemblat
El saludo de Pedro Rosemblat a Lali Espósito

A continuación, Pedro subió un video de unas vacaciones de la pareja. Allí aparecen los dos de perfil, ella sentada sobre su regazo y balanceándose bajo un cielo despejado en una playa solitaria. “Te amo Lali”, agregó sin más palabras para celebrar un nuevo aniversario de su novia.

El cumpleaños de Lali llega apenas días después de la interacción entre Lali y Pedro en redes sociales, que atrajo la atención de sus seguidores por el tono humorístico que emplearon para referirse a los rumores sobre una posible crisis en su relación. La artista argentina compartió imágenes de su paso por España, donde participó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025 y realizó varios conciertos presentando su disco No vayas a atender cuando el demonio llama.

Junto a las fotos, Lali escribió una frase para resumir la experiencia sin dar demasiadas explicaciones: “Se celebró como corresponde. Los quiero mucho a todos estos. Fuimos felices”. La publicación motivó el comentario de Rosemblat, quien señaló en tono irónico: “Salí muy mal en esa foto. Mariana, después en Twitter dicen que me odiás y tienen razón”. Para seguir el juego, Lali respondió rápidamente con una frase inspirada en Los Simpson: “O sea, ¿qué? Calla tu boca, estúpido y sensual Rosemblat”. El intercambio reforzó la imagen de complicidad de la pareja y restó importancia a las versiones sobre un distanciamiento que circularon en las redes sociales.

El divertido cruce entre Lali
El divertido cruce entre Lali y Pedro en redes

La vida sentimental de Lali Espósito había sido tema durante su visita al programa español La Revuelta, conducido por David Broncano. En la entrevista, la cantante fue consultada sobre su intimidad y, al ser preguntada acerca de la frecuencia sexual en los últimos 30 días, respondió señalando a Rosemblat en el público: “Muchísimas... Mi novio está acá”. Luego bromeó: “¡Hola mi amor! Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos, estás muy cómodo y muy contento”.

Rosemblat admitió sentirse menos desinhibido que Espósito: “No, todo bien... Yo soy bastante más pudoroso que Lali la verdad”. Para cerrar el tema y relajar el ambiente, Espósito concluyó: “¡Viva el amor!”, demostrando complicidad mutua con su pareja, que lo acompañó en un nuevo paso exitoso por España.

Temas Relacionados

Lali EspósitoPedro Rosemblat

Últimas Noticias

El emotivo reencuentro de Manuel Wirzt con su hija luego de un año sin verla: “Gracias Papá Dios”

El cantante y actor viajó a Málaga junto a su esposa Andrea. Allí pudo abrazar a su hija Bianca, a quien no veía desde 2024, cuando la joven de 22 años se casó y se mudó a España

El emotivo reencuentro de Manuel

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”

La modelo está esperando a su primer hijo y entre la felicidad que vive por su llegada, tuvo que frenar con su rutina

Rocío Marengo contó que le

Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y respondió sobre la posibilidad de trabajar con Susana

La Chiqui hizo referencia a la posible salida de la diva de los teléfonos de la pantalla de Telefe y fue tajante sobre su merecimiento de un Martín Fierro

Mirtha Legrand habló de la

Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

La gran actriz, que hace 25 años pelea contra el cáncer, motivó preocupación al no comunicarse con amigos y seguidores. En el video, cuenta las razones que la llevaron a recluirse. La reacción de las figuras del ambiente artístico

Marta González reapareció con un

Emilia Attias palpita la previa de Masterchef: la intimidad de la grabación y las fotos de sus primeros platos

La actriz reflejó su entusiasmo de cara al inicio de la competencia gastronómica que conducirá Wanda Nara desde el próximo lunes

Emilia Attias palpita la previa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei celebró el acuerdo

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

El desplome de Wall Street interrumpió la recuperación de las acciones argentinas, que cayeron hasta 10%

Violento choque entre un camión y una camioneta en la Ruta 51: un muerto y dos heridos

La dueña de Lácteos Vidal criticó a la Justicia por no desaforar a los delegados que bloquearon su empresa

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: Emmanuel

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

TELESHOW
El emotivo reencuentro de Manuel

El emotivo reencuentro de Manuel Wirzt con su hija luego de un año sin verla: “Gracias Papá Dios”

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”

Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y respondió sobre la posibilidad de trabajar con Susana

Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

Emilia Attias palpita la previa de Masterchef: la intimidad de la grabación y las fotos de sus primeros platos