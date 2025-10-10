Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”

El saludo de Pedro Rosemblat a Lali por su cumpleaños

Este 10 de octubre Lali Espósito está cumpliendo años y las redes sociales, acorde a lo que ocurre en estos tiempos, dan cuenta de ello. La cantante vive un notable momento profesional, entre las finales de La Voz Argentina y agotando cinco Vélez a lo largo del año y recibió a los 34 luego de una pequeña gira por Europa en la que combinó shows en vivo con la presencia en destacados festivales cinematográficos.

La cantante anunció su propio cumpleaños de una manera muy particular, corrigiendo los “33″ que dan título al tema autorreferencial que canta con Dillom en su último disco, a un “34″ improvisado y contundente. Y promediando un día feriado en la Argentina, llegó el saludo virtual de su novio, Pedro Rosemblat que tanto esperaban sus seguidores. El conductor de Gelatina optó por una foto de entrecasa, un video en la playa y una declaración informal para saludar a su pareja desde principios de 2024.

“En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Te amo Mariana”, escribió el periodista, llamando a la cantante por su nombre de pila junto al emoji de un corazón rojo. La foto mostraba a Lali de medio perfil en la intimidad de su casa, con un gesto de sorpresa, la boca abierta y sosteniendo en sus brazos a su gato Pelusa.

El saludo de Pedro Rosemblat a Lali Espósito

A continuación, Pedro subió un video de unas vacaciones de la pareja. Allí aparecen los dos de perfil, ella sentada sobre su regazo y balanceándose bajo un cielo despejado en una playa solitaria. “Te amo Lali”, agregó sin más palabras para celebrar un nuevo aniversario de su novia.

El cumpleaños de Lali llega apenas días después de la interacción entre Lali y Pedro en redes sociales, que atrajo la atención de sus seguidores por el tono humorístico que emplearon para referirse a los rumores sobre una posible crisis en su relación. La artista argentina compartió imágenes de su paso por España, donde participó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025 y realizó varios conciertos presentando su disco No vayas a atender cuando el demonio llama.

Junto a las fotos, Lali escribió una frase para resumir la experiencia sin dar demasiadas explicaciones: “Se celebró como corresponde. Los quiero mucho a todos estos. Fuimos felices”. La publicación motivó el comentario de Rosemblat, quien señaló en tono irónico: “Salí muy mal en esa foto. Mariana, después en Twitter dicen que me odiás y tienen razón”. Para seguir el juego, Lali respondió rápidamente con una frase inspirada en Los Simpson: “O sea, ¿qué? Calla tu boca, estúpido y sensual Rosemblat”. El intercambio reforzó la imagen de complicidad de la pareja y restó importancia a las versiones sobre un distanciamiento que circularon en las redes sociales.

El divertido cruce entre Lali y Pedro en redes

La vida sentimental de Lali Espósito había sido tema durante su visita al programa español La Revuelta, conducido por David Broncano. En la entrevista, la cantante fue consultada sobre su intimidad y, al ser preguntada acerca de la frecuencia sexual en los últimos 30 días, respondió señalando a Rosemblat en el público: “Muchísimas... Mi novio está acá”. Luego bromeó: “¡Hola mi amor! Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos, estás muy cómodo y muy contento”.

Rosemblat admitió sentirse menos desinhibido que Espósito: “No, todo bien... Yo soy bastante más pudoroso que Lali la verdad”. Para cerrar el tema y relajar el ambiente, Espósito concluyó: “¡Viva el amor!”, demostrando complicidad mutua con su pareja, que lo acompañó en un nuevo paso exitoso por España.