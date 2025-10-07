Los famosos argentinos que fueron al show de Lali en Madrid: de Luciano Castro y Griselda Siciliani a Leo Sbaraglia

Leo Sbaraglia, Florencia Bas, Luciano Castro y Griselda Siciliani disfrutaron del show de Lali Espósito en su gira por España (Instagram)

Con un show arrollador de casi dos horas en la emblemática sala La Riviera de Madrid, Lali Espósito puso el punto final soñado a su gira española y confirmó, una vez más, su estatus de estrella internacional. Con localidades agotadas semanas antes consagraron a la artista argentina como una de las figuras más influyentes y carismáticas de la escena pop latina actual. Lo vivió y lo celebró con su público, pero también estuvo acompañada por algunas de las grandes personalidades argentinas que, entre alegría y ovación, se sumaron para abrazarla en el corazón de Europa.

La noche madrileña fue una verdadera fiesta argentina. Banderas celestes y blancas, coros imparables, flashes y un puñado de nombres bien conocidos de la farándula local brillaron entre los fanáticos de Lali. Allí estuvieron Luciano Castro, Griselda Siciliani, Leo Sbaraglia y Florencia Bas, sumando presencia, entusiasmo y mucho baile al show de la intérprete de “Obsesión”. Para muchos, fue también la oportunidad de compartir en vivo esa energía única que Lali viene desplegando en el escenario europeo, con puestas en escena que sorprenden, coreos imbatibles y un repertorio que recorre todos sus éxitos desde el primer disco hasta sus más recientes hits internacionales.

Entre las historias de Instagram que compartieron los actores invitados, se pudo ver momentos de pura entrega. Sbaraglia, por su parte, dejó registro bailando al ritmo de “Disciplina”, el single de la artista que arrasa en plataformas hace años y que convirtió a la sala en un verdadero boliche porteño en plena Madrid. El actor, que viene de interpretar a Carlos Menem en una de las producciones más comentadas de las plataformas streaming, agradeció en sus redes con un mensaje breve pero elocuente: “Una hermosa fiesta que nos dio Lali en Madrid. Gracias”. Igual de eufóricas estuvieron Bas y Siciliani, quienes se filmaron entre saltos y gritos cantando “Mejor que vos”, la colaboración celebrada junto a Miranda!, y mostraron cómo el lazo argentino puede sentirse a miles de kilómetros del Obelisco.

Griselda y Luciano dieron el presente en el show de la artista

No faltaron las postales románticas en la cita. Luciano y la actriz de Envidiosa se grabaron abrazados, disfrutando de las baladas y hits de Lali, en una imagen que combinó amor y fanatismo pop. Siempre pícaro, Sbaraglia se sumó al grupo en uno de los temas más encendidos y le puso humor a la situación: en medio de los gestos cariñosos de Castro y Siciliani, simuló robar un beso a la actriz al compás de “Cómprame un brishito”, sumando carcajadas y naturalidad a la velada.

Así, entre luces, ovaciones y una puesta en escena que fue de lo íntimo a lo explosivo, Espósito profundizó su relación con el público internacional y demostró cómo su música, sea en festivales multitudinarios, escenarios domésticos o salas míticas como La Riviera, es capaz de movilizar a figuras, colegas y fanáticos. Su voz, su despliegue y su entrega traspasaron fronteras y confirmaron que no importa la distancia: la Argentina pop vibra allá donde Lali decide dejar su huella.

Lali en uno de sus multitudinarios shows ante un público entregado en la Sala Pandora, Sevilla (Europa Press)

Este último tramo de la gira europea es solo una parte del gran año de Lali, marcado también por su exposición mundial en el ámbito cinematográfico. Semanas atrás, la artista fue parte del prestigioso Festival de Cine de San Sebastián, donde integró el jurado y mostró su faceta comprometida con el séptimo arte. Charla va, foto viene, la cantante y actriz dejó en claro que su talento y su magnetismo le permiten moverse con igual soltura entre la música, la televisión y el cine.

En resumen, el cierre de la gira española de Lali en Madrid fue mucho más que un concierto: fue una declaración de poder, de conexión con sus raíces y una celebración a lo grande. Abrazada por colegas y amigos, ovacionada por un público fervoroso y con la mirada puesta ya en nuevos desafíos, Lali sigue abriendo caminos cuando se trata de dejar en alto el nombre del pop argentino.