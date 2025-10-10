Nico Occhiato habló de su experiencia al frente de La Voz Argentina y de los requisitos para seguir en Telefe

Nico Occhiato habló sobre el cierre de La Voz Argentina (Intrusos. América)

A días del final de La Voz Argentina, Nico Occhiato empieza a diagramar su 2026 en los medios. El creador de Luzu TV, una de las señales líderes del streaming, tuvo su desembarco en la televisión de aire del prime time en el reality de canto que está por llegar a su fin. En este contexto de transformaciones, habló de la posibilidad de seguir ligado al canal de las pelotas, aunque con algunas salvedades.

En diálogo con Intrusos, Occhiato destacó el valor de su experiencia en el canal y manifestó su disposición a seguir vinculado, siempre que se den las condiciones adecuadas. “Estoy hablando y pensando qué podemos seguir haciendo y con muchas ganas, pero no más que eso. Me encanta laburar en Telefe, fue una muy buena experiencia y fue ganancia por todos lados, así que estoy re contento”, afirmó el presentador, subrayando el saldo positivo de su paso por la emisora.

En su nuevo rol como conductor, Nico Occhiato presentó con entusiasmo la nueva edición del certamen (Video: La Voz Argentina – Telefe)

La clave para su continuidad, según explicó a Intrusos, radica en la posibilidad de integrar a Luzu TV en futuros proyectos. Al ser consultado sobre el convenio con esa plataforma, Occhiato fue contundente: “Es que fue solo por La Voz. Si se da otro proyecto en el que me entusiasme estar, siempre mi condición es desembarcar con Luzu y generar esta sinergia que fue un éxito”, concluyó, en referencia a la participación de su señal de streaming en diferentes envíos vinculados al reality de canto.

Tiempo de definiciones y de novedades

La estrategia de programación de Telefe para el cierre de 2025 se apoya en la combinación de dos de sus formatos más exitosos: La Voz Argentina y Masterchef Celebrity. El canal ha definido un cronograma que busca maximizar la audiencia, articulando la final del certamen de canto con el estreno de la nueva temporada del reality culinario, ambos con figuras de alto perfil al frente. La definición de La Voz Argentina 2025 se realizará en dos etapas. La primera parte de la final se emitirá el domingo a las 22:15, mientras que la resolución definitiva tendrá lugar el lunes a partir de las 21:30, justo antes del debut de la cuarta edición de Masterchef Celebrity.

Nico Occhiato rodeado por los jurados de La Voz Argentina

Esta modalidad desdoblada, que ya se utilizó en las últimas emisiones de Gran Hermano, permite que ambos programas se retroalimenten en términos de audiencia, una táctica habitual en la emisora para potenciar sus productos más fuertes.

El reality de canto, conducido por Nico Occhiato, ya tiene a sus cuatro finalistas: Milagros Gerez Amud (Team Soledad), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Alan Lez (Team Lali). El público puede votar por su favorito a través del sitio web oficial o enviando un SMS con el nombre del participante elegido. El ganador recibirá un automóvil 0 kilómetro, 70 millones de pesos y un contrato discográfico con Universal, mientras que el segundo lugar obtendrá 30 millones de pesos, el tercero 15 millones y el cuarto 5 millones.

En paralelo, Masterchef Celebrity se prepara para su estreno el lunes a las 22:00, con Wanda Nara como conductora y el jurado integrado nuevamente por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El programa anticipa una combinación de excelencia gastronómica y momentos de humor, además de las polémicas que suelen acompañar al ciclo y que ya comenzaron a surgir antes del lanzamiento.Durante una visita a Vero Lozano a principios de septiembre, Wanda Nara anunció a veinte de los veinticuatro famosos que participarán en la competencia: Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, Diego Peque Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attías, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge Roña Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín Cachete Sierra y Claudio Turco Husaín. Posteriormente, se sumaron Miguel Ángel Rodríguez, Chino Leunis, Julia Calvo y La Reini, completando así el grupo de 24 participantes.