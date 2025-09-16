Teleshow

La advertencia que lanzó Nico Occhiato en La Voz Argentina: “No es broma, no lo estoy diciendo en chiste”

El conductor televisivo argentino vivió un momento tenso antes de ingresar al set

Nico Occhiato casi en problemas

Un incidente inesperado en el camarín de Nico Occhiato estuvo a punto de alterar su participación en la gala del lunes 15 de septiembre de La Voz Argentina, el exitoso programa de Telefe. Minutos antes de salir al aire, el conductor detectó que le estaban aplicando un producto cosmético que contenía un ingrediente al que es alérgico, lo que generó momentos de tensión entre el equipo de producción.

Mientras una maquilladora preparaba a Occhiato para la transmisión, le informó que estaba utilizando una manteca hidratante. El conductor, al notar una particularidad en el producto, consultó de inmediato: “¿Esto tiene color? ¿Por qué sucede eso?”. La profesional respondió con naturalidad que el producto era de durazno, lo que provocó una reacción inmediata de Occhiato, quien advirtió con seriedad: “Yo soy alérgico, no puedo estar cerca del durazno. No es broma, no lo estoy diciendo en chiste”.

Nico Occhiato evitó una reacción
Nico Occhiato evitó una reacción alérgica antes de salir al aire en La Voz Argentina

La situación se tornó delicada, ya que el episodio ocurrió instantes antes del inicio del show. El conductor interrumpió el proceso de maquillaje y solicitó con urgencia que retiraran cualquier resto del producto para evitar una reacción alérgica durante la emisión en vivo. La producción actuó rápidamente para eliminar cualquier riesgo, evitando así que el incidente tuviera consecuencias mayores.

Occhiato subrayó la gravedad del asunto al afirmar: “No es invento, es algo médico. Si me acerco a un durazno puedo tener un problema serio”. De este modo, dejó en claro que no se trataba de una exageración ni de una broma, sino de una condición de salud que requería atención inmediata.

La rápida acción del equipo
La rápida acción del equipo de producción evitó consecuencias mayores en la gala de Telefe

El episodio, aunque finalmente no pasó de un susto, puso en evidencia la importancia de los controles en la preparación de los participantes, especialmente en un programa de la magnitud de La Voz Argentina. Como expresó el propio conductor: “No fue un chiste, era una situación real”.

La broma de Martín Garabal y Miranda a Nico Occhiato

La transmisión habitual de Nadie dice Nada en Luzu TV se transformó en un episodio memorable cuando Miranda! y Martín Garabal sorprendieron a Nico Occhiato con una broma cuidadosamente planeada. La escena, que comenzó como una entrevista convencional, derivó en un momento de desconcierto y risas que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del programa.

El encuentro arrancó bajo la premisa habitual del ciclo: repasar la actualidad profesional de los invitados y compartir anécdotas en un ambiente distendido. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando el dúo pop Miranda! anunció con seriedad que reinterpretarían algunos de sus temas más conocidos, aprovechando el reciente éxito de “Tu misterioso alguien”. Con esa excusa, iniciaron los acordes de “Perfecta”, uno de sus clásicos, generando expectativa entre los presentes.

La broma de Martín Garabal
La broma de Martín Garabal y Miranda a Nico Occhiato

La sorpresa llegó cuando la letra de la canción tomó un rumbo inesperado. Miranda! entonó: “No estaría tan mal salir con tu mamá, no me importó si arruinaríamos nuestra amistad, no me importó lo laboral”, una versión completamente alterada que desconcertó tanto al público como al propio Nico Occhiato. La reacción en el estudio fue inmediata: la incredulidad y las carcajadas dominaron el ambiente, mientras el conductor intentaba asimilar lo que ocurría.

Lejos de detenerse, los artistas intensificaron la broma con versos aún más provocadores: “Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo salí con tu mamá que es un milfón (sic). Me aproveché que no me pagabas tanto, te fui descansando y la agarré”. La sala estalló en risas, y ni el equipo técnico ni los músicos lograron contener la diversión ante la inesperada ocurrencia.

Nico Occhiato se bancó la
Nico Occhiato se bancó la broma de sus compañeros

En ese punto, se reveló la verdadera naturaleza de la escena: Miranda! y Martín Garabal habían conspirado para ejecutar una broma que llevaba tiempo gestándose, basada en un chiste recurrente entre Garabal y Occhiato sobre el mismo tema. La complicidad del actor, conocido por su humor, resultó clave para dar forma a un momento que rápidamente se instaló en la memoria del programa.

El propio Nico Occhiato, epicentro de la broma, solo atinó a exclamar entre risas y desconcierto: “Te voy a matar”, evidenciando su sorpresa ante la situación. Mientras el resto del equipo celebraba la ocurrencia, el conductor intentaba recomponerse, pero la canción continuó con nuevos versos: “Tu mamá, no necesito más, la adoraría, aunque complique lo laboral, es que ella es perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eras mi jefe y ahora eres mi bebé”. El remate provocó una ovación y renovadas carcajadas en el set. No todos compartieron el mismo entusiasmo. Nico Occhiato, resignado ante la evidencia del engaño, se sinceró ante el micrófono: “Entré como un pelotudo”. Su reconocimiento cerró la jugada, mientras el público celebraba y el streaming sumaba una nueva anécdota marcada por el ingenio de Miranda!, el humor de Martín Garabal y la sorpresa del conductor.

