Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y respondió sobre la posibilidad de trabajar con Susana

La Chiqui hizo referencia a la posible salida de la diva de los teléfonos de la pantalla de Telefe y fue tajante sobre su merecimiento de un Martín Fierro

Lucía Consiglieri

Lucía Consiglieri

Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y de la posibilidad de trabajar con Susana (Video: El Trece)

En plena ola de rumores sobre el futuro laboral de Susana Giménez y la fiebre de biopics sobre figuras populares, Mirtha Legrand fue protagonista de un momento con la prensa en el que se refirió tanto a la posibilidad de compartir canal con Susana como a la idea de que la propia historia de su vida llegue a la pantalla.

Mirtha estuvo presente en una gala y las cámaras no tardaron en posarse sobre ella para hacerle algunas preguntas. Al ser consultada por la posibilidad de recibir a Susana, con quien tiene una amistad hace años, como compañera en El Trece, Mirtha no dudó: “Me encantaría. Me encantaría tenerla por compañera, me parece muy bien”.

Otro de los cronistas quiso saber si estaba en sus planes hacer una serie acerca de su vida, como hará Giménez, Moria Casán y como hizo Fito Páez. Sin embargo, a causa de los gritos La Chiqui no logró escuchar la pregunta y Vero Lozano, que se encontraba en el mismo evento, decidió intervenir con la intención de ayudar a la diva, pero las cosas no resultaron de esta manera.

“Que hagan una serie tuya, Mirtha. Ya cualquier cosa te preguntan”, fue lo que le dijo la conductora de Telefe, de la boca de la icónica conductora salió un “no” y la presentadora de Cortá por Lozano entendió que no estaba interesada en hacer una biopic por lo que Legrand retrucó tajante. ”Dije que no es cualquier cosa, no que no me gustaría", dijo , aunque no profundizó ni confirmó que avalaría un proyecto de ese tipo.

Cuando le plantearon si creía que Susana no merecía el Martín Fierro, Mirtha cortó la polémica de forma tajante: “No me meta en esa.” Lozano completó la escena defendiendo la postura de su colega con un comentario cómplice: “No la metan al lío, pobre Mirtha.” Así, la conductora dejó en claro su respeto por Susana, su humor sobre los proyectos audiovisuales posibles, y su decisión de no involucrarse en debates mediáticos acerca de premios y galardones.

Premios Martín Fierro de Televisión 2025 Homenaje Mirtha Legrand (Video: Telefe)

En la entrega de premios, la diva recibió un especial homenaje por sus años de trayectoria. Sus casi seis décadas en pantalla fueron distinguidos con el Martín Fierro a la Leyenda de la Televisión, que Luis Ventura le acercó hasta su mesa.

Luego de un video que repasó sus primeros programas, con invitados como Sandro, Alain Delon o el doctor René Favaloro, todo el salón del Hotel Hilton Puerto Madero se puso de pie para ovacionar a la conductora. Acompañada por su hija, Marcela Tinayre, Juana Viale y sus bisnietos, La Chiqui se mostró sensibilizada por el reconocimiento que le dieron.

“Muchas gracias. Ay, qué emoción, Dios mío. No sabía nada de esto y me tomó por sorpresa. Muchas gracias, Luis Ventura”, comenzó diciendo, desde su mesa. “Yo cuando recién pensaba en los Premios Martín Fierro y de tantos años que tiene, me acordaba que empezaron en un saloncito, chiquitito que ni me acuerdo en dónde era. Era un teatro chico”, rememoró, consciente de que la historia del galardón es también su propia historia.

Con picardía, La Chiqui luego agregó risueña: “Este es el número cuarenta y dos”. “No lo tomen como una vanidad, simplemente es una información. A todos, muchas gracias. Gracias, Susana, por tu cariño. Hemos competido muchas veces, pero seguimos queriéndonos hasta el final, toda la vida”, destacó “Muchas gracias a todos. Veo tantas caras queridas y tanta gente amorosa que me siento feliz de haber venido. Esta noche cuando me acueste voy a pensar: ¿por qué no habré dicho tal cosa?, ¿por qué no habré dicho tal cosa? Pero bueno, esto me sale del corazón”.

