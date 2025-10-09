Teleshow

Yanina Latorre fue desafiada a elogiar a algunas de sus enemigas más famosas: “Me encanta como se viste”

La conductora de SQP fue invitada a Otro día perdido, donde tuvo que dedicarle halagos a Fernanda Iglesias, Julia Mengolini y Sofi Martínez

Iván Basso

Por Iván Basso

El desafío de Yanina Latorre: tuvo que elogiar a algunas de sus enemistades más famosas (Video: Otro día perdido/ América)

En una dinámica que Mario Pergolini le propuso a Yanina Latorre, quien estuvo invitada en su programa, Otro día perdido (Eltrece), consistió en explorar algunos de los enfrentamientos más conocidos que mantiene la histórica “angelita” de LAM. ¿El desafío? Solo dedicarle elogios a Fernanda Iglesias, Julia Mengolini o Sofía Martínez, entre otras figuras con las que mantiene tensas relaciones.

“Mirá la lista que nos apareció”, comentó Pergolini, divertido mientras aparecían los nombres de la China Suárez e incluso de su marido, Diego Latorre. Al ser consultada por Fernanda Iglesias, la conductora de SQP (América) marcó su postura: “El versus es un poco el título que ponen los portales. No es un versus real. Fernanda Iglesias tiene conmigo el versus. Yo no lo tengo realmente. No me molesta, no me inspira nada”.

Luego, terminó cumpliendo la consigna y sin ironías, resaltó la labor de la periodista que se despidió de Puro show (Eltrece). “Es una gran periodista. Mal aprovechada, pero gran periodista”, afirmó. Con respecto a Sofi Martínez, Yanina fue contundente en su evaluación de la popularidad de la periodista: “Es una chica que no le entiendo el talento y la fama. Entiendo que por haberle hecho una buena pregunta a Messi, la pegó”, expresó en diálogo en el estudio.

Yanina Latorre, a pura ironía sobre Sofi Martínez: "“Es tan linda, es tan mona. Te digo, me encanta. Ama las marcas y es una gran influencer. Quiero que vuelva con Diego Leuco”

Ante el clima de ironía, Pergolini invitó a Yanina a invertir el tono y hablar en positivo sobre las figuras en cuestión, lo que derivó en un ejercicio casi humorístico. “Vamos a hacer lo mismo, pero tratándola bien”, insistió el conductor, mientras la panelista admitía la dificultad: “¡No, no puedo!”. En un ambiente distendido, entre risas, Latorre accedió: “Es monísima”, y sobre Martínez agregó: “Es tan linda, es tan mona. Te digo, me encanta. Ama las marcas y es una gran influencer. Quiero que vuelva con Diego Leuco”.

La divertida charla avanzó hacia el universo del streaming y la figura de Julia Mengolini. Pergolini preguntó a Latorre si veía contenidos de otras plataformas y si alguna vez había visto Futurock, el programa conducido por Mengolini. Con tono irónico, Latorre respondió: “Ay, sí, la rompe” y añadió. “Ay, me encanta el programa. Me fumaría un porro con ella. Ay, no, me encanta”. Al ahondar Pergolini sobre qué le gustaba particularmente de Mengolini, la panelista señaló en clave de broma: “Me encanta cómo se viste. Es tan buena compañera de trabajo, paga tan buenos sueldos”.

Incluso su marido tampoco se salvó de sus lado más filoso. La convivencia, según relató Yanina, no dista de tener sus enfrentamientos. “A él le molesta que yo hable, que critique, lo bloqueo del WhatsApp todos los días. No quisieras escuchar los insultos que le propino, desde ‘enano calesitero’, que es lo mínimo que le digo”, expresó entre risas en el diálogo con Otro Día Perdido. Además, compartió que su esposo reconoce su habilidad para insultar, señalando que “tiene arte para insultar” porque, según él, ella sabe “buscar donde duele”.

Yanina Latorre en uno de sus múltiples rounds con Julia Mengolini (LAM, Eltrece)

La cotidianidad del matrimonio también incluye discusiones sobre gastos menores y prioridades de consumo. Relató que suele reprocharle al exfutbilista la compra de pastillas en el kiosco, mientras él le cuestiona sus adquisiciones en marcas de lujo. “Lo puteo a Diego porque se compró pastillas en el kiosco, le digo, ‘¿para qué gastas en el kiosco?’ y él me dice ‘¿Y vos para que compras en Chanel?’, pero me parece que es mejor gastar en una cartera que en unas pastillas”, pormenorizó, sobre sus riñas.

Divertida, contó que ante la posibilidad de divorciarse, su esposo sería el principal perjudicado: “Si nos separamos, él pierde más. Yo manejo todo, sé todo, controlo todo. Él no sabe ni dónde están las cosas. Yo hago la economía, la contabilidad, todo”, declaró la panelista. “Nos hemos reinventado, es lo mejor que tenemos, por eso duramos 31 años. No existe la pareja perfecta, lo digo seriamente. No creo ya en la utopía del amor”, sostuvo.

