Pedro Alfonso anunció a su compañero de elenco para el verano en Carlos Paz: “Estoy cumpliendo un sueño”

Pedro Alfonso y su nueva pareja actoral

El próximo 25 de diciembre, Pedro Alfonso concretará un anhelo largamente esperado al compartir escenario con Yayo Guridi en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz. El productor lo presentó con un divertido video junto al humorista cordobés. “Estoy cumpliendo un sueño”, destacó en el audiovisual, que tuvo el remate de Yayo, con su estilo. “Van a pasar cosas Inés...peradas”.

Esta colaboración marca un hito en la carrera del actor, quien desde hace 15 temporadas se ha consolidado como referente indiscutido del teatro de verano en las sierras cordobesas. La dupla entre Pedro y Yayo promete renovar la cartelera teatral de la villa serrana, sumando el carisma y el humor inconfundible de Guridi a la fórmula de éxito que Alfonso ha sabido construir a lo largo de los años.

El espectáculo, cuyo nombre aún no ha sido revelado, contará con la producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe, y mantendrá el sello característico de las comedias familiares que han convertido a Alfonso en uno de los grandes protagonistas de la temporada teatral argentina.

El regreso de Pedro Alfonso a Villa Carlos Paz significará su temporada número 15 en la ciudad, reafirmando un fenómeno que cada año convoca a multitudes y se consagra como uno de los grandes éxitos del verano. La expectativa en torno a la nueva propuesta se ve potenciada por la incorporación de Yayo Guridi, figura muy querida por el público y reconocida por su trayectoria en el humor y la actuación.

La obra se presentará en el Teatro del Lago, ubicado frente a la terminal de ómnibus de la ciudad, y ofrecerá funciones pensadas para toda la familia, con una combinación de risas, energía y el talento de dos referentes del espectáculo nacional.

El estreno está previsto para el 25 de diciembre, fecha en la que se espera que la dupla Alfonso-Guridi inaugure una temporada cargada de entretenimiento y momentos memorables para el público que cada año elige Carlos Paz como destino teatral.

El desafío de Pedro Alfonso

La escena en la que Pedro Alfonso enfrentó el desafío de hacerse un piercing en la oreja durante una transmisión en vivo se transformó en un momento de tensión y humor, especialmente cuando su esposa, Paula Chaves, evocó el recuerdo de su propio parto para acompañarlo. El conductor, visiblemente inquieto ante la inminente perforación, recibió el respaldo de Chaves, quien no dudó en comparar la situación con la experiencia de dar a luz, generando reacciones entre los presentes.

El episodio tuvo lugar en el programa de streaming Faltan Varones, emitido por Olga, donde los conductores debatieron la posibilidad de realizarse piercings en directo. Alfonso aceptó el reto, aunque dejó en evidencia su nerviosismo. Mientras sus compañeros intentaban tranquilizarlo, Chaves se sumó al set y, sentada en su regazo, le ofreció su apoyo con una referencia directa a su historia familiar: “Vos me estuviste sosteniendo la mano cuando yo estaba pariendo a nuestros hijos, yo voy a estar ahí si vos me necesitás”, expresó la modelo.

La comparación entre el dolor de un piercing y el de un parto no tardó en surgir. Alfonso manifestó: “Siento que es el mismo dolor”, lo que provocó risas y comentarios entre los conductores. Homero Pettinato se mostró sorprendido por el nivel de ansiedad del conductor, señalando: “Yo no puedo creer los nervios que tenés en este momento, solo hablando de esto, mirá cómo estás”.

En ese contexto, Chaves recordó el nacimiento de su hija y reveló un detalle sobre la reacción de su esposo: “Yo parí una niña de 4,6 kg sin anestesia, y él estaba desmayado a un costado. Eso no es un dato menor”, relató la conductora, aportando una perspectiva íntima sobre la vivencia compartida.

A pesar de las dudas y la tensión, Alfonso finalmente accedió a realizarse el piercing. Sentado, rodeado de sus compañeros y con un pañuelo en la oreja, pidió ser avisado antes del procedimiento: “Vi muchos videos de ‘a la cuenta de tres y pum’. Quiero que me avisen. Si no, no confío”, solicitó. Mientras tanto, Chaves permanecía a su lado, arrodillada, alentándolo: “Me encantaría que tenga dos. Mirame a mí. En el uno te tenés que quedar petrificado. Dale nene, yo parí a una nena de 4,6 kg”.

El ambiente se distendió cuando Pettinato bromeó: “Pensá en Los Piojos, un verdadero piojoso tiene un aro”. Antes de la perforación, Alfonso aprovechó para consultar: “¿Cuándo se normaliza? ¿Cuándo se cierra el agujero?”.