Teleshow

El festejo de cumpleaños de Paula Chaves con amigos: la presencia de Gimena Accardi tras su divorcio de Nico Vázquez

La conductora y modelo vivió una velada repleta de alegría, rodeada de seres queridos y personalidades del medio, donde la diversión y el cariño fueron protagonistas hasta el amanecer

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Cumpleaños de Paula Chaves junto
Cumpleaños de Paula Chaves junto Gimena Accardi

La celebración de los 41 años de Paula Chaves se transformó en una auténtica fiesta que se prolongó hasta el amanecer, marcada por la música, el baile y la presencia de numerosas figuras del espectáculo argentino. La conductora y modelo eligió compartir con sus seguidores en redes sociales varios momentos de la velada, donde se la vio acompañada por su esposo, Pedro Alfonso, y un nutrido grupo de amigos y colegas, entre ellos Gimena Accardi, en una de sus primeras salidas después de la separación de Nico Vázquez.

La previa del evento estuvo marcada por el humor: minutos antes de llegar al lugar de la fiesta, Paula publicó en sus historias de Instagram una imagen desde el auto, en la que escribió: “Llegando tarde a mi propia fiesta”.

“Llegando tarde a mi propia
“Llegando tarde a mi propia fiesta” puso en sus redes Paula Chaves

En la siguiente publicación, mostró a Pedro Alfonso al volante y añadió con ironía: “No quiero echar culpas, pero…”, sugiriendo que él era el responsable del retraso.

Pedro manejando muy serio junto
Pedro manejando muy serio junto a Paula Chaves para festejar el cumpleaños 41 de la modelo

Esta anécdota no afectó el ánimo de la celebración, que se desarrolló en un ambiente de alegría y distensión. La pista de baile se convirtió en el epicentro de la noche desde el inicio. Evelyn Botto, compañera de Chaves en la plataforma de streaming, compartió un video en el que aparece bailando junto a Nacho Elizalde, también integrante del equipo, evidenciando que la diversión comenzó temprano.

Accardi expresó su afecto con
Accardi expresó su afecto con un mensaje directo: “Te amo”, reflejando la estrecha amistad que las une.

La presencia de colegas y amigos cercanos fue una constante a lo largo de la velada. Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando Gimena Accardi, otra de las invitadas y compañera de trabajo, difundió imágenes del instante en que Paula Chaves soplaba las velas frente a una gran torta decorada con bengalas, mientras los aplausos llenaban el ambiente. En las fotos de Instagram, Accardi expresó su afecto con un mensaje directo: “Te amo”, reflejando la estrecha amistad que las une.

La conductora compartió momentos de
La conductora compartió momentos de la velada junto a Pedro Alfonso y amigos en redes sociales

La lista de invitados incluyó también a Mery del Cerro y Brenda Gandini, quienes desde sus cuentas personales publicaron videos en los que se observa a Chaves visiblemente emocionada al momento de soplar las velas, rodeada de sus amigos. Rodrigo Noya tampoco faltó a la cita y compartió una selfie junto a Marcela Kloosterboer y la homenajeada, acompañada del mensaje: “¡Feliz vida, Pau!”, lo que da cuenta del clima festivo que predominó durante toda la noche.

Paula Chaves celebró su cumpleaños
Paula Chaves celebró su cumpleaños número 41 con una fiesta llena de figuras del espectáculo argentino

El festejo, que se extendió hasta las primeras horas del día siguiente, combinó música, baile y risas, permitiendo a Paula Chaves celebrar su cumpleaños rodeada de cariño, amistades y familia, disfrutando de cada instante de una noche que quedará en el recuerdo de todos los presentes.

El cumpleaños de Baltazar

Paula Chaves y Pedro Alfonso
Paula Chaves y Pedro Alfonso celebraron los nueve años de Baltazar

La semana pasada, Paula Chaves y Pedro Alfonso compartieron en redes sociales la celebración por los 9 años de Baltazar, su segundo hijo, con una serie de imágenes y mensajes que reflejaron el impacto de su llegada en la familia. En una de las publicaciones, la conductora recordó el nacimiento con una foto en blanco y negro y expresó: “Enseñándome que era capaz de TODO y que no controlaba NADA. Pude parir después de una cesárea. Para siempre en nuestros corazones”.

“Y llegaba a este mundo
“Y llegaba a este mundo este niño que vino a revolucionarme por completa” escribió Paula Chaves

El festejo incluyó una imagen familiar donde Paula Chaves y Pedro Alfonso besan a Baltazar, quien sonríe con un globo en la mano, rodeado del afecto de sus padres. Otra postal mostró a la conductora durante el embarazo, acompañada de la frase: “Y llegaba a este mundo este niño que vino a revolucionarme por completa”.

Paula Chaves y Pedro Alfonso
Paula Chaves y Pedro Alfonso recordaron hermosos momentos con Baltazar

Entre los recuerdos, una fotografía de Baltazar de pocas semanas de vida, con un body que decía en inglés: “Este chico ama a su mamá”, destacó el vínculo entre madre e hijo. El repaso familiar también incluyó una imagen de Paula junto a Apolo, el perro que le regaló su esposo, evocando los días previos al nacimiento y la expectativa en el hogar: “Hace 9 años alguien se tomaba el líquido de la juventud eterna”, escribió en referencia a la mascota. Pedro Alfonso sumó un mensaje dedicado a su hijo, acompañado de una foto al aire libre: “9 Balta! Feliz cumple. Por siempre mi supelele”, resaltando la complicidad entre ambos.

Temas Relacionados

Pedro AlfonsoGimena AccardiRodrigo NoyaBrenda GandiniMery del CerroEvelyn BottoPaula ChavesCumpleaños

Últimas Noticias

Transparencias, espalda al descubierto y delineado azul: el audaz look de Juana Viale en su programa

La conductora apostó por un conjunto de gasa estampada de Gino Bogani, completó su outfit con mangas anudadas y sumó un impactante make up que atrapó todas las miradas en la pantalla chica

Transparencias, espalda al descubierto y

El conmovedor posteo de Daniela Celis ante la recuperación de Thiago Medina: “¡Los milagros existen!"

A pocas horas de conocerse un alentador parte médico sobre la mejoría de su expareja, la influencer compartió un mensaje lleno de emoción y gratitud

El conmovedor posteo de Daniela

Sofía Pachano deslumbró con su look embarazada en una boda campestre: baile, complicidad y diversión entre amigos

La elección del vestido y las escenas junto a su pareja Santiago Ramundo transmitieron todo el entusiasmo de la futura mamá, que documentó cada instante especial de la jornada

Sofía Pachano deslumbró con su

Wanda Nara sorprendió con un desopilante guiño a Mauro Icardi en el adelanto de Masterchef Celebrity

A través de las redes sociales, la conductora encendió las redes al protagonizar un clip viral lleno de humor y una particular referencia a su expareja

Wanda Nara sorprendió con un

El presunto conflicto que se habría desatado entre Pampita y Benjamín Vicuña por su hijo mayor

La modelo y el actor protagonizaron una nueva interna por un lujoso presente destinado a Bautista que generó debate entre sus padres

El presunto conflicto que se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Restauraron un histórico monumento de

Restauraron un histórico monumento de Mar del Plata y en menos de 24 horas lo vandalizaron: “Son cabezas de termo”

El aumento del nivel del mar amenaza infraestructuras urbanas y viviendas: las regiones más comprometidas

El gobierno versus los “traders astutos”: qué dice el Financial Times sobre la situación económica de la Argentina

Cómo preparar chipá casero: seis versiones irresistibles para disfrutar en casa

Autos modernos: de las pantallas y la conectividad a un futuro con hologramas

INFOBAE AMÉRICA
El gobierno de Macron anunció

El gobierno de Macron anunció la conformación del nuevo gabinete en medio de la crisis política en Francia

El Gobierno de Israel confirmó que el lunes viajará su delegación a Egipto para negociar el plan de Trump para Gaza

Israel y la Cruz Roja coordinan la logística para la entrega de los rehenes a horas de las negociaciones en Egipto

La UE dijo que Rusia oculta su “fracaso” militar en Ucrania “con ataques terroristas” contra la población civil

Horacio Altuna: “Las mujeres están marcando tendencia y generando nuevas estéticas que enriquecen” a la historieta

TELESHOW
Transparencias, espalda al descubierto y

Transparencias, espalda al descubierto y delineado azul: el audaz look de Juana Viale en su programa

El conmovedor posteo de Daniela Celis ante la recuperación de Thiago Medina: “¡Los milagros existen!"

Sofía Pachano deslumbró con su look embarazada en una boda campestre: baile, complicidad y diversión entre amigos

Wanda Nara sorprendió con un desopilante guiño a Mauro Icardi en el adelanto de Masterchef Celebrity

El presunto conflicto que se habría desatado entre Pampita y Benjamín Vicuña por su hijo mayor