Paula Chaves y Pedro Alfonso celebraron los 9 años de Baltazar, el niño que revolucionó su familia

La pareja celebró con fotos retro y sentidas palabras el aniversario de su segundo hijo

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Paula Chaves celebró el cumpleaños
Paula Chaves celebró el cumpleaños de su hijo Baltazar en las redes sociales (Foto: Instagram)

Nueve años atrás, Paula Chavez y Pedro Alfonso recibieron a su segundo hijo, Baltazar y desde ese momento, cada aniversario se transforma en un viaje de emociones para los padres, quienes no dudan en hacer partícipes a sus seguidores de cada instante importante. Este cumpleaños no fue la excepción: ambos inundaron las redes de imágenes y mensajes que atraviesan la nostalgia, el orgullo y el amor incondicional por el pequeño que llegó a cambiar sus vidas.

El recorrido comenzó con la mirada retrospectiva de Paula con la llegada al mundo del bebé. En una foto en blanco y negro, la conductora recordaba ese encuentro piel a piel con Baltazar apenas nacido: “Enseñándome que era capaz de TODO y que no controlaba NADA. Pude parir después de una cesárea. Para siempre en nuestros corazones”, describió. No solo es una foto, es un testimonio de la superación, la entrega física y emocional y el poder transformador del nacimiento de un hijo.

Las historias siguieron con una postal de cuerpo entero donde Paula mostraba su panza lista para recibir a Baltazar. Mientras sostenía la postura del ejercicio prenatal, reconocía: “Y llegaba a este mundo este niño que vino a revolucionarme por completa”. La sinceridad de la frase condensa la magnitud del cambio, los miedos y la enorme felicidad de la espera, elementos que atraviesan la experiencia real de la maternidad.

La tierna foto de Baltazar
La tierna foto de Baltazar con tan solo unas semanas de vida

El humor y el cariño cotidiano también encontraron lugar en este repaso. Una imagen de Paula en la cama junto a Apolo, el perro que le regalo su marido años atrás, distendida, conecta automáticamente con aquellos días previos en los que la familia ya latía diferente, con expectativas y ansias. “Hace 9 años alguien se tomaba el líquido de la juventud eterna”, recordó, haciendo referencia al accionar de la mascota familiar luego de que rompiera bolsa.

La celebración familiar no tardó en ocupar el centro de la escena: en una de las fotos más entrañables, Paula y Pedro besan a Baltazar, que sonríe iluminado por la alegría de su día, un globo en la mano y el amor de sus padres sellando la jornada. El retrato exuda felicidad, pertenencia y la fuerza de un equipo familiar consolidado.

La secuencia de recuerdos se completa con la última postal tierna: Baltazar, pequeño y aún indefenso, mira serio y curioso a la cámara, con un body que declara, con una frase en inglés: “Este chico ama a su mamá”. Esa frase, sencilla y directa, funciona como recordatorio permanente del vínculo profundo y la devoción mutua, un lazo que crece y no se desgasta.

El mensaje de Pedro por
El mensaje de Pedro por el cumpleaños de su único hijo varón (Foto: Instagram)

Por su parte, Alfonso aportó el broche con un saludo simple y lleno de afecto. En la imagen, padre e hijo disfrutan del sol y la libertad del aire libre, fundidos en un abrazo que es también un festejo por el presente: “9 Balta! Feliz cumple. Por siempre mi supelele. Ese apodo resalta el costado íntimo de la relación y da cuenta de la complicidad que comparten.

Juntos, los posteos de Paula Chaves y Pedro Alfonso reconstruyen, paso a paso, la historia familiar que se refuerza cada año. Celebran la transformación radical que significa recibir a un hijo y la felicidad que se multiplica en los pequeños rituales: una foto, una frase, un apodo, un beso compartido, un recuerdo del primer día. Para la pareja, ver crecer a sus hijos es uno de los momentos más felices y a la vez vertiginosos de su vida.

En este cumpleaños, Baltazar fue protagonista absoluto de los recuerdos, los gestos y las palabras de quienes más lo quieren. Posteo a posteo, la familia celebró no solo su vida, sino el viaje compartido, las transformaciones y todo ese caudal de amor que, año tras año, sigue creciendo.

