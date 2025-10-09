Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

Luck Ra bailó zumba con sus seguidoras

El pasado sábado, el estadio de Vélez Sarsfield se transformó en el epicentro de una fiesta que desbordó música, baile y emociones. Luck Ra impactó con su show ante más de 40.000 fanáticos, quienes agotaron las entradas y danzaron entre cuarteto y cumbia bajo una euforia colectiva. Pero, a veces, en medio de esa multitud, ocurre algo inesperado que trasciende el espectáculo: allí, entre la marea de cuerpos en movimiento, un grupo de mujeres improvisó una clase de zumba en pleno campo trasero.

Una espectadora, móvil en mano, captó el instante y lo subió a TikTok. Pocos imaginaban el alcance: el video, en cuestión de horas, se volvió viral, superó la geografía del Vélez y llegó a miles a través de todas las redes sociales, hasta el punto de que también los medios tradicionales se hicieron eco del fenómeno. ¿Qué tenía esa escena que la hacía tan magnética?

El clip, subido por la usuaria @misabater, muestra a las mujeres bailando con una libertad y alegría contagiosa, rodeadas de espectadores que, por un momento, se convierten en cómplices y testigos de una celebración espontánea. “De grande quiero ser como ellas”, escribió la creadora, y no pocos se sintieron reflejados en ese deseo de vitalidad. ¿Acaso no todos, alguna vez, quisimos dejar de lado la timidez y entregarnos así al disfrute público?

Las cifras hablan por sí solas: el video acumuló cerca de 400.000 visualizaciones y alrededor de 71.000 “me gusta”. Pero lo que queda, más allá de los números, son las reacciones: “Son una banda, ¿cómo hicieron para organizarse? Son geniales”, “La señora de las antenitas, la amo”, “Uno de los fandoms más sanos”, “Este grupo de mujeres solo contagia alegría”, “Son hermosas y la gente le hizo el espacio”. Las palabras rebotaban en los comentarios y demostraban el alcance emocional del acto, tan sencillo y poderoso a la vez.

Probablemente, ese tipo de gestos sea lo que convierte a un concierto en algo único e irrepetible: momentos genuinos, casi accidentales, que las plataformas digitales elevan a categoría de fenómeno. La viralización del baile se volvió hito dentro de una jornada ya de por sí inolvidable.

Horas después, con la emoción aun palpitando, el cantante sorprendió otra vez en una transmisión por streaming junto a su pareja, La Joaqui. “Algo que quiero hacer... ¿vieron el video de las señoras bailando en el campo? Mis temas están en zumba, y no lo puedo creer, es muy impresionante, las quiero conocer, es increíble. Quiero hacer algo con ellas, decirles que se inventen un paso con ‘Fingí demencia’ y me voy un día de estos”, confesó, desarmado por el gesto de sus seguidoras.

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @misabater)

¿Palabras sueltas para la galería? Nada de eso: el artista se ocupó de contactar al grupo, Las Volker, y viajó hasta Castelar, en el Oeste del conurbano, para sumarse como uno más a la clase. En sus propias redes, compartió la foto del encuentro: “Hoy me fui a Castelar a conocer a las que hicieron la coreo en el Vélez. Las chicas Volker. Las quiero mucho”.

Pero la historia no acabó en la imagen: Luck Ra también grabó un video intentando replicar cada uno de los pasos de esa coreografía que lo había deslumbrado. La humildad del músico se convirtió en otro de los focos de admiración en los comentarios, donde también abundaron las bromas sobre su destreza como bailarín: “Luck Ra brilla más en el escenario cantando que bailando”, repetían algunos, mientras otros celebraban la naturalidad y camaradería del momento. El propio intérprete se permitió una humorada. “Ya sé que iba en contramano, pero finjan demencia ustedes también amigos”.