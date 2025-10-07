Teleshow

Valeria Mazza vivió un momento de tensión con un participante argentino de Bailando con las Estrellas

La exmodelo, co-conductora del reality de Telecinco en España, se enfrentó a Matías Roure cuando quiso indagar sobre su vida íntima. Las repercusiones en redes sociales

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Tenso momento entre Valeria Mazza y el participante argentino Matías Roure en Bailando con las estrellas

El fuerte cruce entre la co-conductora de la edición española de Bailando con las Estrellas, Valeria Mazza, y el participante argentino Matías Roure generó un clima de tensión que no pasó desapercibido ni para los participantes ni para la audiencia. La interacción, marcada por preguntas incisivas y respuestas cargadas de ironía, se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa emitido por Telecinco.

Todo comenzó cuando Valeria Mazza intentó indagar sobre la relación entre Matías Roure y su compañera de baile, Sara Orriols, quienes han sido objeto de rumores sobre un posible romance. Durante la gala, la modelo argentina preguntó directamente: “¿Qué tan enamorado estás?”, a lo que Matías Roure respondió: “Estoy tocando el cielo”. Sin conformarse, Valeria Mazza insistió en conocer detalles de la vida privada de la pareja fuera de la pista, recibiendo como respuesta: “Pero yo no te puedo contar todo. Eso se llama intimidad”. La conductora replicó con firmeza: “Mira, yo te quiero decir una cosa acá, en Bailando con los Estrellas no hay intimidad”, lo que no cayó nada bien en el bailarín.

Matías Roure y Valeria Mazza
La conversación no terminó en el escenario. En la sala de ensayo, Matías Roure retomó el tema junto a Sara Orriols, reflexionando sobre la actitud de la conductora: “Yo creo que esa noche, ¿sabés qué le pasó a Valeria? No le funcionaban los frenos”, comentó, y añadió: “No supo frenar. Y hay temas en los que tenés que frenar. Tenés que tener una moral y frenar”. La bailarina respondió entre risas un “estás muy venido arriba, eh”, mientras Roure cerró el intercambio con un irónico: “Un besito para Valeria”.

La tensión se reavivó en la siguiente gala, cuando Matías Roure se dirigió a Valeria Mazza con sarcásmo: “Pero hoy estás como más tranqui, es verdad. No sé si meditaste hoy”. La conductora no eludió el comentario y retomó la conversación, buscando aclarar el origen del malestar: “A ti también, Sarita, ¿qué es lo que les molestó? ¿Cómo se pregunta? Yo quiero saber, desde que ustedes llegaron aquí, desde el primer ensayo, entre ustedes dos hubo chispa, todo el mundo lo habla. Tooodos hablan de la chispa que hay entre ustedes, que sí, que no, jugamos con esto”. Matías Roure respondió: “Yo te dije que hay una magia que no se puede explicar. Eso está pasando”, a lo que Valeria Mazza concluyó: “Perfecto”.

La repercusión de este intercambio se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde los seguidores de Telecinco expresaron opiniones divididas en la cuenta oficial de Instagram del canal. Entre los comentarios destacados, algunos usuarios apoyaron la actitud del participante: “Bien por Matías! 👏”, mientras otros cuestionaron su comportamiento: “Qué mala vibra me transmite Matías”. No faltaron quienes defendieron el estilo de la conductora: “Valeria es bien Argentina... bien chusma, bien de barrio 😂😂😂😂”. También hubo voces que pidieron comprensión hacia ambos: “No se enfaden, ella hace su trabajo y pregunta no con maldad, es algo bonito, hay formas de contestar con gracia sin dar detalles❤️”. Otros señalaron la diferencia entre comentarios públicos y privados: “Valeria, los compañeros lo comentan en privado, tú lo hiciste en público, si ellos todavía no quieren decir nada están en su derecho, eso es lo que hiciste mal”. Algunos seguidores sugirieron mayor diplomacia: “Mati, aflojale, creo que te fuiste de tema, no preguntó nada malo para que digas eso, están en la tele, a ella la mandan a decir eso, no creo que le importe tu vida afectiva, se puede responder más diplomáticamente, con educación ❤️”. Finalmente, hubo quienes remarcaron el rol de la conductora: “Igual que él no se haga el interesante, ¿quién es? Ella es la conductora y puede preguntar y jugar con temas, pero no para cortarla así!!, me encanta Valeria!!!”.

Matías Roure y su bailarina
Las grabaciones de Bailando con las Estrellas seguirán hasta diciembre, momento en que se anunciará qué pareja se alza con el triunfo en esta edición. Desde el 1 de septiembre, Valeria Mazza vive en Madrid con su esposo Alejandro Gravier, quien la acompaña en su incursión en la televisión española como presentadora de este reality producido por Mediaset. En la gala inaugural, la empresaria y modelo argentina, ya reconocida tras su participación en Mask Singer, presentó trece parejas de concursantes y compartió la conducción con Jesús Vázquez, luciendo un vestido diseñado por Gabriel Lage.

Por otra parte, Roure alcanzó notoriedad en España gracias a su presencia en diversos formatos televisivos. Nacido en 1983 en la provincia de Córdoba, tiene 41 años y reside en España desde hace 17 años, adonde se trasladó buscando mejores oportunidades laborales. Se estableció inicialmente en Alicante, donde empezó a practicar surf y trabajó como portero en una discoteca, empleo que ya había desempeñado en su ciudad natal. Posteriormente, se mudó a Madrid y amplió su experiencia como mozo, coctelero, relaciones públicas y, contratatado por las discotecas, como bailarín en el papel de “gogó”.

El acceso a la popularidad televisiva llegó tras integrarse al staff de First Dates, el exitoso programa de citas de Cuatro presentado por Carlos Sobera. Durante esa etapa, compaginó su aparición en pantalla con el trabajo de entrenador personal. En redes sociales, Matías ha superado los 47.000 seguidores.

